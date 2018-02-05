شركات التمويل العقاري تشتري محافظ بقيمة 780 مليون جنيه خلال 2017

أحمد الدسوقى:قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التمويل العقارى اشترت محافظ من شركات التطوير العقارى بقيمة 780 مليون جنيه خلال عام 2017 من إجمالى التمويلات التى ضختها بقيمة 1.5 مليار جنيه، مقابل 694 مليون جنيه خلال عام 2016.وأشارت الهيئة فى أحدث تقاريرها إلى أن شركات التمويل العقارى نج

أحمد الدسوقى:

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التمويل العقارى اشترت محافظ من شركات التطوير العقارى بقيمة 780 مليون جنيه خلال عام 2017 من إجمالى التمويلات التى ضختها بقيمة 1.5 مليار جنيه، مقابل 694 مليون جنيه خلال عام 2016.

وأشارت الهيئة فى أحدث تقاريرها إلى أن شركات التمويل العقارى نجحت فى ضخ 674 مليون جنيه للعملاء مباشرة خلال 2017، مقابل 441 مليون جنيه خلال 2016.

ولفتت إلى أن الشركات ضخت نحو 61.7 مليون جنيه فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بعد السماح لها لأول مرة خلال العام الماضى 2017 بالمشاركة فيها.

كان البنك المركزى قد أتاح خلال 2017، قرضًا بقيمة 500 مليون جنيه لشركة إعادة التمويل العقارى، بغرض ضخها عبر شركات التمويل العاملة فى السوق لمحدودى ومتوسطى الدخل، الراغبين فى تملك وحدات سكنية.

وأطلق المركزى مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى فبراير 2014، ورصد لها قيمة مبدئية 10 مليارات جنيه، ارتفعت بعد ذلك إلى 20 مليار جنيه فيما بعد.