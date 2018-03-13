شركات التكافل تبحث مصير فوائض عملائها

مروة عبد النبي والشاذلى جمعة: خاطب الاتحاد المصرى للتأمين، شركات التأمين التكافلى، العاملة فى نشاط الممتلكات والحياة، لتوضيح سبل التعامل مع مبالغ فائض النشاط المتراكمة والمستحقة لحملة الوثائق، وذلك بناء على طلب هيئة الرقابة المالية. يرى صلاح عبد الفتاح، العضو…

مروة عبد النبي والشاذلى جمعة:

خاطب الاتحاد المصرى للتأمين، شركات التأمين التكافلى، العاملة فى نشاط الممتلكات والحياة، لتوضيح سبل التعامل مع مبالغ فائض النشاط المتراكمة والمستحقة لحملة الوثائق، وذلك بناء على طلب هيئة الرقابة المالية.

يرى صلاح عبد الفتاح، العضو المنتدب لشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى، أن هناك مخصص لدعم الموقف المالى لشركة التأمين، تحسباً لحدوث ظروف طارئة، ومن ثم يظهر فى صورة فوائض.

وأضاف أنه لابد من وضعها فى حساب باسم المشتركين، ولا يتم اللجوء إليه إلا فى حالة حدوث خسائر فى نتائج الأعمال بشركة التكافل، وعجز صندوق التكافل عن سدادها.

ويعرف صندوق التأمين التكافلى، بأنه وعاء يتكون من مبالغ المشتركين، ومن خلاله يتم دفع التعويض للمستحق، وهو صندوق منفصل عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلى.

ورفض «عبد الفتاح» فكرة خصم جزء من قسط التأمين لمن لديه فائض ويرغب فى عمل وثيقة أخرى، باعتباره إجراء يضر الشركات، ويؤثر على مستهدفاتها من الأقساط، مؤكداً أن اللجنة الشرعية لشركات التكافل لن تعترض، خاصة أن الفائض ملك للمشتركين فقط.

من ناحيته قال السيد بيومى، نائب الرئيس التنفيذى للاستثمارات والشئون المالية والإدارية بشركة المصرية للتأمين التكافلى، – ممتلكات – إن الاتحاد المصرى للتأمين، خاطب شركات التأمين لإرسال مقترحاتها حول التعامل مع تلك التراكمات.

واقترح «بيومى» وضعها على النظام الإلكترونى للشركة، وربطها بقاعدة بيانات العملاء، وفى حال قيام العميل بتجديد الوثيقة سيظهر على شاشة البيانات ما إذا كان من المستحقين للفائض أم لا.

وأكد أن هناك رأى قانونى وشرعى، الأول يشترط تقادم تلك الأموال بحوالى 5 سنوات، أما الرأى الشرعى فيخص اللجنة الشرعية لشركة التكافل، والتى من شأنها حسم مصير الفوائض، إما بعمل احتياطى لحقوق حملة الوثائق، أو التبرع بها أو جزء منها، لصالح المؤسسات الخيرية وتنمية المجتمع، وأوضح أن الرسالة الحقيقية لشركات التكافل، تشمل توزيع فائض النشاط.

فى سياق متصل علمت «المال»، أن اللجنة المالية باتحاد التأمين ستجتمع بعد تلقى مقترحات شركات التكافل، للوصول لقرار وإرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لتوحيد إجراءات التعامل مع التراكمات المالية.

وتوقع مصدر مسئول بالاتحاد أن يكون هناك قرار جماعى بالتبرع، بعد انتهاء فترة التقادم لصالح صندوق تحيا مصر.

وأضاف أن أغلب التراكمات تخص فرع التأمين الإجبارى، المعروف بضخامة عملائه، ونصيب العميل منها ضئيل جداً، بعكس باقى الفروع، التى تكون الفوائض بها كبيرة ومغرية.