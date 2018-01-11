شركات التمويل العقارى ضخت 1.3 مليار جنيه قروضًا نهاية نوفمبر

المال- خاص قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركات التمويل العقارى ضخّت قروضًا بنحو 1.3 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017، مقارنة بـ949 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضى 2016. وأكدت، فى أحدث تقاريرها، أن إجمالى التمويلات التراكمية منذ بدء التشاط قُدرت بـ8.

المال- خاص





قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركات التمويل العقارى ضخّت قروضًا بنحو 1.3 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017، مقارنة بـ949 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضى 2016.

وأكدت، فى أحدث تقاريرها، أن إجمالى التمويلات التراكمية منذ بدء التشاط قُدرت بـ8.3 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر 2017، مقابل 6.7 مليار نهاية نوفمبر 2016.

وأشارت إلى أن إجمالى أرصدة التمويل العقارى لدى الشركات قُدرت بـ3.5 مليار جنيه نهاية نوفمبر 2017، مقابل 2.9 مليار نهاية نوفمبر 2016.

وذكرت الهيئة أن شركة إعادة التمويل ضخت 141 مليون جنيه نهاية نوفمبر 2017، مقابل 132 مليون جنيه نهاية نوفمبر 2016.