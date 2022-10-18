شركات التأمين تلجأ إلى محطات الطقس في تغطية المحاصيل الزراعية

لجأت شركات التأمين العالمية إلى محطات الطقس لمساعدتها فى تغطية المحاصيل الزراعية باعتبار هطول الأمطار أحد المؤشرات التى يمكن من خلالها قياس الخطر وحجم التعويض وتفادى حالات المطالبات الاحتيالية.

دور تأمين المؤشر فى تغطية المحاصيل الزراعية

وكشف الاتحاد المصرى للتأمين أن التركيز على التأمين الزراعي مؤخراً، ولا سيما من قبل خبراء التنمية الاقتصادية، إلى تحفيز ابتكار منتجات تأمينية ذات أهمية لتحقيق الحماية من الكوارث الطبيعية.

فعلى وجه الخصوص، اتجهت شركات التأمين متناهي الصغر نحو تقديم منتجات التأمين على أساس المؤشر لعملائها بدلاً من أو بجانب المنتجات القائمة على التعويض.

وأوضح الاتحاد أنه بالنسبة للتأمين التقليدي القائم على التعويض يتوقف قيام الشركة بدفع المطالبة إلى المؤمن له على خسارته فقط بموجب المنتج التقليدي القائم على التعويض؛ فإذا تكبد المؤمن له خسارة مؤمنة، تلتزم بسداد التعويض .

ولفت أنه قد يكون تقديم التأمين على أساس التعويض ممكناً في بعض الكوارث ذات الصلة بالمناخ، على سبيل المثال، يقوم نظام تأمين المنازل ضد الزلازل في تركيا وخطة الفلبين ضد الأعاصير على تعويض الفرد بقدر خسارته.

ومع ذلك، لا يبدو أن أساليب التأمين القائمة على التعويض ممكنة بصفة عامة لتغطية الكوارث واسعة النطاق.

فبإستخدام مثال التأمين الزراعي، فإن وثيقة التأمين على المحاصيل المتعددة المخاطر (MPCI) تتيح للمزارع تقديم مطالبة إذا كان العائد الذي حققه من محاصيل محددة على قطع أرض محددة أقل من الحد المتفق عليه تعاقديًا.

عيوب التأمين التقليدى

وكشف الاتحاد المصرى للتأمين أن هذا النوع من الوثائق يعانى من بعض جوانب القصور وهي أنه ينطوى على وجود خطر معنوي؛ فقد يتم تغطية أي انخفاض في العائد من خلال مطالبة التأمين احتيالية أو مضخمة.

وأيضا قد تتعرض شركة التأمين أيضًا لمخاطر الاختيار العكسي من قبل عملائها المحتملين حيث يقبل المزارعون الذين يعتبرون أنهم أكثر عرضة للخسارة (الاخطار الرديئة) على شراء التأمين مما يؤدي إلى مطالبات أعلى من المتوقع و ارتفاع قيمة الأقساط الأمر الذي سيثني المزارعين المعرضين لدرجة أقل من خطورة عن الحصول على تأمين (الاخطار الجيدة)، إلا أن هذا النوع من المخاطر يمكن التغلب عليه من خلال جعل التأمين إلزاميًا.

ومن ضمن التحديات ارتفاع التكلفة الخاصة بالكشف عن السلوك الاحتيالي والتصدى له، مما قد يؤدى إلى تفضيل شركات التأمين لدفع جميع المطالبات والتجاوز عن المطالبات الاحتيالية بسبب صعوبة اكتشافها وارتفاع تكلفته ومن زيادة أقساط التأمين الأمر الذي يتحمل العبء الأكبر منه العملاء الملتزمون.

واستعرض الاتحاد منتجات التأمين على أساس المؤشر فعلى عكس وثائق التأمين على أساس التعويض، فإن سداد المطالبات المتعلقة به تعتمد فقط على تحقيق بعض المؤشرات، وعادة ما يتم اختيار مستواها ليكون موضوعيا ومرتبطا بخسارة المؤمن عليه.

مزايا التأمين على أساس المؤشر

ويعتبر تأمين المؤشر المرتبط بهطول الأمطار هو أحد الأمثلة على هذه الوثائق التي تم بيعها للمزارعين، يكون مقياسًا لهطول الأمطار في محطة طقس محددة.

فقد يتسبب هطول الأمطار الغزيرة أو ندرتها في الوقت الخطأ في حدوث كارثة للمزارع، وبالتالي من الممكن تصميم وثيقة تأمين المؤشر التى من شأنها أن تسدد تكاليف المطالبة في حالة ارتفاع مؤشر هطول الأمطار أو انخفاضه أو أي منهما.

ونظرًا لأن المنتج يعتمد فقط على كمية المطر في المحطة المتفق عليها، يمكن بيع المنتج نفسه لعدد كبير من المزارعين الذين يعملون بالقرب من المحطة، والذين سيحصلون جميعًا على نفس دفعة المطالبة في نفس الوقت.

واعتبر الاتحاد المصرى للتأمين أنه يمكن استخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات، ويمكن تكييفها مع محاصيل معينة، أو غيرها من المخاطر التي يتم التأمين عليها، فبعض المحاصيل حساسة لساعات من ضوء الشمس أو درجة الحرارة أو الرطوبة وقد تم تطوير المؤشرات بناءً على هذه المقاييس.

هناك أيضاً مؤشر عائد المنطقة القائم على المخرجات وهو متوسط ​​إنتاجية العينة لمحصول معين في منطقة جغرافية محددة، حيث يتم اختيار عينة من قطع الأراضي التي يتم فيها تقييم العائد لتكون ممثلة للمنطقة.

واستعرض الاتحاد مزايا التأمين القائم على المؤشر، وذلك من خلال ربط مدفوعات المطالبات بمؤشر موضوعي يمكن ملاحظته بتكلفة قليلة، ولا يمتلك حاملو الوثائق سوى القليل من إمكانية التحكم فيه أو المعلومات الخاصة به، يمكن للتأمين على أساس المؤشر أن يقلل بشكل كبير من مشاكل المخاطر المعنوية والاختيار العكسى والاحتيال في التأمين الذي يمكن لعقود تأمين التعويض مواجهته.

عيوب التأمين على أساس المؤشر

واعتبر الاتحاد المصرى للتأمين أن عيوب التأمين القائم على المؤشر تتمثل فى أنه عند تصميم منتج تأمين المؤشر، يجب الاهتمام باختيار المؤشر الصحيح، لتجنب الخلافات حول أحقية حصول المؤمن له على المطالبة، كما يجب تحديد المؤشر بشكل جيد وقياسه بشكل مستقل عن كل من المؤمن والمؤمن له، فحتى بالنسبة لمحطات الطقس الأوتوماتيكية التي تبدو خالية من التلاعب، يجب توخي الحذر لمنع الاحتيال، حيث أشارت بعض التقارير عن حالات قام فيها مزارعون بوضع مكعبات ثلج في محطات الطقس في الهند وتقديم مطالبات كبيرة لغطاء الصقيع بمؤشر درجة الحرارة.

وتعد أحد الأساليب التي قد تكون مناسبة لبعض المخاطر هو استخدام عقود التأمين على أساس المؤشر كوسيلة لتحويل المخاطر من منظمات المجتمع إلى شركات التأمين الرسمية، خاصة في حالة مخاطر الكوارث، أو من شركات التأمين المحلية إلى شركات إعادة التأمين الدولية بالنسبة لحالة التأمين الزراعي.