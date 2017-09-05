شركات الحياة تفلت من فخ التضخم والتعويم

❏ عبد الفتاح: التقدم نتيجة زيادة القروض الشخصية واختفاء الوسيط «أبو شنطة» ❏ عبد العزيز: الشعور بالخطر وقت الأزمات سبب اللجوء للتأمين فى الأزمات كتب-ماهرأبوالفضل: شهدت سوق تأمينات الحياة تطورًا دراماتيكيا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، وارتفاع مع



❏ عبد الفتاح: التقدم نتيجة زيادة القروض الشخصية واختفاء الوسيط «أبو شنطة»

❏ عبد العزيز: الشعور بالخطر وقت الأزمات سبب اللجوء للتأمين فى الأزمات

كتب-ماهرأبوالفضل:

شهدت سوق تأمينات الحياة تطورًا دراماتيكيا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، وارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من %30، فرغم تأكيد بعض قيادات السوق تأثرها بالتضخم سلبا، نتيجة انخفاض الفوائض المالية لشراء منتجات التأمين، إلا أن المؤشرات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية تكذب تلك الادعاءات.

وكشفت الهيئة فى تقريرها الشهرى الصادر الشهر الجارى، عن نمو سوق تأمينات الحياة بنحو %35.8 فى وثائق التأمين الجديدة – أى التى تصدر للمرة الأولى – فى الفترة من أول يناير حتى نهاية مايو الماضى، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى، فيما بلغت نسبة النمو للوثائق السارية – التى صدرت فى فترات سابقة ولم يتم إلغاؤها -%11، وبلغ متوسط النمو لإجمالى الوثائق الجديدة والسارية %11.9.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، بلغت قيمة الزيادة فى أقساط تأمينات الحياة 3 مليارات جنيه تقريبا – فى الوثائق الجديدة والسارية – لتصل إلى 9.2 مليار جنيه، مقابل 6.3 مليار خلال فترتى المقارنة.

من جهته، برر صلاح عبد الفتاح، العضو المنتدب لشركة» المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة النمو فى نشاط الحياة إلى ارتفاع معدل القروض الشخصية الممنوحة من البنوك، والتى تتطلب وجود وثيقة تأمين حياة طول مدة القرض كأحد المستندات المطلوبة.

وأشار إلى أن النمو جاء نتيجة ارتفاع الطلب على الوثائق المؤقتة – التى تغطى خطر الوفاة لمدة عام – بالإضافة إلى اهتمام شركات التأمين بعناصر التسويق من خلال تدريبهم وإكسابهم مهارات التسويق الحديثة، مما أدى إلى اختفاء «الوسيط أبو شنطة»- على حد قوله – الذى يسعى إلى جلب أى عميل للحصول على العمولة.

فيما أكد أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة «مصر لتأمينات الحياة»، أن النمو فى وثائق وأقساط تأمينات الحياة، مرتبط بزيادة الشعور لدى الأفراد بالخطر، وقت الأزمات، مما يدفعه إلى السعى للحصول على حماية له ولأسرته من خلال شراء وثائق التأمين، والتى تغطى الخطر، بالإضافة إلى ضمان عائد استثمار.

وكشف أن معدل نمو وثائق التأمين الجديدة بشركته، بلغت %26 فى العام المالى الماضى (2016/2017 ) مما أدى إلى زيادة حصيلة الأقساط المباشرة، لتصل إلى 3.3 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، مقابل 2.8 مليار فى العام المالى السابق.

وأكد عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين السابق، أنه طلب من المجلس التنفيذى للحياة بدراسة آليات مواجهة التضخم ومنافسة البنوك لشركات التأمين، عبر رفع الفائدة، مشيرا إلى أنه طالب بضرورة زيادة عوائد الاستثمار الممنوحة، بجانب التغطية التأمينية بالوثائق، وتحديث جداول الوفيات التى تعتمد عليها الشركات فى تحديد أسعار التغطيات.