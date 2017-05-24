شركات التكنولوجيا ترفع حالة الطوارئ لاستقبال رمضان

«فرولاية دوت كوم»: خصومات أون لاين على العبايات الحريمى والإسدالات

كتب ـ محمود جمال:

رفعت شركات اتصالات وتكنولوجيا المعلومات حالة الطوارىء، لاستقبال شهر رمضان، عبر تطوير تطبيقات دينية، وترفيهية، أو تقديم إرشادات ونصائح طبية أون لاين، وتوفير وسيلة مواصلات سهلة، باستخدام تطبيقات النقل الذكى، وأخرى تتعلق بشراء مستلزمات البقالة، عبر شبكة الإنترنت، توفيرًا للوقت والجهد خلال ساعات الصيام على مدار اليوم.

وطرحت متاجر «جوجل بلاى»، و«آى تيونز» هذا العام العديد من التطبيقات الدينية، وأشهى المآكولات الشرقية، منها «رمضان 2017 أحلى مع» وهو تطبيق يساعد المستخدم على معايدة أصدقائه، وأقاربه، على صورة رمضان، ومشاركتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتطبيق «أغانى رمضان»، ويحتوى على مجموعة من الأغانى القديمة، ويتميز بإمكانية إعادة تشغيل الأغانى تلقائيا.

قال ممدوح الخولى، رئيس شركة APPTCOM لتطبيقات الهواتف المحمولة والبرمجيات، إن شركته ستطرح فى رمضان تطبيق على أجهزة «الآندرويد» و«الآيفون»، يعرف بـ«تليفزيون رمضان 2017»، بعد نجاحها خلال العام الماضى مع إطلاقه بالتعاون مع شركة «أورنج مصر» للاتصالات.

وأوضح الخولى أن البرنامج يشتمل على قائمة بأسماء البرامج الدينية، والثقافية، والتعليمية، والمسلسلات، المقرر إذاعتها خلال الشهر الكريم، ومواعيد عرضها مباشرة، أو الإعادة، كما يذكر المستخدم بتوقيت البث، عندما يكون على وشك البداية.

وقال صبرى، مؤسس ورئيس موقع «فرولاية دوت كوم»، إن الموقع بصدد طرح خصومات على نحو 25 موديلًا أون لاين من العبايات الحريمى، وإسدالات الصلاة محلية الصنع، مبينًا أن مبيعات اللانجيرى تزداد كل عام خلال الأسبوع الأخير من رمضان، تزامنًا مع إقامة حفلات الزواج، فى إجازات عيد الفطر.

وألمح صبرى إلى أن «فرولاية» يقترب من التوصل للاتفاق مبدئى مع إحدى صناديق الاستثمار المصرية، للاستحواذ على حصة من أسهم الموقع، مقابل تمويله بمبلغ مادى جار تحديد قيمته، ومن المقرر توظيف التمويل فى زيادة عدد الكوادر البشرية، وعقد شراكات مع مصانع محلية، فى مجال الملابس الجاهزة، بجانب التوسع فى السوقين السعودية، والإماراتية.

ورأى أن المنتج المصرى يتميز بدرجة كبيرة من الحرفية، والإتقان، لكن يفتقر إلى التسويق الجيد، و المظهر الخارجى ( الفنش )، مشيرا إلى أن «فرولاية» ترهن فكرة إنشاء مصنع لإنتاج بيجامات رجالى، وحريمى، وأطفال، ولانجيرى، بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لذلك، تجنبًا لوقوع أى خسائر مع اضطراب الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وذكر محمود الخولى، مؤسس تطبيق «مشوار أون لاين»، أن شركته ستطلق خصومات على رحلاتها، لبعض المطاعم المتواجدة فى منطقة التجمع الخامس، و6 أكتوبر، لتناول وجبات الإفطار والسحور، فى الأسبوع الثانى من رمضان، وإتاحة بروموكود للعميل، يوفر جزءًا من تكلفة المشاوير إليها.

وأرجع الخولى سبب اختيار ذلك التوقيت لانشغال المصريين خلال الـ 10 أيام الأولى من الشهر الفضيل بزيارة الأهل، والأقارب، والعزومات العائلية، ما سيخفض معدل الإقبال على الخدمة الجديدة، ويحدد سعر الرحلة حسب المسافة، إذ تختلف من مكان لآخر.

وقال أمير برسوم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة «فيزيتا» للخدمات الصحية أون لاين، إن شركته تعتزم تقديم نصائح وإرشادات طبية للمرضى أثناء أوقات الصيام، عبر حملتها «صحتك حياتك»، بعد النتائج الإيجابية التى حققتها خلال العام الماضى، من حملة «متروحش لأى دكتور».

وأضاف برسوم أن «فيزيتا» توفر أيضا خدمة الاستشارات الصحية لكل الأمراض، من خلال صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، البالغ عدد زائريها أكثر من 800 ألف زائر.

وبدأ الموقع منذ الأحد الماضى فى نشر توجيهات وتوصيات للمستخدمين، استعدادًا لشهر رمضان، منها إجراء زيارات للأطباء، لعمل فحص شامل، والتقليل من تناول المنبهات، كالقهوة، والشاى، والتدخين، والإفراط فى شرب الماء، وتناول وجبة الإفطار مبكرًا، وتغيير نوعية الوجبات، وضرورة تعديل ساعات النوم.

وكشف شريف أبو الليل، مدير شركة «أسجاتك» لتطبيقات المحمول بالإمارات،عن أن الشركة تنوى طرح عدة تطبيقات على أنظمة «الآندرويد»، و«آبل»، وهى برامج تتيح شرح تاريخ المساجد الشهيرة، مع صور بانورامية وخلفيات إسلامية، باستخدام نظارات سامسونج للواقع الافتراضى، وتطبيق إمساكية رمضان، التى تستعرض مواعيد الإفطار والسحور يوميًا، بجانب مواقيت الصلاة، على الساعات الذكية، وتطبيق «بيوت الله»، الذى يحدد أقرب مسجد لتأدية الصلوات الخمس.

وأضاف أبو الليل أن «أسجاتك» طورت تطبيقًا لصالح صندوق الزكاة، فى دولتى الإمارات والسعودية، لجمع التبرعات أون لاين، وتحديد أماكنها، وإعطاء فتاوى دينية.

وأعلنت أول شبكة تواصل اجتماعى باللغة العربية، لعمل الخير أون لاين والمعروفة باسم «ساهم» بداية مايو الجارى، عن إطلاق إصدارها الجديد، يستهدف جذب شريحة كبيرة من المجتمع، الذى يريد استغلال وقته على مواقع السوشيال ميديا بطريقة بناءة، علاوة على توحيد جهود المؤسسات الخيرية، ومجتمع الأعمال فى حملات التبرع والتوعية، إلى قطاعات منها الصحة، وإطعام الفقراء، وتطوير البنية التحتية.

وذكر عبد الرحمن جلال، الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة «أوفر ماركت» المتخصصة فى بيع منتجات السوبر ماركت أون لاين، أنه سيطلق حملة إعلانية للموقع خلال الشهر الكريم، تستهدف الشركة تفعيل خدماتها رسميا بمصر، بعد رمضان مباشرة، وتعكف الآن على إنهاء مرحلة التشغيل التجريبيى لها، التى بدأت منذ 3 أعوام تقريبا، كما سيطرح خصومات على أسعار بعض المواد الغذائية، تتراوح نسبتها بين 10 و40 %، حسب نوع المنتج.

ويقوم «أوفر ماركت» بدور الوسيط بين كبرى سلاسل السوبر ماركت والمستهلكين، لتسهيل التسوق الإلكترونى التسوق «أون لاين» من فروع المتاجر المتعاقد معها، ثم يوصل المنتجات للعملاء، ويضم أكثر من 350 ألف عميل، ولديه تعاقدات مع أكثر من 250 متجرًا، ويخطط للتوسع فى عدة أسواق، أبرزها السعودية «جدة»، والإمارات «دبى»، والكويت، والمغرب.

وتطرق عمرو فوزى، الرئيس التنفيذى لتطبيق «جودزمارت» لخدمات البقالة الإلكترونية، إلى التعاقد مع 3 شركات موردى منتجات رمضان، مثل الكنافة والقطائف، والياميش، استعدادًا لطرحها للبيع على الموقع، وهناك خصومات تتراوح بين 20 % إلى 30 %، وفقًا لنوعية المنتج.

وتوفر «جودز مارت» خدماتها حاليًا لأكثر من 600 مستخدم، فى منطقتى الشيخ زايد و6 أكتوبر، عبر تطبيق متاح على أجهزة هواتف «الآيفون» و«الآندرويد»، وتخطط للتواجد فى أحياء القاهرة الجديدة، والمعادى، والزمالك، ويوفر اشتراكات شهرية تصل إلى 140 جنيهًا شهريًا، والدفع «أون لاين» عن طريق البنك الأهلى، والدفع كاش، ولا يتعاون مع أى هايبر ماركت، بعكس التطبيقات الشهبية إذ يمتلك مخازنه الخاصة، التى يقوم بوضع المنتجات الغذائية داخلها.

فى سياق متصل، طرحت صفحة «فسيخ ورنجة للناس الأكيلة»، التى يتابعها نحو 15 ألف مستخدم عبر «فيس بوك»، أسعار مخفضة، على زينة رمضان، والمفارش القطيفة، منها أفرع تحتوى على أشكال نجوم، وأهلة ذهبية بـ 35 جنيهًا، ومفرش قطيفة بطول 70 سم بـ 35 جنيهًا، وغيرها.