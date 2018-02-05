شركات التسوق الإلكتروني تتنافس على تقديم تخفيضات لعملائها

سوق دوت كوم: خصومات 70% على جميع المنتجات المعروضةجوميا: الإلكترونيات على رأس التخفيضاتفراولاية: علب هدايا مصممة للمناسبةمحمد فتحى وسمية كمال مع اقتراب عيد الحب، تتسابق شركات التسوق الإلكترونى ومواقع الشراء الجماعى أونلاين على تقديم عروض وخصومات على منتجات الأزياء والعطور والهواتف.

سوق دوت كوم: خصومات 70% على جميع المنتجات المعروضة





جوميا: الإلكترونيات على رأس التخفيضات





فراولاية: علب هدايا مصممة للمناسبة



محمد فتحى وسمية كمال

مع اقتراب عيد الحب، تتسابق شركات التسوق الإلكترونى ومواقع الشراء الجماعى أونلاين على تقديم عروض وخصومات على منتجات الأزياء والعطور والهواتف.

كشف بهاء يوسف، مدير المنتج بموقع “سوق دوت كوم” إحدى شركات مجموعة أمازون العالمية، إنهم لم يستقروا بعد على موعد طرح عروض عيد الحب، إلا أن نسبة الخصومات المتوقعة ستصل إلى 70%.

وأوضح يوسف لـ”المال” أنهم لن يركزوا على منتجات بعينها، وإنما ستشمل الخصومات كل أنواع المنتجات سواء الأجهزة الإلكترونية أو المنزلية أو السوبر ماركت، نظرًا لأن فكرة موقع “سوق. كوم” قائمة على بيع كل أنواع المنتجات، وبالتالى لا يمكن تجاهل منتجات بعينها خلال فترة العروض الخاصة بالمناسبات المهمة.

وأشار إلى أنهم سيقدمون حملة ترويجية للعروض “أون لاين”، لكنهم لم يستقروا بعد إذا كانت الحملة ستشمل إعلانات الأوت دور فى شوارع مصر أم لا.

وقدم موقع جوميا خصومات لمدة عشرة أيام ابتداءً من 5 فبراير حتى 15 فبراير، فعلى مستوى الإلكترونيات، قدم خصومات 22% على طابعات Canon و19% على طابعات HP ، و39% على كروت الميمورى من ماركة Sandisk.

وقدم خصومات تتراوح بين 5 و10% على أجهزة لاب توب لينوفو، ومن 6% حتى 10% على لاب توب HP و5% على DELL، و13% على لوحات المفاتيح من ماركة Jenius، وطرحت الهارد المتنقل MAXTOR من طراز M3 بسعر 1499 جنيها.

أما الأجهزة المنزلية، فقدمت خصم 25% على مكواة الملابس Media Tech، و15% على المكنسة الكهربائية FRESH ، و33% على شواية Ariete و18% على موزع المياه Coldair.

كما قدمت خصم 12% على ثلاجة شارب 16 قدم، و19% على ثلاجة White Point ديفروست 14 قدم، و33$ على خلاطات فيليبس و49% على القلايات و6% على محضر الطعام من نفس العلامة التجارية، وقدمت خصم 17% على سخانات أريستون.



أما شاشات العرض فقدمت خصومات تتراح ما بين 13% و 19% على شاشات عرض SAMSUNG ، و14% على توشيبا، و6% على شاشات إلى جى.

وعلى مستوى الهواتف المحمولة، قدمت 21% على هاتف IQ&T ، و9% على هاتف سونى اكسبيريا L1، كما طرحت هاتف ألكاتيل بيكسى 4 بلس باور بسعر 2050 جنيه.

اما منتجات العناية بالجسم، فقد خصم 33% على آلة إزالة الشعر ماركة BRAUN ، و40% على ماكينة تشذيب شعر اللحية للرجال من BRAUN طراز BT3020 ، و 46% على مكواة الشعر PHILIPS من طراز HP8303 Selfie .

كشف عادل صبرى، مؤسس ورئيس موقع «فراولاية دوت كوم»، أنه من المقرر طرح تخفيضات تصل لـ%25 على منتجات عيد الحب، بالاضافة الى تقديم خدمة لف الهدايا بعلبه مصممه خصيصا لهذه المناسبة

واشار صبري إلى ان عروض التخفيضات بدأت فعليا منذ يوم 20 يناير ، موضحًا أن عدد مستخدمى الموقع وصل إلى 30 ألف مستخدم حتى الآن.

يذكر أن «فراولاية دوت كوم» بدأ عمله بالسوق المحلية فى يناير 2016 برأسمال 150 ألف جنيه، ويحتوى على 500 موديل «أونلاين» من البيچامات والملابس الداخلية، مصرية وصينية وتركية الصنع، توفر بدائل مناسبة للمنتجات الأوروبية والأمريكية، مثل «فيكتوريا سكيريت».