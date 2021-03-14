شركات التكنولوجيا تتقدم باستفسارات تراخيص التوقيع الإلكترونى لـ«إيتيدا»

كشف مصدر مسئول فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» عن استفسارات الشركات التى تقدمت إلى الهيئة للحصول على تراخيص التوقيع الإلكترونى، وتتضمن المواصفات الفنية لمركز بيانات الشركة، وضرورة وجود موقع احتياطى يبعد عن المركز الرئيسى مسافة لا تقل عن 35 كيلو مترا، وكيفية تسعير الشركات للخدمات، فضلا عن طريقة احتساب «إيتيدا» نظام النقاط عند تقييم العروض الفنية.

كانت «إيتيدا» أعلنت فى بيان رسمى يوم 25 فبراير الماضى عن طرح تراخيص جديدة للشركات لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى، متضمنة إصدار شهادات التصديق الإلكترونى والختم الإلكترونى والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر، وذلك لعدد 3 تراخيص على الأكثر، على أن تبلغ قيمة الرخصة الواحدة 3 ملايين جنيه لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل وإصدار شهادة التصديق الإلكترونى من السلطة العليا للتصديق الإلكترونى بالهيئة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

وقال المصدر – فى تصريحات لـ « المال » – إن عدد المتنافسين على الرخصة تجاوز المتوقع، مما يعكس مدى اهتمام الشركات بتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة داخل القطاع ، موضحا أن الهيئة ستعقد اليوم آخر جلسة للرد على استفسارات الشركات، على أن يكون غدا هو الموعد النهائى لتلقى العروض الفنية من الشركات .

وألمح إلى أن مسئولى «إيتيدا» أكدوا خلال اجتماع مع ممثلى الشركات أهمية الالتزام بأحكام قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 فى تقديم الخدمة للعملاء، علما بأن قيمة الرخصة الواحدة تسدد مرة واحدة.

وقال عمرو محفوظ ، رئيس «إيتيدا» – فى تصريحات سابقة – إن طرح التراخيص الجديدة يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية بما يسهم فى تحقيق إستراتيجية الدولة للتحول الرقمى من خلال تيسير استخدام التكنولوجيات الرقمية فى كافة مناحى الحياة.