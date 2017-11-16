شركات الجملة ترفض تسليم السلع للمتعثرين

المال ـ خاص رفضت مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تسليم السلع الغذائية، وغير الغذائية لبقالى التموين المعثرين في سداد قيمة التأمين المعلن عنها مؤخراً، التى تصرف منتصف شهر نوفمبر الجارى، نتيجة عدم قيام البقالين…

المال ـ خاص

رفضت مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تسليم السلع الغذائية، وغير الغذائية لبقالى التموين المعثرين في سداد قيمة التأمين المعلن عنها مؤخراً، التى تصرف منتصف شهر نوفمبر الجارى، نتيجة عدم قيام البقالين دفع المبلغ التأمينى، الذى يقدر بـ %25 من قيمة السلع التى يحصلون عليها.

وأصدر على المصيلحى، وزير التموين، قراراً الإثنين الماضى، بفتح باب سداد %25 تأمينات، من إجمالى قيمة السلع التموينية الشهرية، بحد أدنى 4000 جنيه، واجبة السداد فى الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجارى، بفروع البنك الأهلى، ومصر، والإسكان والتعمير، شرطًا لاستلام السلع، التى تصرف لحاملى البطاقات التموينية على مدار الشهر.

من جانبه أكد نجيب ملاك، بقال تموينى بمنطقة العباسية لـ«المال»، أنه لم يستطع استلام المقررات، نتيجة عدم دفعه للمبلغ التأمينى قائلاً: «حجيب منين 7 آلاف جنيه، الحكومة أصلا حتاخد حقها من المواطن، وأنا مش حشتغل كده والناس تروح للمجمعات أحسن».

يشار إلى أن البطاقة التموينية تصرف سلع من خلالها بواقع 50 جنيهاً للفرد الواحد المقيد عليها، لـ 70 مليون مواطن، على 20 مليون بطاقة تموينية.

وقال ملاك، إنه من المتعارف عليه أن تستلم مجموعة من السلع التى تصرف للمواطنين بواقع %50 من إجمالى ما يصرف شهرياً، قبل بداية الشهر، على أن يتسلم باق الكميات منتصف الشهر.

وأضاف أن السلع الخاصة بمقررات شهر نوفمبر الجارى، التى صرفت من مخازن شركتى المصرية، والعامة لتجارة الجملة، سكر، وزيت، وأرز، ومكرونة، ومسلى فقط لا غير.

وأوضح أن شهر أكتوبر الماضى، استلمت تلك السلع معها شاى، ودقيق، ومساحيق الغسيل الأوتوماتيك، مشيراً إلى أن الكميات التى تصل إلى النصف، وتوريد باق الكميات منتصف الشهر.

فى هذا السياق، أكد عصام تادرس، بقال تموينى فى حدائق القبة، لـ«المال»، أن الكميات التى استلمناها من المخازن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لا تكفى حاجة حاملى البطاقات التموينية، الذى تصرف الحصص التموينية المقررة لهم.

وقال تادرس، إن هناك حالة من الاستهجان الشديد بين البقالين، نتيجة قرار وزير التموين بدفع مبلغ تأمينى على السلع، نظراً أن تلك السلع تباع للمواطنين من خلال رصيد البطاقات التموينية، ولا نحصل على المبالغ المستحقة لكل سلعة كمبالغ نقدية.

بينما قال مصطفى السيد، مدير إحدى فروع مجمع الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إن صرف السلع التموينية للمواطنين من خلال البطاقات التموينية، من 10 صباحاً حتى 3 عصراً، مؤكداً زيادة أعداد المتعاملين مع المجمع منذ الأربعاء الماضى.

وفى سياق متصل، أكد مصدر أمنى، فى الإدارة العامة لمباحث التموين، لـ«المال»، أن هناك متابعة قيام بقالى التموين فى المحافظات، بالتوقف فعلياً عن العمل، قائلاً: «لم تحرر محاضر غلق لهم نتيجة عدم استلامهم السلع».