شركات الحديد تثبت أسعار شهر يناير بمتوسط 12.1 ألف جنيه

عمر سالم أعلنت شركات الحديد عن تثبيت أسعارها لشهر يناير الحالى عند متوسط 12 ألف جنيه تسليم مصنع، ونحو 12.3 ألف جنيه متوسط الطن للمستهلك. وقال خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد والصلب، فى تصريحات لـ "المـال" إن كل الشركات أعلنت عن تثبيت أسعارها عن شهر يناير، وذلك بعد الانتها

عمر سالم

أعلنت شركات الحديد عن تثبيت أسعارها لشهر يناير الحالى عند متوسط 12 ألف جنيه تسليم مصنع، ونحو 12.3 ألف جنيه متوسط الطن للمستهلك.

وقال خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد والصلب، فى تصريحات لـ “المـال” إن كل الشركات أعلنت عن تثبيت أسعارها عن شهر يناير، وذلك بعد الانتهاء من أعياد الميلاد والكريسماس.

وأضاف الدجوى فى تصريحات لـ”المـال أن فترة أعياد الكريسماس ودخول فصل الشتاء ساهما فى تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الحالية لتصل لنحو 15% فيما أقل، لافتا إلى أن هناك شبه انعدام للمبيعات نتيجة ارتفاع الأسعار أيضا وثباتها منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن أسعار الحديد تتراوح ما بين 11900 إلى 12050 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وما بين 12.1 إلى 12.3 ألف جنيه للطن للمستهلك خلال الفترة الحالية، وهو ما يعانى منه كل المستهلكين، خاصة أن السعر وصل لمستوى قياسي.

وقال المهندس أمير فكرنى الكنانى، رئيس شركة الكناني للحديد والصلب، إن أسعار الحديد مستقرة نظرا لاستقرار الأسواق العالمية لخام الحديد “البيليت” لمتوسط 525 دولارا للطن.

وأضاف الكناني فى تصريحات لـ”الـمال” أن حديد عز سجل نحو 12100 جنيه للطن تسليم المصنع، و12300 جنيه تسليم المستهلك، فيما سجل حديد «المصريين»، 12000 جنيه للطن تسليم المصنع، ونحو 12300 ألف جنيه للطن للمستهلك، مقابل 12 ألف جنيه لطن حديد بشاى أرض مصنع، وهو نفس سعر حديد الجارحي والسويس للصلب.

وأوضح أن حركة البيع والشراء تكاد تكون منعدمه مما أجبر البعض على غلق نشاطه، بالإضافة إلى أغلب شركات الحديد خفضت من طاقتها الإنتاجية نظرا لتراجع الطلب فى الوقت الحالي، وقيام أغلب الشركات بمحاولة التصدير لمواجهة الركود المحلى، مشيرا إلى أن كل الشركات ملتزمة بالتعاقدات خلال الفترة الحالية.