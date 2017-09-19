شركات الحديد توقف استلام أى إيداعات جديدة

عمر سالمأعلن عدد من مصنعى ومنتجي الحديد عن التوقف عن استلام أي إيداعات جديدة لحين إشعار آخر، وذلك على خلفية زيادة أسعار الحديد خلال الأيام الحالية. وقال خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد والصلب لـ"المـال" إن شركتى المراكبي ومصر ستيل للصلب أرسلتا إخطارا للوكلاء تخطرهم بال

عمر سالم

أعلن عدد من مصنعى ومنتجي الحديد عن التوقف عن استلام أي إيداعات جديدة لحين إشعار آخر، وذلك على خلفية زيادة أسعار الحديد خلال الأيام الحالية.



وقال خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد والصلب لـ”المـال” إن شركتى المراكبي ومصر ستيل للصلب أرسلتا إخطارا للوكلاء تخطرهم بالتوقف عن استلام أى إيداعات جديدة خلال الفترة الحالية.



وأوضح الدجوى أن الشركة أوقفت التسليمات حاليا، وذلك على خلفية الارتفاعات المتتالية فى أسعار البيليت عالميا، والذى اقترب من 540 دولار للطن، لافتاً إلى أن السوق يشهد حالة من الشلل فى المبيعات حاليا.

وأضاف أن شركة المراكبي أرسلت إخطارا يفيد أنه بداية من غد 20 سبتمبر سيتم احتساب كل الإيداعات على الأسعار التى ستعلن لاحقا.



وأعلنت شركة الجارحى للصلب عن زيادة أسعارها اليوم بنحو 500 جنيه للطن ليسجل 12.1 ألف جنيه أرض مصنع ونحو 12.5 ألف جنيه للمستهلك.