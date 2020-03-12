شركات التطوير العقارى تطلق عروضاً ترويجية للبيع فى مبادرة «أوكازيون مارس»

فى أول رد فعل منها على تأجيل «سيتى سكيب»

كشف عدد من شركات التطوير العقارى عن طرح عروض تسويقية خلال شهر مارس الحالى، لبيع وحداتها فى عدة مشروعات تشمل خصومات على السداد، على الرغم من تأجيل عقد مؤتمر ومعرض سيتى سكيب ، والذى يعتبر أكبر تجمع بالسوق المصرية.

وأعلنت شركة إنفورما ماركتس تأجيل معرض ومؤتمر سيتى سكيب مصر 2020، إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقاً، ثم أصدرت غرفة التطوير العقارى مبادرة للشركات تحت اسم «أوكازيون مارس» لطرح عروض ترويجية جيدة للعملاء.

وقال المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى صبور، إنها مستمرة فى تقديم عروضها المتنوعة وخصوماتها حتى يوم 21 من شهر مارس الجاري، كما قلل من تبعات تأجيل «سيتى سكيب» خاصة أنه لا يمثل أكثر من %5 من المبيعات السنوية للشركات.

كما قال محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة بورتو جروب، إن الشركة ستطرح خلال الشهر الحالى كل العروض الترويجية لبيع وحدات سكنية فى مختلف مشروعات بورتو المنتشرة، والتى كان مفترضا طرحها فى مؤتمر سيتى سكيب.

وقال المهندس محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا، إنها ستواصل تقديم العروض والخصومات على مشروعاتها العقارية خلال شهر مارس، والتى تتضمن «صفر مقدم» وفترة سداد تمتد إلى 10 سنوات.

وعلمت «المال» أن «تبارك العقارية» تنوى طرح عروض تشمل خصم %5 على قيمة الوحدة للعملاء طوال شهر مارس، بجانب إضافة سنة على فترات السداد بنظام التقسيط المطبق بالشركة.

وأعلنت شركة العتال هولدينج أمس، بدء عروضها الخاصة بمشروع باركلين العاصمة الإدارية وبخصم %5 على المرحلة الجديدة فى المشروع «جلورى جاردن»، وخصم %10 لكل مراحل المشروع المختلفة بتسهيلات تناسب جميع العملاء.

وقال الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن الشركة ستطلق العروض التى كانت تعدها لمعرض «سيتى سكيب» خلال الشهر الجارى على مشروع «بلومفيلدز».

وقال عمرو سليمان رئيس شركة Scope، إنها ستطلق عروضاً على مدار العام تضم خصما بنسبة %30 والتقسيط لمده 5 سنوات بمنطقة بيت الوطن ومنطقة النرجس وشمال الرحاب، مع امتياز حصول العميل على عضوية النادى الأهلى.

كما علمت «المال» أن شركة سيتى إيدج مستمرة فى عروضها بمشروع إيتابا الشيخ زايد بمقدم %4 وقسط على 9 سنوات، مع استمرار العرض على مدار شهر مارس، وكذلك طرحت شركة إنرشيا عرضاً بخصوص وحدات مشروع جيفيرا بمقدم %5 والسداد على 10 سنوات.

وأكد أحمد قدرى، الرئيس التنفيذى لشركة ساك العقارية، إنها ستواصل طرح عروضها التى كان من المفترض عرضها بمؤتمر سيتى سكيب، وتشمل مشروع سوانيو بالعاصمة الإدارية، بجانب مشروع «فى مول» وتتضمن العروض «زيرو مقدم» والسداد على 10 سنوات، بجانب خصومات تقارب %30.

قسم العقارات