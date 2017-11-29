شركات التطوير العقاري تكشف عن أبرز المجمعات السكنية في معرض نيكست موف

المال - خاص من المتوقع أن تروج شركات التطوير العقاري لأحدث مشاريعها السكنية - التي يقع معظمها في العاصمة - في معرض نيكست موف مصر 28 نوفمبر 2017 - القاهرة، مصر: ستتطلع شركات التطوير العقاري في الدورة الافتتاحية من معرض…



المال – خاص

من المتوقع أن تروج شركات التطوير العقاري لأحدث مشاريعها السكنية – التي يقع معظمها في العاصمة – في معرض نيكست موف مصر 28 نوفمبر 2017 – القاهرة، مصر: ستتطلع شركات التطوير العقاري في الدورة الافتتاحية من معرض نيكست موف مصر، المدعوم من سيتي سكيب، إلى جذب المشترين المحتملين بمجموعة متنوعة من الشقق ووحدات التاون هاوس والفيلات المجتمعية المتطورة مع خطط سداد جذابة ومرنة.

وتستعد الدورة الأولى من معرض نيكست موف مصر لفتح أبوابها في 14 ديسمبر وعقد فعالياتها حتى 16 ديسمبر في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض، وستضم قائمة عارضين قوية من 40 عارضًا، كما ستكشف عن المئات من الفرص الاستثمارية العقارية للمشترين المحتملين.

ومن المتوقع أن تروج شركات التطوير العقاري لأحدث مشاريعها السكنية التي يقع معظمها في العاصمة والتي تستهدف سوق الشريحة الكبرى من السكان ذوي الدخل المتوسط.

قال توم رودس، مدير معرض نيكست موف مصر: “تبوأ الإسكان صدارة جدول أعمال السياسات في مصر؛ وهناك جهود واسعة من جانب الحكومة وشركات التطوير العقاري لتسريع معدل إنجاز المشاريع. وسيقدم العديد من شركات التطوير العقاري في المعرض مجموعة متنوعة من المشاريع الجديدة من مختلف أنحاء مصر، مع التركيز على العقارات السكنية لذوي الدخل المتوسط في العاصمة. ونحن نتوقع اهتمامًا كبيرًا من المشترين المحليين المحتملين، الذين سيستفيدون من الخصومات الحصرية وخطط السداد التي ستكون متاحة فقط خلال المعرض”.

ستقدم الشركة العارضة، مجموعة مطوري هليوبوليس، عدة مشاريع سكنية من بينها الكوربة هايتس في مدينة نصر، وجولد يارد في شيراتون هليوبوليس. وأشار الدكتور خالد زكي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مطوري هليوبوليس، إلى أن السوق المصري لا يزال يمتلئ بالإمكانات: “الوضع الراهن للسوق العقاري المصري واعد جدًا؛ حيث يتم تدشين مشاريع جديدة للأشخاص الراغبين في الاستثمار، كما يستمر الطلب في الارتفاع للمشاريع التي تلبي احتياجات السوق المصري الحالي”.

وستشارك أيضًا في معرض هذا العام مجموعة المركز العالمي التي ستلقي الضوء على مجموعة متنوعة من منازلها الذكية في القاهرة الجديدة ومن بينها سمارت لايف تاون ريزيدنس في القاهرة الجديدة وفيلات نيو لايف فيو في مدينة الشروق.

وستعرض شركة إنتجريتد سوليوشن مشروعين جديدين في القاهرة الجديدة – جيران وبي 81 – كما ستتيح للزوّار إمكانية المدفوعات المرنة، مع أقساط على 8 سنوات.

وفي الوقت نفسه، ستكشف شركة الصفوة العقارية عن أحدث مشاريعها، كابيتال هايتس 1؛ وهو مشروع تبلغ مساحته 50 فدانًا في قلب العاصمة الإدارية الجديدة. وستسمح شركة التطوير العقاري أيضًا بدفعة أولى صفر في المائة مع خطة أقساط على 7 سنوات.

ولا تزال القاهرة الجديدة تحظى بالرواج الكبير، حيث أشار الخبراء إلى انخفاض الاختناقات المرورية باعتبارها السبب الرئيسي لرواجها. وتحتوي المنطقة على طبقة متوسطة متنامية، ومن المنتظر أن تصبح واحدة من أكثر المواقع المرغوبة في مصر. وسيتمكن زوّار المعرض من الاطلاع على المشاريع السكنية المتنوعة المتاحة في القاهرة الجديدة للعثور على المنزل الذي يناسب عائلتهم.

ومن المناطق الأخرى التي ينبغي النظر إليها خلال معرض نيكست موف مصر لهذا العام العاصمة الإدارية الجديدة التي تقول الشركة الاستشارية في المجال العقاري كوليرز إنها ستكون “مشروعًا واعدًا مع رؤية تهدف إلى أن تصبح مدينة بحد ذاتها في آخر المطاف”.

وأشارت كوليرز إلى أن “المناطق والمكوّنات متعددة الاستخدامات التي يخطط لتنفيذها داخل المدينة قد شهدت أيضًا طلبًا من شركات التطوير المحلية والدولية للحصول على أراضٍ للمشاريع الجديدة”.

ويتفق مع هذا الرأي أيمن سامي، رئيس مكتب شركة الاستشارات العقارية جيه إل إل في مصر، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تمتاز بسعر أقل قليلاً للمتر المربع من المدن الأكثر رسوخًا. وهناك ميزة أخرى للمنطقة – كما يقول أيمن – وهي أنها: “ستضم جميع المباني الحكومية، كما ستجذب شركات القطاع الخاص في آخر المطاف”.

وستمتد المدينة في النهاية على مساحة 490 كيلومترًا مربعًا، وتضم المرحلة الأولى التي تستغرق على الأقل خمس سنوات 168 كيلومترًا مربعًا. كما ستفخر العاصمة الإدارية الجديدة بأطول مبنى في القارة الإفريقية وستشمل مسرحًا كبيرًا والعديد من المتاحف.

ومن بين الشركات العارضة التي تشارك في دورة هذا العام، نذكر أسماء وادي دجلة، وبرايم بروبرتيز، ومعمار المرشدي، وبورتو فاكيشن كلوب، وديارنا العقارية، وأملاك مصر للتنمية والاستثمار العقاري، والشرقيون للتنمية العمرانية، وتبارك القابضة، وسيسيليا لاجونز، وفيرست جروب، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، ولاميرادا، وجاردنز للاستثمار العقاري (إميرالد سيتي)، والشركة المصرية للتمويل العقاري، وسي فيو للتطوير العقاري (إيدار) على سبيل المثال لا الحصر.