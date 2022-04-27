شركات الحديد تخفض أسعار الطن بين 800- 900 جنيه مطلع مايو.. قائمة بأسعار حديد عز والمصريين والجارحي وغيرها

أكد أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، تراجع أسعار الحديد بين 800 و900 جنيه للطن اعتبارًا من مطلع مايو الحالي، حيث كشف الزيني عن قائمة أسعار مصانع الحديد التي ستطبق اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، والتي شهدت تخفيض الأسعار لشركات حديد عز، حديد المصريين، مصر ستيل، حديد الجارحي، السويس للصلب، فضلًا عن حديد عشر، ليتراوح السعر بين 18.5 و19.17 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، مقابل 19 إلى 20 ألف جنيه سعر الطن خلال أبريل.

أسعار حديد عز لشهر مايو

وقال رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ”المال”، إن سعر حديد عز سينخفض بقيمة تقارب 830 جنيهًا، ليبلغ 19170 جنيهًا شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، مقابل 20 ألف جنيه سعره أبريل الحالي.

أسعار حديد مصر ستيل

وتابع الزيني أن أسعار حديد مصر ستيل اعتبارًا من مطلع مايو المقبل هو 18900 جنيه للطن شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع.

أسعار حديد بشاي

وسعر حديد بشاي سيبلغ 19120 جنيهًا بأرض المصنع شامل الضريبة.

أسعار الحديد لشركة السويس للصلب

وسعر حديد شركة السويس للصلب يبلغ نحو 19100 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

أسعار حديد المصريين

وتابع الزيني أن شركة حديد المصريين أعلنت أسعار الحديد أطوال ولفائف لتبدأ من 19100 جنيه الطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

أسعار حديد عشري

فيما سيبلغ حديد العشري 19000 جنيه أرض المصنع شامل الضريبة، بدءًا من شهر مايو المقبل.

أسعار الحديد للمستهلك

ويضيف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سعر المستهلك سيصل إلى 19.500ألف جنيه للطن كحد أقصى.