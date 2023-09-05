شركات التمويل الاستهلاكى تتجه للتحوط ضد تعثرات العملاء

تسعى شركات التمويل الاستهلاكى للتحوط ضد زيادة نسبة تعثر السداد من جانب عملائها خلال الفترة المقبلة، وذلك بضغط تأثيرات الظروف الراهنة.

من جانبه، قال بول أنطاكي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة «بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل»، إنها تسعى لتقليل تعاملات الأفراد لديها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «أنطاكى» أن الشركة واجهت عمليات تأخير فى السداد من جانب الأفراد خلال الفترة الأخيرة، ما دفعها لمحاولات التحوط ضد مخاطر التعثر، عبر تفعيل خدمة الاستعلام الميدانى للمرة الأولى.

ونوه «أنطاكى» بأن شركته فتحت المجال للتعامل مع الأفراد بشكل مستقل مع بداية العام الحالي، موضحًا أن نموذج عملها منذ الإنشاء كان ولا يزال يعتمد على التعاقد مع المؤسسات والشركات.

وأضاف أن عدد قاعدة العملاء “الأفراد” لدى بريميوم يبلغ حالياً 25 ألفاً، وهو يمثل 1.5%؜ من إجمالي التعاملات، و50% من الإصدارات الشهرية للكروت، موضحاً أنها تسعى لتقليلها لتصل إلى 25%؜ فقط من الإصدارات.

وشدد على عدم وجود نسب تعثر حالية، وإنما تنحصر فى تأخيرات السداد فقط، والتى يتم التعامل معها عبر تطبيق غرامات وغيرها، موضحًا أن تقليل عمليات إصدار الكارت للعملاء لن يؤثر على أداء الشركة أو معدلات نموها، خاصة أنها مستمرة فى التوسع لمزيد من الإصدارات للعاملين بالشركات والمؤسسات المختلفة.

وقال أحمد الشنواني، الرئيس التنفيذى لشركة «سهولة للتمويل الاستهلاكى»، إن نسب التعثر لديها تصل فى الوقت الحالى لنحو %5.

واعتبر أن الـ%5 معتدلة، وقدر متوسط نسبة التعثر بالنسبة لنشاط التمويل الاستهلاكى فى السوق المحلية بين 4.5 – %6 وذلك بضغط الظروف الاقتصادية الراهنة التى أثرت على معدلات السيولة لدى الأفراد.وأوضح «الشنوانى» أن نسب التعثر لدى «سهولة» كانت تقل عن %3 خلال الشهور الأولى لعمل الشركة، ولكنها ارتفعت فى الربع الثانى من العام الحالي.

ولفت إلى أن الشركة تحاول التعامل مع هذا الأمر عبر إجراء جدولة للمتعثرين حاليًا، إلى جانب التركيز فى عمليات اختيار العملاء الجُدد بأن يكونوا ذوى ملاءة مالية مرتفعة مع تقليل حدود المنح أيضًا.

وفى سياق متصل، قال حازم مدني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة «وان فاينانس»، إن نسب التعثر لديها تعتبر فى الحدود الطبيعية للسوق.

وأضاف أنه من الطبيعى أن تتعرض شركات التمويل الاستهلاكى لأزمات تعثر من جانب عملائها نتيجة الظروف الراهنة وارتفاع معدلات التضخم، وغيرها.

ونوه «مدنى» بأن حجم المحفظة القائم لدى «وان فاينانس» يسجل نحو 950 مليون جنيه، موضحًا أنها تستهدف منح تمويلات جديدة خلال الربع الأخير من العام الحالي، بقيمة 500 مليون.