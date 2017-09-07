شركات التمويل تشترى محافظ عقارية بـ530 مليون جنيه

أحمد الدسوقى قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التمويل العقارى اشترت محافظ من شركات تطوير عقارى بقيمة 530 مليون جنيه فى الفترة من أول العام الحالى وحتى يوليه 2017 من إجمالى التمويلات التى ضختها الشركات خلال نفس الفترة والتى بلغت مليار جنيه. وأشارت فى أحدث تقرير صادر عنها ، إلى أن الشركا

أحمد الدسوقى

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التمويل العقارى اشترت محافظ من شركات تطوير عقارى بقيمة 530 مليون جنيه فى الفترة من أول العام الحالى وحتى يوليه 2017 من إجمالى التمويلات التى ضختها الشركات خلال نفس الفترة والتى بلغت مليار جنيه.

وأشارت فى أحدث تقرير صادر عنها ، إلى أن الشركات ضخت تمويلات للعملاء مباشرة بقيمة 477 مليون جنيه خلال نفس الفترة ، فيما تم ضخ 1.4 مليون جنيه فقط لعملاء صندوق دعم وضمان التمويل العقارى خلال الفترة ذاتها.

ولفتت إلى أن اجمالى رؤوس الاموال المصدرة للشركات ارتفع من 2.05 مليار جنيه فى يوليه 2016 الى 2.1 مليار جنيه فى يوليه 2017.

