شركات التمويل العقارى تشترى محافظ عقارية بقيمة 102 مليون جنيه

اشترت شركات التمويل العقارى محافظ من شركات تطوير عقارى بقيمة 102 مليون جنيه خلال الشهر الأول من العام الحالى، مقابل 13.8 مليون جنيه فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

بينما نمت قروض شركات التمويل العقارى بنحو 46.6% ، خلال أول شهر من العام الحالى، حيث ضخت الشركات قروض بنحو 168.5 مليون جنيه، مقابل 114.9 ، خلال الشهر ذاته من العام السابق بحسب الهيئة.

وتراجعت عقود النشاط بنحو 64% خلال الفترة ذاتها ، لتسجل 311 عقداً بنهاية يناير 2020، مقابل 863 عقداً بنهاية يناير 2019.

80 عقداً للشريحة التى تقل دخلها عن 2500 جنيه

ووقعت الشركات نحو 80 عقداً للشريحة التى تقل دخلها عن 2500 جنيها ، بينما وجهت 26 عقداً للشريحة التى تتراوح دخلها ما بين 2500 و 3500 جنيها ، فى حين حصلت الشريحة التى تتعدى دخلها 3500 جنيه 205.

ويوضح الجراف التالى تطور التمويل العقارى وفقا لشريحة الدخل الشهرى خلال شهري يناير 2019 و 2020.

أما على مستوى الحصص السوقية لشركات التمويل العقارى فجاءت وفقا للجراف التالى:

يشار إلى أن شركات التمويل العقاري تعكف بالتعاون مع البنك المركزى المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، و«المصرية» لإعادة التمويل، على وضع التفاصيل النهائية لتفعيل المشاركة فى المبادرة الخاصة بتوفير قروض عقارية مدعمة لأصحاب الدخول المتوسطة والتى اطلقها البنك المركزى قبل أسابيع.



أحمد الدسوقى ومحمود الصباغ