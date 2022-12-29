شركات التكنولوجيا الكورية تقدم أحدث منتجاتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2023

تستعد شركات التكنولوجيا الكورية العملاقة لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2023، وهو أكبر معرض للإلكترونيات ، ومن المقرر افتتاحه في لاس فيجاس الأسبوع المقبل، بحسب وكالة يونهاب.

سيعقد المعرض وجها لوجه وفي نطاق أكبر وأكثر اكتمالا هذه المرة، مع عودة عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وميتا وميكروسوفت إلى الساحة العالمية للابتكار بعدما تخلفت عن المعرض السابق بسبب التفشي السريع لسلالة أوميكرون آنذاك. عقد المعرض عام 2021، افتراضيا بالكامل.

قالت جمعية المستهلك للتكنولوجيا (CTA) المنظمة للحدث أن نحو 2,200 شركة و10,000 زائر من جميع أنحاء العالم سيشاركون في المعرض التكنولوجي.

وأضافت أن الحدث السنوي سيعرض ابتكارات تقنية في مجالات الاستدامة والنقل والتنقل والصحة الرقمية والميتافيرس وأكثر من ذلك، بهدف مساعدة الناس على عيش حياة أكثر ملاءمة والتصدي لأكبر تحديات العالم، بما في ذلك تغير المناخ.

وعلى الرغم من انعدام اليقين بشأن الاقتصاد العالمي الذي أثر على نزعة الأعمال، فقد اشتركت ما يقرب من 550 شركة كورية جنوبية، 60% منها شركات ناشئة، لعرض أحدث المنتجات، بدءًا من الأجهزة المنزلية والأجهزة القابلة للارتداء وتقنيات التنقل فضلا عن المركبات ذاتية القيادة، وفقًا للجمعية الكورية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقالت الرابطة إن كوريا الجنوبية هي ثاني أكبر عارض بعد الولايات المتحدة.

سامسونج من أبرز المشاركين

ستقدم سامسونج للإلكترونيات، أكبر صانع للهواتف المحمولة وشرائح الذاكرة في العالم، رؤيتها “للابتكار المستدام”، التي تركز على تطوير منتجات متصلة للغاية ومستدامة.

وقالت الشركة إنها ستقدم نسخة مطورة من تطبيق الأشياء الذكية الذي يتيح طرقًا أسهل وأكثر ذكاءً كفاءة في استخدام الطاقة لتوصيل الأجهزة المنزلية ببعضها بناءً على تقنية الذكاء الاصطناعي المحسّنة.

ستعود إلى جي للإلكترونيات للمعرض بدورها بشكل مباشر، في تحول من عرضها الافتراضي لهذا العام الذي أثار ردود أفعال متباينة من الجمهور. ستعرض إل جي “LG ThinQ UP” أجهزة منزلية قابلة للتطوير خلال العرض، ما يسمح للزوار بتطوير أجهزتهم المنزلية الحالية بميزات جديدة من خلال تحديثات البرامج والوظائف الإضافية للأجهزة. تخطط الشركة لإطلاق عالمي للأجهزة القابلة للترقية، انطلاقا من الولايات المتحدة في مارس.