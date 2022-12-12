شركات التصنيع البريطانية تصدر توقعاتها بخصوص الإنتاج في 2023

تتوقع شركات التصنيع البريطانية هبوط معدلات الإنتاج بنسبة 3.2 % العام المقبل بعد انخفاض بنسبة 4.4 % في العام 2022 مع تضررها جراء الزيادة في أسعار المواد الخام وتكاليف الاقتراض وتراجع طلب المستهلكين، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن اتحاد تجاري اليوم الإثنين.

وقال ستيفن بيبسون الرئيس التنفيذي لاتحاد (ميك يو كيه): ” ليس هناك ببساطة تجميل لتوقعات العام المقبل وربما بعده.

وأضاف: “هذه أوقات مليئة بالتحديات التي تختبر حتى أفضل الشركات وأكثرها نجاحا إلى أقصى حد”.

ورحب (ميك يو كيه) بالدعم الذي قدمته الحكومة في الآونة الأخيرة والذي يتضمن 18 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) من دعم فاتورة الطاقة للشركات ككل ولكنه نبه إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد قريبا. وسيتوقف دعم الطاقة في نهاية مارس.

وقال الاتحاد إنه يريد تخفيفا مؤقتا في قيود الهجرة وخفض الضرائب على الممتلكات وحوافز ضريبية أكبر للتدريب والاستثمار.

ويقول (ميك يو كيه) إنه يمثل 20 ألف شركة تتراوح في الحجم من شركات ناشئة إلى شركات متعددة الجنسيات.

كما يتوقع انكماش الاقتصاد الأوسع 0.9 % في العام المقبل وهو أقل من الانخفاض الذي يبلغ 1.4 % والذي توقعه مكتب مسؤولية الميزانية الحكومي الشهر الماضي.