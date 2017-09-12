شركات الحديد تقفز بأسعار الطن إلى 12200 جنيه

محمود زكيشهدت القوائم السعرية لعدد من شركات الحديد، ارتفاعًا في الأسعار ليتجاوز بها الطن حاجز 12200 جنيه ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار المواد الخام "البليت" بقيمة 12 دولار في الطن الواحد. ويقول محمد فاوي رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن هناك قفزة جديدة ف

محمود زكي

شهدت القوائم السعرية لعدد من شركات الحديد، ارتفاعًا في الأسعار ليتجاوز بها الطن حاجز 12200 جنيه ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار المواد الخام “البليت” بقيمة 12 دولار في الطن الواحد.



ويقول محمد فاوي رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن هناك قفزة جديدة في أسعار الحديد.

وأوضح أن حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة سجل زيادة في القوائم السعرية لطن الحديد بقيمة 200 جنيه، حيث سجل الطن 11750 جنيها بدلا من 11550 تسليم أرض المصنع شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة

وأشار إلى أن السعر النهائي للمستهلك يصل إلى 12150 جنيها شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة.



وأضاف فاوي أن شركة بشاى للصلب لحقت بحديد المصريين ورفعت القوائم السعرية لها بقيمة 175 جنيها للطن حيث سجل السعر تسليم أرض المصنع 11800 جنيه للطن شامل ضريبة القيمة المضافة بينما يصل إلى التجار والوكلاء بقيمة 11950 جنيه بالإضافة إلى أن السعر النهائي للمستهلك يبلغ حوالي 12200 جنيه للطن



بينما يقول محمد أبو العلا المدير التنفيذي لشركة الجبيلي لتجارة الحديد أن شركة السويس للصلب أبلغت الوكلاء والموزعين عن زيادة أسعار الطن بقيمة 200 جنيه ليصل السعر تسلم أرض المصنع إلى 11800 جنيه بدلا من 11550 جنيه بداية الشهر الماضي مشيرًا إلى أن تلك الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة والبالغة 14%



وأضاف أبو العلا أن السعر للوكلاء والموزعين بلغ حوالي 11950 ليصل السعر النهائي للمستهلك حوالي 12100 جنيه للطن موضحًا أن الزيادة في أسعار الطن تأتي على خلفية ارتفاع المادة الخام “البليت” بقيمة 12 دولار ليصل سعر 527 دولار للطن



بينما ارتفعت القوائم السعرية لمجموعة العشري للحديد والصلب بقيمة 300 جنيه في الطن ليصل إلى 11750 جنيه تسليم أرض مصنع مقابل 11450 خلال الشهر الماضي مضافة إليها ضريبة القيمة المضافة بينما رفع شركة الكومي أسعار الطن بقيمة 150 جنيه للطن حيث سجل الطن تسليم أرض مصنع 11750 جنيه للطن بدلا من 11600 جنيه ليصل السعر النهائي للمستهلك بقيمة 11980 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة

** أسباب الزيادة



وقال محمد الحنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية إن هناك أسباب كثيرة أدت إلى ارتفاع الأسعار بهذه الطريقة وليست الزيادات من جانب المصنعين بمحض إرادتهم مشيرًا إلى أن الزيادة في القوائم السعرية للطن ليست في مصلحة المصنعين وذلك لأنها ستؤدي إلى انخفاض المبيعات بصورة واضحة.



ولفت إلى أن الزيادات تأتي على خلفية زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة تصل إلى 1% لترتفع إلى 14% بدلا من 13% بالإضافة إلى قرارات المركزي برفع الفائدة مرتين متتاليتين في شهرين مشيرًا إلى أن الأهم من ذلك زيادة الجديدة في أسعار الوقود والتي تساهم بشكل واضح في العملية الإنتاجية بالإضافة إلى الزيادة في أسعار الكهرباء.



وأشار المدير التنفيذي للغرفة أن شركات الحديد لجأت لزيادة القوائم السعرية لها وذلك لتجنب مزيد من الخسائر الناتجة عن القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وأوضح الحنفى أن الشركات قامت بتخفيض إنتاجها فى شهر رمضان نظرًا لتباطؤ حركة البيع فى ذلك الوقت، وليس من أجل تعطيش السوق لزيادة أسعار المنتجات، مشيرًا إلى أن تلك الفترة تشهد طلبًا شديدًا على أسعار الحديد من جانب التجار والوكلاء لتوقعهم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.



** البيلت

قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن السوق المحلية تفاجأت بتسجيل ارتفاعات فى أسعار المادة الخام (البيلت) عالمياً مسجلة 527دولار فى الطن الواحد بعد فترة من الثبات عند مستوى 440 – 450 دولار، متوقعا أن تسجل أسعار حديد التسليح ارتفاعات جديدة محليا فى غضون الأيام القليلة المقبلة.



وأضاف الجيوشي أن زيادة أسعار البيلت عالمياً سببه الارتفاع الشديد فى أسعار المواد الخام الداخلة فى تصنيع أفران الصهر التى تتولى إنتاج (البيلت).



وأضاف أن المصانع المحلية ستجد نفسها مجبرة على تغيير أسعارها مع التعاقدات الجديدة على توريد البيلت وفقاً لأسعارها الأخيرة، مشيراً إلى أن مصانع حديد التسليح فى مصر تكاد تغطي تكلفتها الإنتاجية فى إعلان أسعارها لبيع منتج الحديد.



وأشار عضو غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن حساب تكلفة إنتاج حديد التسليح محلياً ليس له أية علاقة من قريب أو بعيد بالقرارات التى تتخذها الدولة ممثلة فى وزارة الصناعة بفرض رسوم حماية وإغراق ضد واردات الحديد من الخارج، مؤكداً أن حسابات أى مصنع يسهل لأي جهة رقابية مراجعتها للتأكد أن المصانع المحلية تراعي متطلبات وظروف السوق المصرية فى إحتساب أسعارها لبيع منتج حديد التسليح.

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