شركات التأمين تنجو من كورونا فى مارس بنمو 8.1 % فى أقساطها المحصلة

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

نجت شركات التأمين المصرية من التأثيرات المبدئية لفيروس كورونا فى مارس الماضى، محققة 8.1 % نموًا فى أقساطها المحصلة ، لتتجاوز 3 مليار جنيه، مقابل 2.8 مليار جنيه فى الشهر نفسه من العام السابق.

إنتصار سوق التأمين علي كورونا يتعاظم في الممتلكات

إنتصار سوق التأمين على تأثيرات الوباء تعاظم فى نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات، والتى شهدت نموًا فى أقساطها المحصلة بنسبة 18.5 % لتصل الى 1.7 مليار جنيه تقريبًا فى مارس الماضى، مقابل 1.4 مليار جنيه فى الشهر المقابل من العام الماضى.

فى المقابل، ظهرت تأثيرات كورونا بشكل عاجل على نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال لتتراجع أقساطه المحصلة بنسبة 2.3 % إلى 1.4 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 1.5 مليار جنيه فى مارس من العام الماضى.

فاتورة التعويضات المسددة تتراجع بنسبة 14.5 % فى مارس

من ناحية أخرى، شهد مؤشر التعويضات المسددة على مستوى سوق التأمين تراجعًا ملحوظًا فى مارس الماضى، بنسبة 14.5 % إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه فى الشهر المقابل من العام الماضى.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفعت التعويضات المسددة بشركات تأمين الممتلكات، بنسبة 36.5 % فى مارس الماضى إلى 855.5 مليون جنيه، مقابل 626.9 مليون جنيه فى الشهر المقابل من العام الماضى.

42 % إنخفاضًا في مطالبات شركات تأمين الحياة المسددة في مارس

وفى السياق ذاته، إنخفضت قيمة المطالبات المسددة بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال إلى 663.5 مليون جنيه، فى مارس الماضى، مقابل 1.2 مليار جنيه، بإنخفاض نسبته 42 %.

وفيما يخص مؤشرات سوق التأمين، خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري- بدءًا من يناير حتى نهاية مارس- أكدت بيانات الرقابة المالية نجاح الشركات فى زيادة أقساطها المحصلة لتصل الى 9.4 مليار جنيه، مقابل 8.2 مليار جنيه، فى الفترة المقابلة من العام الماضى، بنمو نسبته 15.6 %.

وتوزعت قيمة الأقساط المحصلة فى الفترة من يناير إلى مارس الماضى، البالغة 9.4 مليار جنيه، بواقع 4.1 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الحياة، مقابل 5.3 مليار جنيه لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

فاتورة التعويضات المسددة ترتفع بنسبة 21.4% فى ثلاثة شهور

من ناحية أخرى، كشفت إحصاءات الرقابة المالية، عن زيادة فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة بسوق التأمين المصرية، لتصل إلى 5.2 مليار جنيه تقريبًا، فى الفترة من يناير حتى نهاية مارس من العام الجارى، مقابل 4.3 مليار جنيه، فى الفترة المقابلة من العام الماضى، بارتفاع نسبته 21.4 %.

وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من فاتورة التعويضات المسددة فى الفترة من يناير حتى نهاية مارس من العام الجارى 2.8 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه تقريبًا، لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

تراجع مؤشر الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة

فى سياق متصل، تراجع مؤشر الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة، بنسبة 55 % فى مارس الماضى، لتصل الى 430 مليون جنيه، مقابل 965 مليون جنيه فى الشهر المقابل من العام الماضى، فيما تراجعت الاستثمارات بنسبة 14 % خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى لتصل الى 2.6 مليار جنيه، مقابل 3 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضى.