شركات التأمين على الحياة تسدد نحو مليار جنيه تعويضات في يناير وفبراير

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة :سددت شركات التأمين على الحياة أكثر من مليار جنيه تعويضات خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين مقابل 991 مليون جنيه بنظيريهما من عام 2017 بنسبة زيادة فى السداد قدرها 2.7 % وذلك لزيادة المطالبات المسددة عن عقود التأمين الجماعى التى تبرمها مختلف المؤسسات .وأوضح تقرير م

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة :

سددت شركات التأمين على الحياة أكثر من مليار جنيه تعويضات خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين مقابل 991 مليون جنيه بنظيريهما من عام 2017 بنسبة زيادة فى السداد قدرها 2.7 % وذلك لزيادة المطالبات المسددة عن عقود التأمين الجماعى التى تبرمها مختلف المؤسسات .

وأوضح تقرير مارس الصادر من هيئة الرقابة المالية اليوم أن شركات التأمين تزايد عدد المطالبات المبلغة بتأمينات الحياة إلى 582 اأف مطالبة مقارنة بـ 507 ألف عبر نفس فترة المقارنة بنسبة زيادة 14.8 %.

وكشف تقرير النشاط عن تراجع عدد المطالبات المسددة من شركات التأمين على الحياة إلى 530 ألف مطالبة مقارنة بـ 539 ألف مطالبة فى الفترة ذاتها من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.