شركات التمويل العقارى تشترى محافظ بقيمة 591 مليون جنيه

أحمد الدسوقىقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركات التمويل العقارى اشترت محافظ بنحو 591 مليون جنيه، من إجمالى التمويلات التى تم ضخها والتى بلغت 1.1 مليار جنيه، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ391 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.وأشارت الهيئ

أحمد الدسوقى





قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركات التمويل العقارى اشترت محافظ بنحو 591 مليون جنيه، من إجمالى التمويلات التى تم ضخها والتى بلغت 1.1 مليار جنيه، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ391 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.

وأشارت الهيئة، فى أحدث تقرير صادر عنها، إلى أن الشركات ضخت 554 مليون جنيه للعملاء مباشرة، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالى، مقابل 285 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما ضخت قروضًا حتى الآن فى مبادرة التمويل العقارى بلغت 7.4 مليون جنيه.

فى سياق متصل أكدت الهيئة أن عدد خبراء التقييم العقارى ارتفع إلى 195 خبيرًا خلال أكتوبر الماضى، مقارنة بـ191 خبيرًا خلال أكتوبر قبل الماضى، لافتة إلى أن الوكلاء العقاريين ارتفع من 168 إلى 174 وكيلًا خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالى.