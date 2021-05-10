تأميـــن

شركات التأمين تلجأ لفرض معدلات أقساط مماثلة على جميع عملاء نشاط متناهى الصغر

ادة ما يُفضل استخدام التأمين الجماعي في التأمين متناهي الصغر لأنه يتضمن تكاليف إدارية أقل حيث يمكن للمجموعة عادة أداء بعض المهام الإدارية بتكلفة أقل.
الشاذلي جمعة 2:28 م, الأثنين, 10 مايو 21 2:28 م, الأثنين, 10 مايو 21

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يؤدي التمييز بين أقساط التأمين متناهى الصغر حسب عوامل الخطر إلى زيادة تعقيد قناة التوزيع التي يتعين عليها التحقق من حالة عامل الخطر وتسجيلها ثم تطبيق معدل الأقساط الصحيح، ويؤدي تقسيم مجموعة المخاطر إلى مجموعات فرعية كثيرة جداً لتقليل إمكانية التنبؤ بالمطالبة ، فكلما كان التجمع أكبر ، كان الحدث أكثر قابلية للتنبؤ به.

التمييز بين أقساط التأمين متناهى الصغر

وأكد الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية أنه يُنصح في معظم الحالات بالتفكير ملياً فيما إذا كان ينبغي التمييز بين أقساط التأمين متناهي الصغر حسب وجود عامل الخطر من عدمه، ومن الأسهل والأكثر شيوعاً فرض معدلات أقساط مماثلة على جميع العملاء كباراً و صغاراً ، ذكوراً وإناثاً، وعلاوة على ذلك ، يتم احتساب قسط الخطر على أساس الفئة أو “المجتمع” الذي تنتمي إليه الوحدة المؤمن عليها ، وليس على أساس كل فرد مؤمن عليه.

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وعلى الرغم من أن التسعير المجتمعي يستخدم عادة في التأمين الجماعي، إلا أنهما ليسا مترادفين فالتأمين الجماعي هو طريقة لتوفير تغطية تأمينية لمجموعة من الوحدات المؤمن عليها بموجب عقد واحد ، والذي يستخدم أسلوباً مختلفاً في الاتفاق والتسعير والإدارة والتأمين وعادة يكون حامل الوثيقة هو المجموعة كلها وليس الفرد المؤمن عليه.

عادة ما يُفضل استخدام التأمين الجماعي في التأمين متناهي الصغر لأنه يتضمن تكاليف إدارية أقل حيث يمكن للمجموعة عادة أداء بعض المهام الإدارية بتكلفة أقل من شركة التأمين، على سبيل المثال جمع وترميز بيانات التسجيل لأعضاء المجموعة، ويقدم عادة تغطية بحد أدنى من شروط الاكتتاب الفردي خاصة إذا كانت التغطية إلزامية.

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استخدام التأمين الجماعى

قد تكون تكاليف توزيعه أقل إذا عملت المجموعة على تجميع عدد كبير بما يكفي من وحدات الخطر، وقد تكون مطالباته أقل إذا عملت المجموعة على تقليل الاختيار العكسي Adverse selection حيث يجب أن تستند عضوية المجموعة إلى معايير موضوعية.

ويعتبر الاختيار العكسي هو اتجاه الأفراد الذين يعملون في وظائف خطرة أو يعيشون أنماط حياة عالية الخطورة إلى شراء منتجات مثل التأمين على الحياة، وفي هذه الحالة يكون المشتري هو الذي لديه بالفعل معلومات عن صحته أكثر من البائع و هوشركة التأمين،  ولمكافحة الاختيار العكسي تقلل شركات التأمين من التعرض للمطالبات الكبيرة عن طريق الحد من قيمة التغطية أو زيادة الأقساط.

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بقلم الشاذلي جمعة

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