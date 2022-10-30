شركات التكنولوجيا تراجع تعاقداتها وسط زيادات متوقعة تصل إلى 20%

تعتزم عدد من شركات التكنولوجيا العاملة بالسوق المصرية إجراء مراجعة شاملة على أسعار تعاقداتها، بعد قرار البنك المركزى الخميس الماضى تطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية مقابل الدولار، وسط توقعات بحدوث زيادات تصل نسبتها إلى %20.

قال الدكتور أيمن الرفاعى، مدير شركة ix dev البريطانية لحلول التكنولوجيا، فى مصر إن قرار تحرير سعر الصرف يعد أمرًا جيدًا على المدى البعيد، خاصة أنه سيسهم فى إعادة الاستقرار للأسواق – على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن كبرى شركات التكنولوجيا ملتزمة بأسعار تعاقداتها مع الحكومة المصرية.

وأكد «الرفاعى» لـ«المال» أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون أكثر القطاعات تأثرًا، نظرًا لاعتمادها على ميزانيات محدودة تخص أوامر التوريدات والتعاقدات .

وأوضح أحمد الليثى، رئيس شركة سمارت لتكنولوجيا التعليم، أن شركته بصدد رفع توريد أسعار حلولها للمؤسسات التعليمية بنسبة تصل إلى %20 خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: «ارتفاع التكلفة سيتم تمريرها على الخدمات المقدمة للمؤسسات والعملاء».

وألمح «الليثى» إلى أن تحرير سعر العملة الخضراء سيرفع تكلفة خدمات التشغيل بنسبة تصل إلى %14، إضافة إلى زيادة الرسوم المحصلة عن خدمات التحويلات البنكية إلى %6 على إجمالى العملية.

ورأى مصدر مسئول بإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات أن قرار تعويم الجنيه سيؤثر بالسلب على أعمال توريد أنظمة تكنولوجيا نظم وأمن المعلومات للعملاء الذين قاموا بدورهم بتأجيل معظم مشروعاتهم لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح المصدر أن الزيادة المتوقعة فى أسعار برامج السوفت وير لن تقل عن %10، والتى تعد ضخمة على العملاء فى الوقت الراهن، متابعًا أن أحد القطاعات الاقتصادية التى تعتمد على أنظمة التكنولوجيا فى تطوير أعمالها هو قطاع الأغذية الذى سيتأثر كذلك بعد تحرير سعر الصرف فى ارتفاع أسعار المنتجات وانخفاض حجم التعاملات وزيادة التكاليف التشغيلية.

وتابع أن الجميع كان يتوقع تحرير سعر الصرف مع بداية العام المقبل، إلا أن قرار تحرير سعر الصرف كان مفاجئًا – على حد تعبيره- لعدد كبير من الكيانات الكبيرة والناشئة، خاصة أن عددا كبيرًا من هذه الشركات قام بتأجيل شراء حلول تكنولوجية إلى 2023، مضيفًا أن حالة من الركود التام ستصيب قطاع الأنظمة التكنولوجية خلال الشهرين المقبلين .

وتوقع أحمد أبو طالب، مدير إدارة التسويق بشركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات MCS ، زيادة أسعار خدمات أمن المعلومات بعد تحريك سعر الدولار بنسبة لا تقل عن 20 %.

ونوه بأن الاستثمارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات ستتأثر بالسلب، خاصة أن المستثمرين سيلجأون لمراجعة خططهم المستقبلية، خاصة مع تقلب الأوضاع الاقتصادية والمتوقع استمراره – على حد تقديره لفترة ليست بالقصيرة.

ورجح «أبو طالب» أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا فى حجم العمليات المنفذة مؤقتًا لحين انتهاء الشركات من تقييم الموقف الحالى.

وقال تامر شعبان، مدير التسويق بشركة Egypt Laptop ، إن أسعار أجهزة اللاب توب المستوردة شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية بنسبة تتراوح من 10 إلى %11، ومن المرجح أن تشهد زيادات جديدة تتراوح من 3 إلى %4، ليصل بذلك إجمالى الزيادة على سعر المنتجات إلى 15 %.

وأوضح «شعبان» أن السوق تشهد حالة «تخبط» فى تسعير المنتجات، نظرًا لتقلبات سعر صرف العملة الأجنبية، مبينًا أن توطين صناعة الأجهزة محليًا بات خيارًا غير مطروح حاليًا، نظرًا لارتفاع تكلفته .