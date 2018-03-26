شركات الحياة تلجأ للتأمين المصرفى لمواجهة البنوك

مروةعبدالنبي والشاذلي جمعة: لجأت شركات التأمين التى تزاول نشاط الحياة إلى بعض السيناريوهات لجذب مدخرات القطاع العائلى، خاصة بعد تأثرها نتيجة المنافسة الشرسة من البنوك على تلك الكعكة. وتركزت سيناريوهات الشركات فى إبرام تحالفات مع البنوك فيما يُعرف بالتأمين المصرفى…

مروةعبدالنبي والشاذلي جمعة:

لجأت شركات التأمين التى تزاول نشاط الحياة إلى بعض السيناريوهات لجذب مدخرات القطاع العائلى، خاصة بعد تأثرها نتيجة المنافسة الشرسة من البنوك على تلك الكعكة.

وتركزت سيناريوهات الشركات فى إبرام تحالفات مع البنوك فيما يُعرف بالتأمين المصرفى لضمان توزيع اكبر عدد من التغطيات، بالإضافة إلى استثمار الانتشار الجغرافى للبنوك فى الوصول لشرائح المجتمع المختلفة.

قال صلاح عبد الفتاح، العضو المنتدب لشركة “المصرية الإمارتية” لتأمينات الحياة التكافلى «metlico»، إن شركات الحياة لديها خطط بديلة تواجه بها المتغيرات التى يمكن أن تحدث فى السوق بشكل عام أو من البنوك وقدرتها فى جذب المدخرات بشكل أساسى أو فى حال اضطرار الدولة لجذب السيولة بغرض خفض التضخم.

وأوضح عبد الفتاح أن شركات الحياة تسلك عدة طرق لجذب المدخرات، أولها التركيز على المنتجات الفردية من خلال تنشيط فريق المبيعات، علاوة على تسويق منتجات شركات التأمين عبر البنوك من خلال آلية التأمين البنكى.

وأضاف أن شركات التأمين فى الفترة الأخيرة واجهت ارتفاع الفوائد البنكية بتنشيط مبيعات العقود المؤقتة والتى لقيت إقبالًا كبيرًا، حيث يدفع العميل مبلغًا زهيدًا، وفى حال تحقق الخطر يحصل ذووه على مبلغ كبير يقلل حجم الكارثة التى وقعت، مما أسهم فى عمل طفرة كبيرة بالنمو ودخول أقساط بالملايين لكل شركة على حدة فى فترة وجيزة.

من جانبه قال محمود حنفى، العضو المنتدب لشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى، إن سوق الحياة استطاعت جذب مدخرات بـ2 مليار جنيه، حيث بلغت أقساط الحياة 10.2 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2016/ 2017، مقارنة بـ8.3 مليار جنيه للعام المالى السابق 2015/ 2016.

وأكد أن شركات الحياة تواجه ضغوطًا من البنوك لكنها تقلصت إلى حد كبير بعد انفراجة التأمين البنكى، وهو ما سبَّب طفرة بمبيعات الفردى كادت تلحق بمعدلات نمو الجماعى الذى وصفه بالأيسر فى جلب عملائه.

وأوضح أن شركات التأمين خلال الفترة الماضية ركزت على بدائل عديدة حققت لها نموًّا واضحًا بالأقساط ومعدل الاستثمارات استطاعت بها مواجهة ارتفاعات الفائدة المتتالية خلال العامين السابقين، من خلال تطوير سياسات التسويق والمهارات البيعية لدى المنتجين بشركات التأمين وموظفيها بفروع البنوك.

وأضاف أن نشاط بيع العقود المؤقتة استهدف محدودى الدخل من ناحية، مما قلص إلى حد كبير الفجوة التى أحدثتها ارتفاعات الفوائد بالبنوك خلال الفترة الأخيرة، من ناحية أخرى.

بدوره قال علاء سعيد، مدير عام إصدار التأمين الفردى بشركة “قناة السويس لتأمينات الحياة”، إن شركته تركز حاليًّا على التأمينات الفردية؛ لأنها أساس تأمينات الحياة وتستهدف جذب عملاء جدد والانتشار على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن شركته لديها منتج “حماية واستثمار”، وهو منتج تأمين مختلط يغطى الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث، ويوفر الحماية وكذلك الادخار، لافتًا إلى أن المنتج شهد إقبالًا كبيرًا نظرًا لأنه يقدم سحبًا على الجوائز 4 مرات سنويًّا، وتبلغ قيمة الجائزة كامل مبلغ التأمين للوثيقة والتى يحددها العميل.

وأوضح أن شركات تأمينات الحياة لا يمكنها منافسة البنوك فى جذب المدخرات؛ لأن الفائدة على بعض الشهادات البنكية بلغ فى بعض الأوقات %20، بما يفوق قدرات شركات التأمين، كما أن شركات التأمين توفر الحماية التأمينية للعميل فى حال الوفاة بصرف مبلغ التأمين كاملًا، وهو أمر لا تغطيه البنوك فطبيعة النشاطين مختلفة.

من جهته أكد مصدر مسئول بشركة «الدلتا لتأمينات الحياة»، أن البنوك تقدم عائدًا مرتفعًا للعملاء على ودائعهم، وهو يفوق بكثير العائد على الوثائق الادخارية بشركات تأمينات الحياة، وأنه حتى بعد انخفاض أسعار الفائدة بنسبة %1 بالبنوك تظل الفجوة بين نشاطى البنوك وشركات الحياة كبيرة.

ونوه بأن شركات الحياة فى الفترة الحالية تستهدف التأمين متناهى الصغر لصالح محدودى الدخل كالعمالة المؤقتة والموسمية وغيرها، حيث يوجد عدد كبير من العملاء تحت هذه الشريحة وهى تحتاج إلى تغطيات تأمينية كتغطية خطر الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث.