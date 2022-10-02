شركات الحديد تسير على خطى «عز» وتثبت أسعارها خلال أكتوبر

ثبتت شركات حديد التسليح العاملة فى السوق المحلية أسعارها خلال أكتوبر الحالى عند نفس مستويات سبتمبر الماضي.

وأعلنت شركة حديد عز، الجمعة، تثبيت أسعار تسليماتها من الحديد للوكلاء والتجار خلال الشهر الحالى عند 17670 جنيهًا للطن «أرض المصنع»، شاملًا ضريبة القيمة المضافة.

وقالت مصادر فى تصريحات لـ«المال» إن غالبية الشركات المحلية تحذو نهج «عز»، إذ قررت كل من «حديد المصريين» و«العشرى ستيل» تثبيت أسعار تسليماتها فى السوق عند 17500 و17570 جنيها للطن على التوالي.

وأرجعت هذا التثبيت إلى حالة الاستقرار النسبى التى تسيطر حاليًا على أسعار بعض الخامات العالمية، مثل البيليت، الذى يستقر عند 550 دولارا للطن، من ناحية، فضلًا عن التراجع الملحوظ فى معدلات الطلب المحلى على الحديد من جهة أخري.

وتوقعت المصادر إعلان باقى الشركات العاملة فى السوق المحلية اليوم، تثبيت أسعار تسليماتها خلال أكتوبر، لنفس الأسباب سالفة الذكر.

من جهته، قال محب شفيق، تاجر مواد بناء، أن أسعار الحديد فى مصر تشهد ثباتًا جديدًا للشهر الثالث على التوالى لدى أغلب مصانع إنتاج حديد التسليح، وعلى رأسها «حديد عز» و«المصريين».

وأضاف أن هناك تراجعًا نسبيًا فى أسعار بعض أنواع الخردة عالميًا، فضلًا عن هدوء فى تكلفة الشحن.

وأشار إلى تراجع كبير للغاية فى الطلب على الحديد ومواد البناء فى السوق المحلية حاليًا، لافتًا إلى أن أغلب المصانع والشركات تسعى للتوريد لصالح المشروعات القومية والمدن الجديدة، والعمل مع المقاولين لتعويض انخفاض طلب المستهلكين العاديين، مع هدوء حركة إصدار تراخيص البناء وانتظار البعض للانتهاء من تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء.