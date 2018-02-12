شركات التسوق تغازل العملاء بعروض الفلانتين

المال ـ خاص:أطلقت شركات التسوق الإلكترونى والشراء الجماعى عروضًا، وتخفيضات موسعة على منتجات الأزياء والعطور، تصل نسبتها إلى 60 % بمناسبة عيد الحب "الفلانتين"، مدتها بين 7 إلى 10 أيام.قال هشام صفوت، رئيس شركة جوميا مصر، إن شركته بدأت منذ الإثنين الماضى حملة تخفيضات على منتجات الأزياء والعطور، تصل

المال ـ خاص:

أطلقت شركات التسوق الإلكترونى والشراء الجماعى عروضًا، وتخفيضات موسعة على منتجات الأزياء والعطور، تصل نسبتها إلى 60 % بمناسبة عيد الحب “الفلانتين”، مدتها بين 7 إلى 10 أيام.

قال هشام صفوت، رئيس شركة جوميا مصر، إن شركته بدأت منذ الإثنين الماضى حملة تخفيضات على منتجات الأزياء والعطور، تصل إلى %60 للأولى، تشمل للمرة الأولى منتجات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية.

أوضح صفوت، أن جوميا بدأت فى تفعيل خدمة “جوميا باى” بالتعاون مع شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية منذ أيام، ليتمكن عملائها من سداد قيمة مشتريات المنتجات، عبر منافذ فورى المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

أضاف بهاء يوسف، مدير المنتج بشركة سوق دوت كوم، التابعة لأمازون الأمريكية، أن شركته طرحت منذ الأسبوع الماضى خصومات، تصل إلى %70 على مستحضرات التجميل، ومنتجات الصحة والعناية بالبشرة، ومستمرة فى تقديم تلك التخفيضات حتى الأربعاء.

كشف عمرو فوزى، رئيس شركة جودزمارت لخدمات البقالة الإلكترونية، عن طرح خصومات خلال الشهر الجارى تصل إلى %25، على المنتجات المنزلية، إلى جانب إضافة ألف منتج جديد على الموقع، فى قطاع المنتجات الغذائية.

كشف عادل صبرى، مؤسس ورئيس موقع «فراولاية دوت كوم»، عن أنه من المقرر طرح تخفيضات تصل إلى %25 على منتجات عيد الحب، وتقديم خدمة لف الهدايا بعلبة مصممة خصيصا لهذه المناسبة.

قال صبرى إن التخفيضات بدأت فعليا منذ يوم 20 يناير، موضحًا أن عدد مستخدمى الموقع وصل إلى 30 ألف مستخدم حتى الآن.

كما انتشرت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تبيع وتشترى الورود، وتغلف الهدايا أون لاين دون الذهاب لأماكن بيعها، حين يجرى الدفع عن طريق مندوبى الصفحات أو عبر خدمة “فودافون كاش “

من أبرز الصفحات “دكان دابكتشر” تضم 901.228 ألف عضو، وأوكازيون فلاور.

كما انتشرت صفحات تغليف هدايا الأفراح والأطفال والمناسبات المختلفة، منها صفحة “تغليف الهدايا” يبلغ أعضائها 11.119 ألف عضو.