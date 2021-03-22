شركات الحياة الحكومية تستحوذ علي نصف عدد وثائق التأمين الفردية الجديدة (جراف)

إستحوذت شركات التأمين الحكومية- ممثلة في شركة مصر لتأمينات الحياة- علي ما يقرب من نصف عدد وثائق التأمين الفردية الجديدة – التي صدرت لأول مرة أو طرأت عليها تعديلات بزيادة مبالغ تأمينها والأقساط المقابلة لها- الصادرة خلال العام المالي 2019 /2020 ، بإجمالي 191.6 ألف وثيقة ، مقابل توزيع النصف الباقي علي شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، البالغة 12 شركة.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع عدد وثائق التأمين الفردية الجديدة – التي صدرت لأول مرة أو طرأت عليها تعديلات بزيادة مبالغ تأمينها والأقساط المقابلة لها- لتصل الي 384.9 ألف وثيقة ، في العام المالي الماضي 2019 /2020 ، مقارنة بـ 400 ألف وثيقة جديدة، في العام المالي السابق 2018/2019 ، بإنخفاض تصل نسبته إلي 3.8%، بإجمالي 15.1 ألف وثيقة تقريبًا.

ومن المعروف أن عدد شركات تأمين الحياة، التابعة للقطاع الخاص، الصادر لها ترخيص مزاولة النشاط، يصل إلي 15 شركة ، إلا أن إثنتان منهما ، وهما “ثروة لتأمينات الحياة” و”الوفاء لتأمينات الحياة” ، لم يُصدرا أية وثائق تأمين جديدة، خلال العام المالي 2019 /2020 ، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وضمت قائمة أكبر خمس شركات، في إجمالي عدد وثائق تأمين الحياة الفردية الجديدة التي اصدرتها، كلًا من “مصر لتأمينات الحياة”و”أليانز” و”أكسا”و”كيو إن بي” و”قناة السويس”.

وبلغ نصيب مصر لتأمينات الحياة، من الوثائق الفردية الجديدة، 49.8%، مقابل 20.4% لشركة “أليانز لتأمينات الحياة” ، 10.4% لشركة “أكسا لتأمينات الحياة”، فيما حلت شركة “كيو إن بي الأهلي لتأمينات الحياة” في المركز الرابع، بنسبة 5.4%، تلتها “قناة السويس لتأمينات الحياة” بنسبة 3.7%.

في سياق متصل، شهدت 7 شركات تأمين حياة، زيادة في أنصبتها من وثائق التأمين الفردية الجديدة، المُصدرة في العام المالي 2019 /2020 ، مقارنة بنسبتها في العام المالي السابق 2018 /2019.

وضمت قائمة الشركات السبع كلًا من “مصر” و”أكسا” و”قناة السويس” ، بالإضافة إلي “متلايف”و”المصرية للتأمين التكافلي حياة”و”تشب” ، وأخيرًا شركة “المصرية الإماراتية”.

من ناحية أخري، تراجع نصيب 4 شركات تأمين، من إجمالي وثائق تأمين الحياة الفردية الجديدة، المُصدرة في 2020، مقارنة بنسبتها في 2019، وتضم القائمة كلًا من “أليانز لتأمينات الحياة” و”كيو إن بي الأهلي” ، بالإضافة الي “الدلتا” و”طوكيو مارين فاميلي”.

ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، شهدت أنصبة 3 شركات تأمين، من وثائق تأمين الحياة الفردية الجديدة، ثباتًا، في العام المالي 2019 /2020، مقارنة بالعام المالي السابق.

وضمت قائمة الشركة الثلاث، كلًا من “أروب لتأمينات الحياة” و”اللبنانية السويسرية” ، بالإضافة الي “المهندس لتأمينات الحياة” .

الجراف التالي، يوضح عدد وثائق تأمين الحياة الفردية الجديدة، خلال العام المالي 2019/2020 ، موزعة علي الشركات العاملة في السوق.

الجراف التالي، يوضح نسبة كل شركة تأمين حياة في السوق، من وثائق تأمين الحياة الفردية الجديدة، خلال العام المالي 2019/2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة الحكومية والتابعة للقطاع الخاص من الوثائق الفردية الجديدة، خلال العام المالي 2019 /2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة الحكومية والتابعة للقطاع الخاص من الوثائق الفردية الجديدة، خلال العام المالي 2018 /2019.