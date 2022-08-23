شركات التأمين توجه بوصلتها نحو الصعيد لمواكبة خطة التنمية

وجهت شركات التأمين بوصلتها نحو محافظات الصعيد عبر افتتاح فروع بها، لمواكبة خطة التنمية التى تنفذها الدولة فى الوجه القبلى.

وكشف الدكتورعادل موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «الدلتا للتأمين» أنها تضع اللمسات الأخيرة قبل افتتاح فرعها الأول فى محافظة المنيا، فى إطار خطة للتوسع فى الصعيد لمواكبة توجه الدولة نحو تنميته.

وأكد أن الوجه القبلى شهد طفرة كبيرة على مستوى البنية التحتية والمناطق الاستثمارية سعيا إلى جذب المستثمرين للتوسع فى تلك المنطقة الغنية بالثروات والموارد، مشيرا إلى أن شركته تخطط للتواجد أيضاً فى أسيوط وسوهاج خلال العام الحالى.

من ناحية أخرى قال ربيع عبد الخالق العضو المنتدب لشركة «gig»-مصر لتأمينات الحياة التكافلى أنها وضعت مؤخرا خطة للتوسع فى صعيد مصر، بدأت بافتتاح فرعها الجديد مؤخرا فى مدينة أسيوط، ليصل عددها إلى 8 فروع بجانب المركز الرئيسى الذى يقوم بمتابعة وخدمة شركات الوساطة والأفراد من خلال إدارة الوسطاء، مشيرا إلى سعى شركته خلال السنوات المقبلة لاستهداف مدن جديدة فى الوجه القبلى والبحر الأحمر والعاصمة الإدارية الجديدة.

فى حين أكد فوزى الراوى مدير عام الفروع فى شركة «المصرية للتأمين التكافلى» -ممتلكات ومسئوليات- إنها تخطط لافتتاح فرع جديد خلال العام المقبل فى جنوب الصعيد، موضحا أنها تسعى لمواكبة خطة الدولة لتنمية الوجه القبلى، لافتا إلى وجود حجم أعمال متنام فى الصعيد فى ظل تنفيذ حجم كبير من مشروعات البنية التحتية وتواجد العديد من المناطق الصناعية بها والمطارات والموانىء والمحاور، بجانب المشروعات الزراعية.

وأوضح أن شركته لديها فرعان حاليا فى أسيوط وسوهاج من أصل 11 فرعا بجانب المقر الرئيسى، لافتا إلى أنها تستعد لافتتاح فرعها الثانى عشر فى دمياط مطلع الشهر المقبل.