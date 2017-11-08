شركات الحياة ترفع أقساطها لـ 15.1 مليار جنيه

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة: رفعت شركات تأمينات الحياة حصيلة أقساطها المصدرة لتصل الي 15.1 مليار جنيه في الشهور الثمانية الاولي من العام الجاري ، بداية من يناير حتي نهاية أغسطس الماضي، مقابل 10.4 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي. وكشفت النشرة الشهرية الصادرة عن الهيئة العامة للرقاب

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

رفعت شركات تأمينات الحياة حصيلة أقساطها المصدرة لتصل الي 15.1 مليار جنيه في الشهور الثمانية الاولي من العام الجاري ، بداية من يناير حتي نهاية أغسطس الماضي، مقابل 10.4 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكشفت النشرة الشهرية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد الوثائق الجديدة لتصل الي 371 ألف وثيقة مقابل 288 ألف وثيقة خلال فترتي المقارنة، وتركزت نسبة الزيادة في الوثائق الفردية بأغلب الشركات.

وفي السياق ذاته تزايدت عدد الوثائق السارية لتصل الي 8.1 مليون وثيقة مقابل 7.6 مليون وثيقة خلال الشهور الثمانية الاولي من العام الجاري والماضي علي التوالي.