شركات الحلول: اليابان وألمانيا الأكثر استفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى‎

سمية كمال قال رشيد العمري، ممثل شركة إم وير، الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، إن الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء متلازمان، ويجب ألا يتوقف دورهما على مسألة تجميع البيانات ولكن يمتد إلى تحليلها أيضا، مشيرا إلى أن قطاع السيارات الأكثر استفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، واليابان وأ



سمية كمال



قال رشيد العمري، ممثل شركة إم وير، الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، إن الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء متلازمان، ويجب ألا يتوقف دورهما على مسألة تجميع البيانات ولكن يمتد إلى تحليلها أيضا، مشيرا إلى أن قطاع السيارات الأكثر استفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، واليابان وألمانيا خير دليل.



جاء ذلك خلال جلسة حول الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء التى عقدت على هامش اليوم الأخير من معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى.



ورأى محمد عبد الرحمن، ممثل جونيبر مصر، أن الذكاء الاصطناعي يهدف إلي منع الكوارث والتحقق من الأمان التام بفضل المعلومات والبيانات المتاحة.



وقال وليد فهمي، من شركة سيسكو إن الاتصالات والأجهزة لا يمكنها تحمل أو استيعاب المتاح من البيانات والمعلومات، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى وفرة من المعلومات حتى نحقق نتائج مرضية، مع ضرورة وضع تصور إلى التطبيقات التي نحتاجها للاستفادة بشكل جيد من الذكاء الاصطناعي.