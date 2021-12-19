تأميـــن

شركات التأمين على الحياة تعاود مواجهة الضغوط في عام 2022

انخفاض الفائدة ابرز السلبيات
مروة عبد النبي 9:09 م, الأحد, 19 ديسمبر 21 9:09 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حذر المحللون في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن استمرار أسعار الفائدة المنخفضة والدور المتزايد لمديري الاستثمار البديل

والتغييرات المحاسبية سيكون لها آثار ائتمانية طويلة الأجل على صناعة التأمين على الحياة.

وقال وكالة التصنيف الإئتمانى “فيتش ” إن الضغط على الأداء المالي للأعمال للتأمينات السارية ناتج عن عن أسعار الفائدة المنخفضة والتى من المتوقع ألا تنحسر في المدى القريب.

وأعلن المحللون بوكالة فيتش وجهة نظرهم السلبية حول الطريقة التي تتفوق بها شركات التأمين على الحياة في تحقيق العائد بطرق مختلفة بسبب انخفاض أسعار الفائدة وزيادة ضعفها.

اقرأ أيضا  «طوكيو مارين» تدرس تصميم منتجات تأمين ائتمان وبحري الفترة المقبلة

توقعات بالتحكم فى الخسائر المحتملة بنشاط الحياة

وأشاروا فى تقرير اليوم أنه لا يزال التعرض للأصول المتعلقة بالعقارات التجارية يمثل أيضًا خطرًا هبوطيًا وسط اتجاهات ائتمانية ايجابية نسبيًا

وتابعوا أنه من المتوقع أن تستمر حتى عام 2022 ، على الرغم من أن فيتش تعتقد أنه سيكون من الممكن التحكم في الخسائر المحتملة فيما يتعلق بالأرباح ورأس المال.

وأكد التقرير بشكل عام أن تعكس التوقعات المحايدة للقطاع لشركات التأمين على الحياة الأمريكية تحسنًا في بيئة الاقتصاد الكلي

خلال العام الماضي وأساسيات قوية في الميزانية العمومية للصناعة ، والتي من المتوقع أن تستمر في عام 2022.

اقرأ أيضا  مصر للتأمين تبرم برتوكول تعاون مع ڤاليو لمد خدمات التقسيط علي وثائق التأمين (صور)

وأدت أسعار الفائدة المنخفضة ، التي من المتوقع أن ترتفع بشكل طفيف في عام 2022 ، إلى تغييرات كبيرة في استراتيجيات المنتج

والمشهد التنافسي ، بما في ذلك زيادة نشاط الاندماج والاستحواذ والعلاقات مع مديري الاستثمار البديلين، بحسب التقرير

مخاطر أعلى حال تغيير استيراتيجيات الاستثمار

كانت الآثار الائتمانية المترتبة على عمليات ربط الأسهم الخاصة مختلطة ، مع احتمال وجود مخاطر أعلى بسبب التغيرات في

استراتيجيات الاستثمار لشركات التأمين على الحياة والتي قد تؤدي إلى زيادة التعرض لفئات الأصول عالية المخاطر.

اقرأ أيضا  مصر للتأمين تجدد التغطية الطبية لأسر العاملين بهيئة الاستثمار

وتشير فيتش كذلك إلى أنه من المتوقع أن تؤدي قواعد المحاسبة الجديدة الأكثر عقابًا GAAP ، والتحسينات المستهدفة طويلة المدة

(LDTI) ، إلى تقلبات في الأرباح المبلغ عنها ، مع زيادات كبيرة في التزامات GAAP.

ووفق التقرير، فاعتبارًا من عام 2023 ، سيؤثر LDTI على استراتيجيات الإدارة الخاصة بالأعمال السارية في عام 2022 ، مع تحديث الافتراضات الاكتوارية سنويًا على الأقل وتحديث افتراضات معدل الخصم كل ثلاثة أشهر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

ملف الكاتب مروة عبد النبي

اقرأ أيضاً

«أليانز»: 557 مليون شخص عملوا من المنزل بسبب «كورونا» في الربع الثاني لـ 2020

الشاذلي جمعة 12:15 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

«طوكيو مارين» تستهدف نموا من 10 إلى 15% نهاية العام المالى الحالى

مروة عبد النبي 10:55 ص, الأحد, 19 ديسمبر 21

مصر للتأمين تجدد التغطية الطبية لأسر العاملين بهيئة الاستثمار

الشاذلي جمعة 10:45 ص, الأحد, 19 ديسمبر 21

محمد عبد المولى العضو المنتدب للشركة : بيت التأمين المصرى السعودى/ سلامة تدخل نادى المليار قريبا

ماهر أبو الفضل 8:10 ص, الأحد, 19 ديسمبر 21

الاتحاد المصري للتأمين: «البحرى» أحد الفروع الرئيسية فى السوق فى ظل التطورات العالمية

الشاذلي جمعة 9:42 م, السبت, 18 ديسمبر 21

تعرف على المزايا التأمينية والاقتصادية لاستخدام الصهاريج المرنة فى النقل البحرى

الشاذلي جمعة 8:25 م, السبت, 18 ديسمبر 21