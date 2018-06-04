شركات التمويل العقارى تشترى محافظ بقيمة 96.6 مليون جنيه فى شهرين

ضخت 89 مليونا فى مبادرة المركزى خلال يناير وفبراير 2018أحمد الدسوقىقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التمويل العقارى اشترت محافظ بقيمة 96.6 مليون جنيه خلال شهرى يناير وفبراير 2018، مقارنة بـ 316 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى.وكانت الشركات قد نجحت فى ضخ 309 ملايين جنيه خلال

ضخت 89 مليونا فى مبادرة المركزى خلال يناير وفبراير 2018

أحمد الدسوقى

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التمويل العقارى اشترت محافظ بقيمة 96.6 مليون جنيه خلال شهرى يناير وفبراير 2018، مقارنة بـ 316 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وكانت الشركات قد نجحت فى ضخ 309 ملايين جنيه خلال يناير وفبراير العام الحالى، مقارنة بـ 421 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وأشارت الهيئة فى احدث تقاريرها، الى أن الشركات نجحت فى ضخ 89 مليون جنيه فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى خلال يناير وفبراير 2018، بينما استحوذ العملاء خارج المبادرة على قروض بقيمة 124 مليونا خلال نفس الفترة.