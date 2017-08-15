شركات الحديد ترفع أسعارها والطن يسجل 12 ألف جنيه

محمود زكي : شهدت أسعار الحديد خلال الفترة الحالية، زيادة في أسعار الطن ليسجل 12 ألف جنيه، وبررت الشركات تلك الزيادة بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة. وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن شركات الحديد رفعت القوائم السعرية لمنتجاتها، قرابة 300 جنيه للطن، و ترا

محمود زكي :

شهدت أسعار الحديد خلال الفترة الحالية، زيادة في أسعار الطن ليسجل 12 ألف جنيه، وبررت الشركات تلك الزيادة بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن شركات الحديد رفعت القوائم السعرية لمنتجاتها، قرابة 300 جنيه للطن، و تراوح السعر للمستهلك بين 11450 جنيهًا، لدى شركة العشري وسرحان، بينما سجل أقصى سعر لشركة حديد بشاي 12000 جنيه.



وأضاف – في تصريح لـ “المال” – أن الارتفاعات الجديدة جاءت نتيجة زيادة أسعار “البيلت” ليصل إلى 500 دولار، بالإضافة إلى زيادة أسعار الفائدة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، وفرض رسوم إغراق على المستورد لمدة 4 أشهر من جانب وزارة الصناعة والتجارة.



ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد ركودا كبيرا في حجم المبيعات، مع توقعات بزيادة أسعار الطن خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع عدم وجود رقابة من جانب الحكومة.



وقال محمد أبو العلا، المدير التنفيذي لشركة “الجبيلي” لتجارة الحديد إن هناك شركات ترفض تسليم وتوريد الحديد للوكلاء والموزعين، ما يعرض التجار لخسائر فادحة الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار بهذه الصورة ساهمت في انخفاض المبيعات.

وأوضح أن طن الحديد تجاوز 12 ألف جنيه للمستهلك، وأعلي من ذلك للمستهلك بالصعيد، كما أن هناك تراجعًا فى المبيعات لعدم استقرار السوق، في غياب الرقابة التامة على المصانع.



وأعلن “حديد عز” عن زيادة سعر طن الحديد ﺑﻘﻴﻤﺔ 350 ﺟﻨﻴﻪا، ﻟﻴﺴﺠل 11800 جنيه بدلًا من 11450 ألف، مقابل 11700 جنيه للتجار، بينما أعلنت شركة المراكبي للحديد والصلب عن تحريك أسعار الطن لتصل إلى 11200 جنيه للوكيل، بينما يصل إلى المستهلك إلى 11450 جنيهًا.



بينما رفعت شركة بشاى للصلب الطن بقيمة 150جنيهًا، ﻟﺘﺴﺠﻞ 11500جنيهًا تسليم أرض المصنع، شاملة ضريبة القيمة المضافة، تصل إلى التجار والوكلاء بقيمة 11750 جنيهًا للطن، ليصل إلى المستهلك بـ 12 ألف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%.



وقال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء ، إن السوق تواجه مشكلة كبيرة، تتمثل في عدم وجود رقابة، كما أن الارتفاعات الكبيرة التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين، ساهمت في تباطؤ عملية المبيعات.

وأكد أنه يجب على الدولة تحديد هامش ربح معين للشركات، حماية للمستهلك من زيادة الأسعار بهذه الصورة، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية تزيد عن السعر العالمي بصورة كبيرة، وأن الشركات استغلت فرض رسوم الإغراق على المستورد ورفعت الأسعار.



وفيما يلي جدول يوضح أسعار الحديد تسليم أرض المصنع وللتجار:

اسم الشركة سعر تسليم أرض مصنع بالجنيه سعر مستهلك بالجنيه عز 11400 11800 بشاى 11500 12000 المراكبى 11100 11750 الجارحي 11400 12000 مصر ستيل 11050 11550 العشرى ستيل 10950 11450 عياد 10950 11550 سرحان 10950 11450 طنطا 10950 11550 حديد المصريين 11550 11900 الجيوشي 11300 11700 السويس للصلب 11400 11750