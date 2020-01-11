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شركات التمويل العقارى تشترى محافظ بقيمة 879 مليون جنيه

من إجمالى 2.1 مليار جنيه
أحمد الدسوقي 8:43 م, السبت, 11 يناير 20 8:43 م, السبت, 11 يناير 20

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كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن شراء شركات التمويل العقارى محافظ عقارية بقيمة 879 مليون جنيه خلال أول 10 شهور من 2019 ، مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام 2018.

وضخت شركات التمويل العقارى قروض بقيمة 2.1 مليار جنيه ، خلال أول 10 اشهر من 2019 ، مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2018 بمعدل زيادة بلغ 27.9 %.

عملاء صندوق التمويل العقارى

وذكرت فى أحدث تقرير لها ، أنه تم ضخ نحو 643 مليون جنيه لعملاء صندوق التمويل العقارى خلال أول 10 شهور من 2019 ، مقابل 688 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

ولفتت إلى أن العملاء “العاديين” حصلوا على 639 مليون جنيه خلال أول 10 شهور من 2019 ، مقابل 531 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضى.

وأطلق البنك المركزى مبادرة التمويل العقارى فى عام 2014 لمحدودى ومتوسطى الدخل، شارك فيها كل من البنوك والشركات، لكن أوقفها لمتوسطى الدخل، واستمرت لمحدودى الدخل فقط بدعم من وزارة المالية.

وذكرت الهيئة أن عدد عقود التمويل العقارى زادت بأقل من 1 % لتصل إلى 8.2 ألف عقداً بنهاية اكتوبر 2019 ،مقابل 7.7 ألف عقداً بنهاية اكتوبر 2018

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بقلم أحمد الدسوقي

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