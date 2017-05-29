شركات التأمين لا تؤمن على نفسها ضد القرصنة الإلكترونية

ماهر أبوالفضل ومروة عبد النبي والشاذلي جمعة: خلت سوق التأمين المصرية من الطلب على وثيقة التأمين ضد المخاطر المرتبطة بالقرصنة الإلكترونية، فى الوقت الذى لم تلجأ أى شركة للتأمين على أنظمتها الإلكترونية وشبكاتها التكنولوجية لدى شركات إعادة التأمين فى الخارج،…

ماهر أبوالفضل ومروة عبد النبي والشاذلي جمعة:

خلت سوق التأمين المصرية من الطلب على وثيقة التأمين ضد المخاطر المرتبطة بالقرصنة الإلكترونية، فى الوقت الذى لم تلجأ أى شركة للتأمين على أنظمتها الإلكترونية وشبكاتها التكنولوجية لدى شركات إعادة التأمين فى الخارج، مكتفية باتخاذ التدابير الاحترازية تكنولوجيا.

وأكد عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، عدم توافر وثيقة مخاطر القرصنة الإلكترونية بشركته، مشيرا إلى أنه يمكن دراسة تلك المخاطر فنيا والعائد منها وآلياتها من خلال اللجان المختصة بالاتحاد.

وأشار إلى أن شركته لديها نظام تكنولوجى على أعلى مستوى لتأمين البيانات، نافيا فى الوقت ذاته تغطية تلك المخاطر لدى أى شركة تأمين أو إعادة تأمين فى الخارج.

ونفى محمد عبد الجواد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب لشركة «أورينت» للتأمين التكافلى- المملوكة لمجموعة الفطيم الإماراتية – وجود وثيقة تأمين ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية بشركته أو حتى لدى الشركة الأم فى الإمارات.

ولفت إلى أن المجموعة الأم فى الإمارات لديها نظام تكنولوجى معقد، يمنع أى اختراقات، من خلال بعض الوسائل مثل الـfirewall.

وأوضح عبد الجواد أن خطر القرصنة الإلكترونية يمكن تغطيته تأمينيا، إلا أن ذلك مرهون بتوافر الطلب عليه، مشيرا إلى أنه يمكن الحصول على نسخة من تلك الوثيقة فى خلال 24 ساعة من أسواق التأمين والإعادة فى الخارج، بشرط طلبها من أحد العملاء كالبنوك، خاصة أن التأمين يعتمد على قاعدة الأعداد الكبيرة لضمان تفتيت الخطر من ناحية وتحقيق معامل ربحية منه بعد تغطية تكاليفه.

وفى السياق ذاته، أكد مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشركة رويال، عدم توافر وثيقة القرصنة الإلكترونية بشركته، مؤكدا أن رويال لديها نظام تأمين عالٍ من الناحية التكنولوجية لصد أى هجمات إلكترونية.

وأضاف أنه فى حالة اختراق النظام التكنولوجى برويال سيتم التعامل معه من خلال نسخة احتياطية تمتلكها الشركة، تتضمن كل بيانات العملاء بشكل يومى، وأن الخسارة ستكون لساعات محدودة، مؤكدا توافر نظام تشغيل جديد يمكن الرجوع إليه فى حال توقف النظام الحالى.

وأكد عمر جودة، المدير الإقليمى للأفريقية لإعادة التأمين، أن فرع الشركة بالقاهرة لديه وحدة تخزين تلقائى ولديها موقع تشغيل بديل، نافيا التغطية لدى أى شركات فى الخارج ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية.

وكشف عن اعتزامه مخاطبة المركز الرئيسى لـ«الأفريقية» بدولة غانا للاستفسار عن إصداره وثيقة تأمين على أنظمته الإلكترونية لدى شركات التأمين، وفى حال عدم وجودها فسيتم مطالبتهم بإصدارها، خاصة مع ارتفاع حدة الهجمات الإلكترونية.

وقال مصطفى الفيشاوى، نائب مدير عام المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن شركته ليس لديها وثيقة تأمين مستقلة لتغطية القرصنة الإلكترونية، إضافة إلى عدم ارتباطها بتغطية تأمينية على أنظمتها الإلكترونية لدى أى شركة تأمين أو إعادة تأمين فى الخارج، مكتفية بالأنظمة التكنولوجية للحماية من أخطار القرصنة.

وفى المقابل، أكدت شركة AIG لتأمين الممتلكات امتلاكها وثيقة تأمين لحماية الشبكات ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية، بحسب محمد زهران مستشار الشركة.

وأكد زهران ضعف الطلب على التغطية لأسباب مرتبطة بضعف الوعى التأمينى، نافيا دراسة لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين – التى يرأسها – تلك المخاطر فى الوقت الحالى.