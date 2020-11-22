شركات: التوجه نحو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والدفع الإلكتروني يعززان نجاح التحول الرقمي بمصر

أكد عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات إن التوجه الحالي نحو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتدعيم الدفع الإلكتروني، يعززان نجاح تجربة التحول الرقمي في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض Cairo ICT 2020 ، اليوم.

رئيس «إي فاينانس» يستعرض تجربتها في حجز القطارات والمتاحف أون لاين

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة “إي فاينانس” لتكنولوجيا المنشات المالية ،ان شركته فازت بمناقصة حجز تذاكر القطارات على الإنترنت بالإضافة إلى تجربة الشركة مع وزارتي السياحة والآثار لحجز المتاحف من داخل وخارج مصر عبر الإنترنت بالاعتماد على منظومة دفع ذكي بالكامل.

وأضاف مايكل لي، الرئيس الإقليمي لشركة هواوي، إن الدورة الحالية تأتي بالتزامن مع احتفال الشركة بمرور عشرين عاما على تواجدها في مصر.

وكشف “لي” أن العالم يشهد نوعيات جديدة من التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي، وحلول الصناعات الذكية مثل المدن الذكية والنقل الذكي، بالإضافة إلى حلول الأعمال لقطاعات هامة مثل القطاع المالي والصناعي، داعيا الحضور لزيارة جناح الشركة ومشاهدة تلك الحلول.

وتطرق إلى مشروعات الشركة، التي أحدثت نقلة نوعية في حياة العديد من المواطنين مثل سكان مدينة الرحاب بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفي، والتي أثرت بالإيجاب على حياة ٩٠ ألف مواطن يعيشون في المدينة فيما يخص أمن المدينة والنقل داخلها وكذلك إدارة المرافق مثل مدينة شينين الصينية، التي قامت الشركة كذلك بتحويلها لمدينة ذكية بشكل كامل بعد أن كانت المدينة مجرد قرية صغيرة منذ ما يقرب من ٤٠ عاما لتتحول إلى “وادي السيليكون” الخاص بالصين حاليا.

وأشار إلى أن هواوي تركز على تطبيق الحلول، التي تناسب شرائها من الشركات والحكومة بتوفير الحلول الخاصة بهم والمناسبة خصيصا لاحتياجاتهم لاسيما في زمن التحول الرقمي، والذي يمتد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى أكبر الجهات الحكومية.

وقال إن الشركة تحقق رؤيتها في تطبيق شعار “إضافة قيمة جديدة”، وهو نفس شعار معرض ومؤتمر Cairo ICT، عبر تعاونها مع الشركاء المختلفين، ومن خلال رعايتها للدورة الرابعة والعشرين من المعرض.

“IBM” : لا يتم استخدام 90% من البيانات في إعادة تطوير المنتجات أو تطوير الأعمال

من جهته أكد آندرو براون، مدير مجموعة اي بي ام للحلول السحابية والإدراكية، أن عملائه خلال الفترة الأخيرة يشهدون تغيرات كبيرة في أداء الأعمال ويقع الدور عليه في إعادة رسم الخريطة الاستثمارية والأولويات بناء على طريقة العمل الجديدة للشركة.

وشدد على أهمية استخدام البيانات خاصة وأن 90% من البيانات لا يتم استخدامها في إعادة تطوير المنتجات أو تطوير الأعمال، وأنه يمكن استخدام تلك البيانات في تحقيق قيمة مضافة معتمدة على طريقة استخدام العملاء لإعادة إنتاج قرارات تدعم بيئة العمل والقرارات الاستثمارية.

وأكد براون ، على أهمية الاعتماد على حلول الحوسبة السحابية لما تحققه من استقرار أكبر كثيرا من الاحتفاظ بالبيانات داخليا لاسيما حال ربطها ببيئة العمل الكاملة الخاصة بالشركة، والتي تضم شركائها وعملائها، وأن حلول IBM توفر الميكنة والأمان وحلول الحوسبة في الوقت نفسه، بالإضافة إلى إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

الجدير بالذكر أن الدورة الرابعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، قد انطلقت الأحد 22 نوفمبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار The Big Reset وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وتستمر حتى 25 نوفمبر الجاري.

وداخل معرض Cairo ICT يقام للعام السابع على التوالي مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX برعاية البنك المركزي المصري وشركة e-finance وعدد من البنوك وشركات الدفع الرقمي، ويختص بمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشمول المالي وإتاحة المدفوعات الرقمية وتأمينها، وكذلك تقام الدورة السادسة لمؤتمر ومعرض الأمن والسلامة العامة DSS، وسيتم إقامة ساحة الابتكار Innovation Arena للعام الخامس على التوالي لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والمبدعين لعرض مشروعاتهم المبتكرة، وبالتوازي مع كايرو آي سي تي تقام الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل Trans MEA بشراكة مع وزارة النقل، والذي يشهد الكشف عن العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في مجال النقل والمواصلات اعتمادا على التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها داخل المعرض، فقد تم الاتفاق مع المسؤولين عن قاعة مصر للمعارض الدولية التي تشهد استضافة الحدث، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بدءا من الدخول للقاعات عبر بوابات تعقيم آلي وقياس درجة حرارة الزائرين عند البوابة الخارجية وكاميرات حرارية، وأقنعة وجه ومطهرات، وتسجيل الدخول إلكترونياً لمنع التزاحم عند البوابات والحد من التلامس، مع الالتزام بتعقيم مختلف جنبات المعرض بشكل دوري.