شركات التسوق الإلكتروني تنضم للأوكازيون الشتوي

انضمت شركات التسوق الإلكتروني العاملة بالسوق المحلية إلى موسم تخفيضات الأوكازيون الشتوي من خلال طرح خصومات تصل إلى 70% على المنتجات المعروضة على مواقعها من الأزياء الرجالي والحريمي والأطفالي لفترة محدودة حتى نفاذ الكمية.

وأطلقت شركمات التسوق الإلكتروني ومنها شركة جوميا تخفيضات تبدأ من 60% على الملابس والأحذية والأكسسوارات الرجالي والحريمي الشتوي.

بينما طرحت سوق دوت كوم المملوكة لمجموعة أمازون الأمريكية عروض تصل إلى 30% على مجموعة أزياء وأحذية شركة أديداس، إلى جانب خصم إضافي 20% عند استخدام العميل بروكود winter fashion بحد أقصى 200 جنيه لفترة محدودة.

وقدم موقع نون دوت كوم خصومات تصل إلى 70 % على الملابس الشتوية التي تحمل العلامة التجارية ( ديفاكتو )

وأعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن فترة التصفية الأولى “الأوكازيون الشتوي” لعام 2020 بدءا من 27 يناير الجاري ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين، وذلك بمشاركة ما يقرب من 3200 محل تجاري على مستوى الجمهورية.

