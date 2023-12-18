شركات التسويق العقاري ترفع شعار التوسع بالفروع والتعاقدات مع زيادة فرق العمل

يتبنى عدد كبير من شركات التسويق العقارى العاملة فى السوق المحلية خطط توسعية لافتة تسعى من خلالها لزيادة قيمة مبيعاتها لصالح كبار المطورين بخلاف العمل على زيادة الخبرات الإدارية والبشرية لتتناسب مع الطفرة العمرانية اللافتة.

«المال» استعرضت إستراتيجية عدة شركات تسويق سواء فى المبيعات المحققة أو مستهدفات العام المقبل، والتى سيطر عليها طابع التفاؤل فى ظل تزايد عدد المشروعات بجانب اهتمام العملاء باقتناء العقار فى هذه المرحلة باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار والحفاظ على مدخرات المواطنين.

بداية، حققت شركة «ليجاسى» للاستشارات والتسويق العقارى مبيعات لصالح الغير تقدر بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال عام 2023.

وقال محمد البكار رئيس مجلس إدارة «ليجاسى» للاستشارات والتسويق العقارى إنها تستهدف تعظيم مبيعاتها خلال 2024، ومضاعفتها لتسجل 3 مليارات جنيه، من خلال التوسع وإنشاء فروع جديدة وزيادة عدد موظفيها.

وأوضح أن معظم المبيعات تتركز فى الساحل الشمالى والقاهرة الجديدة والشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر، إذ يوجد إقبال كبير من العملاء لاقتناء العقارات بتلك المناطق.

وتابع «البكار» – فى تصريحات لـ«المال» – إن الوحدات السكنية لاتزال الحصان الرابح بين تفضيلات العملاء الحالية، إذ تشير معظم الإحصائيات إلى أنها تحظى بأكبر نصيب من الاهتمام، باعتبارها الأسهل من ناحية الشراء والاستثمار، وكذلك حفظ مدخرات العملاء وحمايتها من أى انخفاض قد يحدث فى قيمة العملة المحلية.

يشار إلى أن “ليجاسي” للاستشارات تأسست فى عام 2020 على يد مجموعة من العاملين فى قطاع السوق العقارى، لتحقق وقت انطلاقها فى ذلك العام مبيعات تقدر بقيمة 450 مليون جنيه، وفى العام الذى يليه سجلت طفرة قوية فى مبيعاتها لتصل لنحو 1.4 مليار جنيه

وبرر “البكار” تلك الطفرة فى المبيعات بعنصر رئيسى ألا وهو التركيز على إستراتيجية تقوم على الاهتمام بمهارات فريق العمل والتعليم والتدريب المستمر ونقل الخبرات بين ذويهم، مما ساهم فى رفع قيمة المبيعات وعدد الوحدات المباعة.

وأضاف أن الشركة تواجه تحديات فى الفترة الراهنة على غرار ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة فى البنوك، بالإضافة إلى صعود أسعار الوحدات العقارية بشكل مستمر كنتيجة لتكاليف البناء والخامات، إلى جانب عدم مصداقية بعض المطورين العقاريين تجاه العملاء لتسليم الوحدات فى مواعيدها.

وأكد أن من أهم العملاء الذين تتعامل معهم “ليجاسي” هم بالم هيلز للتعمير، سوديك، الأهلى صبور، تطوير مصر، ومصر إيطاليا، وأورا العقارية.

ووفقاً لرئيس مجلس إدارة الشركة، تعتزم “ليجاسي” زيادة عدد موظفيها إلى 300، وتخطط للتوسع بنقل المقر الرئيسى فى التجمع الخامس إلى مقر جديد بالشيخ زايد فى النصف الثانى من العام.

بلاك بريك

أما شركة بلاك بريك للتسويق العقارى «Black Brick» فقد بدأت منذ أيام قليلة عملها بالسوق العقارية، حيث تبدأ بامتلاك إستراتيجية عمل طموح، وخبرات بشرية يقودها حنا كرم، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة، بالإضافة لمحفظة مشروعات متنوعة مملوكة لكبريات شركات التطوير العقاري.

وقال حنا كرم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك بريك للتسويق العقارى ، إن الشركة بدأت عملها سبتمبر الماضى، واستحوذت على ثقة عدد من كبريات شركات التطوير العقارى فى وقت قياسى، حيث تتولى حاليا أعمال التسويق لمحفظة مشروعات متنوعة فى مناطق متعددة بالسوق العقارية.

وأضاف أن الشركة استطاعت تكوين فريق عمل يتمتع بالكفاءة والخبرة فى تقديم الاستشارات التى يحتاجها العميل للحصول على الوحدة التى تناسب احتياجاته وإمكانياته، كما استقطبت كفاءات لها خبرة طويلة فى قطاع التسويق العقارى.

وأكد أن الشركة تعتمد على الدراسات السوقية التى تقوم بإجرائها بشكل علمى ومهنى دقيق، لافتا إلى أهمية تقديم خدمات الشركة بناء على دراسات تراعى التطورات السوقية، وتغير اختيارات العملاء.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف افتتاح عدة أفرع بالسوق المحلية، مما يحقق لها انتشارًا واسعًا فى عدد من المناطق الحيوية داخل القاهرة وفى المناطق الساحلية، إذ تقوم بتسويق مشروعات فى مناطق متنوعة فى شرق القاهرة وغربها والساحل الشمالى والبحر الأحمر، وتستهدف الشركة زيادة هذه المحفظة من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن الشركة تستهدف العمل بطريقة مبتكرة وغير تقليدية، تجعلها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتواصل المباشر وغير المباشر مع العملاء، وتقديم خدمات ذكية تحقق التوازن بين مصلحة المطور العقارى ومصلحة العميل، لافتًا إلى أهمية التسويق الإلكترونى فى الوصول للعملاء المستهدفين.

ميراك

وفى سياق متصل، تخطط شركة ميراك للاستشارات لتنفيذ خطة توسعية خلال 2024 تستهدف من خلالها تحقيق 10 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية لصالح كبار المطورين التى تتولى تسويق مشروعاتهم.

وتمكنت “ميراك” من اكتساب ثقة العملاء وكبار مطورى القطاع العقارى فى وقت قياسى نتيجة الآليات التسويقية المبتكرة التى تتبعها فى الترويج للمشروعات العقارية و الحرص على التعاقد مع الشركات الجادة ذات المصداقية للحفاظ على حقوق العملاء.

وتستعد “ميراك” للتوسع خلال 2024 عبر افتتاح أفرع جديدة كما تمتلك فريق عمل من المسوقين المدربين يضم 120 – 150 موظفا ، وتحرص على رفع كفاءات فريق عملها بصورة دورية لمواكبة أحدث مستجدات قطاع التسويق العقارى وابتكار آليات جديدة بصورة دائمة.

وتعمل شركة “ ميراك” فى السوق المصرية منذ 5 سنوات ولديها أفرع بالسادس من أكتوبر والتجمع الخامس، وتقدم خدمات الاستشارات العقارية لعملائها حيث تساعدهم فى اختيار الوحدات التى تتناسب مع احتياجاتهم سواء السكنية أو الاستثمارية وكذلك نظم السداد المناسبة ، وتسهم الاستشارات المقدمة من الشركة فى اتخاذ أفضل القرارات للعملاء.

كذلك تقدم من خلال خبراتها للمطور أفضل الدراسات التى تساعده فى تنفيذ مشروع مبتكر يحقق قيمة مضافة للقطاع العقارى ويتلاءم مع متطلبات واحتياجات العملاء ، بالإضافة إلى تقديم أفضل الحلول التسويقية التى تحقق للشركات المبيعات المستهدفة فى وقت قياسى.

تجربة منصات مع «برايم»

فيما تعاقدت شركة منصات للتطوير العقارى مع شركة “برايم بروبيرتز” لتسهيل عملية بيع العقارات لغير المصريين بالخارج مقابل الجنسية المصرية عبر استغلال قانون الجنسية بالاستثمار فى العقار.

وقال أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقارى، إن العقار المصرى أصبح الأرخص عالميا وخاصة بعد تحرير سعر الصرف فى الفترة الأخيرة، فضلا عن المزايا الأخرى التى يتمتع بها العقار من بينها التنوع فى المساحات والمشروعات، فضلا عن الأكواد الجديدة التى دخلت السوق من أبراج ونظام مجتمعات عمرانية متكاملة، ونظام الكمبوند ، بالإضافة إلى الطلب الحقيقى على العقار داخل السوق المصرية مقارنة مع الأسواق العالمية.

وأضاف أن تصدير العقار، من أهم التجارات العالمية، ويتجاوز حجمه الـ 2 تريليون دولار سنويا، فيما لا تتجاوز نسبة مصر من تلك التجارة %2.5 مشيرا إلى أن مصر أصبح لديها منتجات عقارية متنوعه ما بين الإدارى والتجارى والطبى والسكنى وشقق فندقية، وهو ما يلبى احتياجات المواطن والمستثمر العربى والأجنبى.

وأوضح أن الحكومة قررت الفترة الماضية منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، وهو ما تسبب فى حالة من الرواج الحقيقى، وبعد ذلك أجرت تعديلات سمحت بالحصول على الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار فى العقار، أسوة بعدد من الدول الأجنبية والعربية.

وأكد أن التعاقد مع “برايم بروبيرتز”هدفه الاستفادة من جميع التشريعات التى تصدرها الدولة، لتصب فى مصلحة القطاع العقارى، لافتا إلى أن جميع مشروعات الشركة ومنتجاتها تنطبق عليهم الشروط الخاصة بتصدير العقار للخارج، موضحا أن هناك نسبة كبيرة من مشروعاتها تم بيعها للأجانب سواء عرب أو أجانب، أو مصريين مقيمين بالخارج، نظرا للمصداقية الكبيرة التى تتمتع بها الشركة لدى العملاء.

بينما قال هانى مصطفى، المدير التنفيذى لشركة “برايم بروبيرتز” للتسويق العقارى إن قانون منح الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار فى العقار سيزيد من زخم الاستثمار العقارى فى السوق المصرية.

وأشار إلى أن أنسب طريقة لجذب الاستثمارات الأجنبية هى المعارض الخارجية العقارية، بجانب التواصل مع الشركات المحلية بالدول المستهدفة للاستثمار مثل روسيا والصين، لاسيما وأن أعدادا ضخمة من البلدين تزور مصر للسياحة سنوياً.

دخول أسواق خارجية

فيما تعاقدت شركة «B2B» للاستثمار والتسويق العقارى على تسويق مشروعين لصالح شركة “وجهة” فى سلطنة عمان.

ويمنح المطور «وجهة» مزايا لعملائها فى مصر طبقا لبرنامج الإقامة عن طريق الاستثمار فى سلطنة عمان، وتشمل إقامة دائمة عن طريق شراء عقار فى عمان وإمكانية السفر بدون فيزا لدول الخليج، مع تميزها بانعدام الضرائب العقارية فى السلطنة، بالإضافة إلى فرصة هائلة للاستثمار، حيث تقدم عائدا استثماريا بالدولار.

حقائق فى السوق

وبالاطلاع على مؤشر “عقار ماب” لتحليل الطلب على القطاع العقارى، فمنذ شهر يونيو الماضى ارتفع المؤشر من مستويات 3413 إلى 4434 نقطة، محققا صعودا لامس %30 بما يعكس الطلب المتزايد على العقار

ويتم حساب قيمة مؤشر “عقارماب” باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث “عقارماب” والذى يحتوى على أكثر من 300 ألف وحدة عقارية، بالإضافة إلى مليونى زائر للموقع بشكل شهرى، بخلاف الاعتماد على بيانات اقتصادية وإحصائية تساعد فى تقييم الوضع العام للقطاع العقارى فى مصر.

كما كشف تقرير بحثى صادر عن شركة «ذا بورد كونسلتنج» للاستشارات العقارية أن 20 مطورا عقاريا حققوا مبيعات بقيمة 448 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من العام الحالى، بنسبة نمو %95 مقارنة مع 2022، والذى شهد تحقيق 230 مليارا.

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