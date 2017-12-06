شركات التطوير العقاري تسعى إلى مضاعفة مبيعاتها

أكتوبر تلاحق التجمع الخامس فى طلب العملاء وطفرة فى «مستقبل سيتى» انتعاشة مرتقبة للمبانى الإدارية والتجاريةبدور إبراهيم ورضوى عبد الرازق:رغم التحديات التى شهدتها السوق فى 2017 إثر تعويم الجنيه، وارتفاع الأسعار، استطاعت شركات التطوير العقارى تحقيق مبيعات جيدة، دفعتها إلى تب

أكتوبر تلاحق التجمع الخامس فى طلب العملاء وطفرة فى «مستقبل سيتى»





انتعاشة مرتقبة للمبانى الإدارية والتجارية

بدور إبراهيم ورضوى عبد الرازق:

رغم التحديات التى شهدتها السوق فى 2017 إثر تعويم الجنيه، وارتفاع الأسعار، استطاعت شركات التطوير العقارى تحقيق مبيعات جيدة، دفعتها إلى تبنى خطط توسعية، والحرص على اقتناص قطع أراضى جديدة، وإطلاق مشروعات خلال المرحلة المقبلة.

وكشف أحمد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة «نيو أفنيو» للاستثمار والتسويق العقارى, عن تحقيق مبيعات لصالح شركات التطوير العقارى بقيمة مليار و400 مليون جنيه خلال العام الجارى.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات للمطورين تفوق المليارى جنيه خلال العام الجديد، مع وضع إستراتيجية توسعية خاصة تستهدف التعاقد مع العديد من شركات التطوير العقارى الكبرى، على تسويق مشروعات خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى إعلان شركات عن طرح مشروعات ومراحل جديدة مع بداية 2018 كما تستعد «نيو أفنيو» لافتتاح أول أفرعها الخارجية بإحدى دول الخليج.

وأوضح أن الشركات العقارية استطاعت تحقيق مبيعات جيدة خلال العام الحالى، على الرغم من التحديات التى شهدتها السوق، وارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات عقب «التعويم» والتى انعكست على أسعار الوحدات، مشيراً إلى أن السوق استطاعت امتصاص الزيادات السعرية الأخيرة، ومن ثم فمن المتوقع تحقيق مبيعات وأرباح مضاعفة للشركات خلال 2018.

وأشار إلى أن الشركة حققت أعلى معدل مبيعات لصالح الشركات الكبرى التى تتولى الترويج لمشروعاتها، ومنها «ماونتن فيو» و«بالم هيلز» و«كابيتال جروب».

ولفت إلى أن العام الحالى شهد ظهور المشروعات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى لقيت إقبالا كبيراً من العملاء فور طرح أولى الوحدات بعدة مشروعات، موضحا أن الطلب يعكس استمرار وجود القدرة الشرائية للعملاء.

وأضاف أن المناطق الأكثر تنفيذا بالنسبة للشركة، هى التجمع الخامس والعين السخنة والساحل الشمالى.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا فى الإقبال على شراء الوحدات السكنية فى أكتوبر، والتى من المأمول أن تلاحق الطلب فى القاهرة الجديدة، وكذلك الشروق فى 2018 مع تحسين مستوى البنية التحتية بالمنطقة، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات الخدمية الكبرى، والمتحف المصرى، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت فى تنفيذ ما أعلنت عنه خلال مؤتمر شرم الشيخ فى 2015 فى أن تصبح أكتوبر بمثابة العاصمة السياحية لمصر.

وأكد أنه من المتوقع أن تشهد مدينة المستقبل بمشروعها «مستقبل سيتى» طفرة سعرية نتيجة ارتفاع مستوى المرافق، والبنية التحتية وسرعة تنفيذ أعمالها ودخول كبار مطورى القطاع العقارى إلى المدينة، وتكاملها مع العاصمة الإدارية.

ولفت إلى أن العام المقبل، سيشهد توسعاً فى حجم المشروعات الإدارية والتجارية وإبرام العديد من التعاقدات، خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وتنامى رغبة الشركات الأجنبية فى الحصول على مقار لها بالسوق المصرية.

وشدد على أن 2018، سيشهد ارتفاعاً فى أسعار الوحدات السكنية، ولكنه لن يصل إلى مستوى الارتفاع فى 2017 كما ستتنوع التسهيلات المقدمة إلى العملاء من شركات التطوير العقارى.

قال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بى تو بى للاستثمار والتسويق العقارى، إن أسعار الوحدات السكنية تشهد ارتفاعاً خلال النصف الأول من 2018، بنسبة من 10 إلى %15، وتطبق بصورة تدريجية، على أن يشهد النصف الثانى ارتفاعاً بنسبة %15 أخرى ليصل نهاية العام الزيادة فى أسعار الوحدات إلى %30.

أشار إلى أن الزيادات تختلف باختلاف المناطق؛ هناك مدن مرشحة لزيادات سعرية مرتفعة، «شرق القاهرة» أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، ومستقبل سيتى، التى تشهد تنافساً من كبار شركات التطوير العقارى، بينما تشهد مدن الغرب زيادات هادئة، منها أكتوبر، لا سيما أن المستقبل العمرانى يتجه بصورة أكبر نحو الشرق، الذى يفضل الشريحة الكبرى من العملاء الحصول على وحدات به.

أوضح أن الطلب فى العاصمة يتركز بصورة رئيسية على الشراء، بغرض الاستثمار، فى التوقيت الحالى، بما يسهم فى رفع أسعار الوحدات سريعا.

ومن جانبه، قال محمود حليمو، العضو المنتدب لشركة «مكانك» العقارية، إن شركته استطاعت خلال 2017 تحقيق مبيعات لصالح شركات التطوير العقارى تتخطى 1.5 مليار جنيه، متوقعا مضاعفته خلال 2018.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف افتتاح فرع لها فى دبى للترويج للعقارات المصرية فى الخارج، والمساعدة فى تنفيذ ملف تصدير العقارات، كاشفا أنها ستشارك فى أكبر معرض للعقارات فى دبى، ولفت إلى أن شركته مسوق معتمد لأكثر من 100 مطور عقارى.

وأوضح أن العام المقبل، سيشهد ارتفاعا فى الأسعار مع تنامى الطلب من العملاء، خاصة المستثمرين ومن يقومون بالشراء بغرض إعادة البيع فقد استطاعوا تحقيق مبيعات ضخمة خلال السنوات الماضية، وعام 2017، فهناك عدد من العملاء استطاع جنى أرباح وصلت إلى 60 % من إعادة بيع الوحدات فى 2017 بما يحفز تلك الفئة على مواصلة استثمار أموالها فى شراء العقارات، وإعادة بيعها بما يقفز بمبيعات الشركات والأسعار بالتبعية، مشيرا إلى أن الشراء فى مناطق جديدة وبالمراحل الأولى من المشروعات هو الخيار الأمثل للعملاء الراغبين فى الشراء بغرض الاستثمار، وهو ماسيتوافر فى العديد من المشروعات المطروحة خلال 2018.

وقال إن هناك شركات تغالى فى تسعير المنتج، وهو مايؤدى إلى تأثر معدلات الإقبال فى بعض المشروعات، إلا أن الطلب الحقيقى على الوحدات متوافر ومتزايد، كما أن مغالاة صغار المستثمرين فى إعادة بيع الوحدات تؤدى إلى ارتفاع الأسعار أيضا.

وأشار إلى أن المشروعات المزمع إطلاقها فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والجلالة، ستشهد طفرة سعرية فى 2018 تصل إلى 50 % فيما ستشهد أكتوبر ارتفاعا -10 15 % والقاهرة الجديدة 15 – 25 %.

ومن جانبه، قال الدكتور ماجد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة «إيدار فرست كلاس» للتسويق العقارى، إن العام المقبل سيشهد ارتفاعات سعرية 20 – 30 % وهى ارتفاعات تختلف من منطقة إلى أخرى، لأن هناك مناطق مرشحة للزيادة بصورة أكبر فى العام المقبل، وهى العاصمة الإدارية الجديدة، و«مستقبل سيتى» والتجمع الخامس، ومدينة الشروق وأكتوبر، بينما تسير معدلات الزيادة ببطء فى مناطق مثل بدر والعبور.

وأشار إلى أن المراحل الأولى بالمشروعات تشهد الطلب الأكبر والتكالب من قبل العملاء فى ظل انخفاض أسعارها مقارنة بالمراحل التالية، وهو ماظهر فى العديد من المشروعات التى تم طرحها خلال العام الحالى، رغم ارتفاع الأسعار عقب التعويم، ومنها المشروعات التى طرحت بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع شركة «درة» والمراسم.

وأكد ثقة العملاء فى القطاع العقارى، فعلى الرغم من ارتفاع الفائدة على الودائع البنكية، فإن الزيادة المطردة فى قيمة العقارات حفزت العملاء على تحويل السيولة النقدية إلى عقارات.

وأضاف أن الشركة تسوق العديد من المشروعات لصالح كبرى شركات التطوير العقارى، وتسعى إلى مضاعفة المبيعات التى تم تحقيقها خلال العام المقبل، مع تطوير الخطة التسويقية.

