شركات التأمين تلتقط أنفاسها بعد رفع نسب الاستثمارات الحرة لـ40%

مروة عبد النبى والشاذلي جمعة:أكد عدد من قيادات قطاع التأمين إيجابية، أن قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، برفع نسبة استثمار الأموال الحرة بشركات التأمين في الأوراق المالية إلى 40% بدلآ من 30% يصب في مصلحة أكثر من 33 وحدة تأمين عاملة بالسوق.وقال إنه يخدم حقوق المساهمين، ما يشجعهم على الاستثما

مروة عبد النبى والشاذلي جمعة:

أكد عدد من قيادات قطاع التأمين إيجابية، أن قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، برفع نسبة استثمار الأموال الحرة بشركات التأمين في الأوراق المالية إلى 40% بدلآ من 30% يصب في مصلحة أكثر من 33 وحدة تأمين عاملة بالسوق.

وقال إنه يخدم حقوق المساهمين، ما يشجعهم على الاستثمار فى القطاع بشكل أكبر وتقليص القيود المفروضة على الاستثمار خارج البلاد، وتوفير سيولة للشركات وخاصة الحياة من خلال زيادة المرونة في قنوات استثمارها.

وقال رماح أسعد العضو المنتدب لشركة “gig” لتأمينات الحياة إن اتخاذ الرقيب قرارا برفع نسب الأموال الحرة لشركات التأمين في الأوراق المالية من 30% إلى 40% سوف يقلص الى حد كبير من القيود التي كانت مفروضة خاصة على إستثمارات شركات الحياة علاوة على زيادة العائد منها.

ولفت أسعد إلى إن التزامات شركات التأمين على الحياة طويلة الأجل تمتد حتى 10 و20 عاما لذا فرفع نسب الاستثمار في الأموال الحرة يتيح للشركات توفير قدر معقول من السيولة المالية نتيجة التحرر في استخدام هذه النسبة مقابل النسب الموضوعة في شهادات الاستثمار والودائع الآمنة ذات العوائد الثابتة.

وأشار العضو المنتدب لشركة “gig” إلى أن هناك اتجاها من الدولة والبنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة في البنوك وهو ما ينذر بتنوع الاسثمارات في قنوات أخرى بالنسبة لشركات ظلت لمدة طويلة تستثمر في قناة ادخار واحدة –البنوك- وهو ما أثر بالسلب على قوة جذب المدخرات لتأمينات الحياة في الآونة الأخيرة، بسبب انخفاض العائد عليها لحساب قنوات استثمار أخرى استطاعت مواجهة ارتفاعات التضخم المتوالية فضلآ عن انخفاض القوة الشرائية.

وأوضح أن شركات التأمين على الحياة لديها فرصة في الاستثمار بالأوراق المالية، خاصة أن البورصة ستشهد انتعاشة كبيرة عن بدء الحكومة برنامج الطروحات لـ20 شركة جديدة ما يساهم في تحقيق ربحية مرتفعة لشركات التكافل والمطالبة بتنويع اسثماراتها في قنوات عديدة متغيرة العائد لتتماشى مع نظام التأمين الإسلامي.

وتابع أن هذا النوع من الاستثمار سيخلق مرونة أكبر حيث انحصرت في الاستثمار بالأوراق المالية الحكومية الموجودة في محافظ استثمارات شركات التامين، خاصة أن تجميد بعض الاستثمارات في الأذون والسندات لشركات الحياة وحده لايكفى.

وقال السيد بيومي، نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات والشؤون المالية والإدارية بشركة “المصرية للتأمين التكافلي” – ممتلكات- إن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة نسبة الاستثمارات الحرة لشركات التأمين في الأوراق المالية من 30% إلى 40% سوف يساهم في زيادة استثمارات الشركات فى سوق المال.

وأضاف بيومى أن الهيئة تهدف من القرار تنشيط سوق الأوراق المالية خاصة في ظل خطة الحكومة لطرح 20 شركة جديدة في البورصة بما يساهم في تغطية هذه الطروحات لافتا إلى أن الأموال الحرة هي استثمار حقوق المساهمين أما الاستثمارات المخصصة لحملة الوثائق للوفاء بالتزامات الشركة ومنها مخصص الأخطار السارية ومخصص التعويضات تحت التسوية لفروع التأمين المختلفة مثل تأمينات الحريق مثلا فيوجد ضوابط وقيود خاصة لتوظيفها فى القنوات الاستثمارية المختلفة.

وأوضح أن متوسط نسبة الاستثمارات الحرة بشركات التأمين حوالى 25% من إجمالى الاستثمارات بينما تمثل الاستثمارات المخصصة 75% في المتوسط تقريبا فيما بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين بنهاية يونيو الماضي حوالى 86 مليار جنيه منها 23.4 مليار جنيه استثمارات حرة.

وتوقع أن يتم تخفيض سعر الفائدة البنكية بنسبة 1.5-2% العام الجاري لتنشيط سوق المال لأن الفترة الماضية شهدت تركز استثمارات شركات التأمين فى أذون الخزانة العامة والودائع بسبب ارتفاع العائد الخاص بها أما عند تخفيض الفائدة فسوف يتم توجيه جزء من المحفظة الاستثمارية نحو سوق المال بجانب سعى الحكومة لتنشيط الائتمان فى البنوك عبر تخفيض الفائدة.

وبدوره قال مصدر تأمينى مسؤول بشركة تأمين تعمل برأس مال عربى أن رفع رنسب الاستثمار فى الأموال الحرة لشركات التأمين يعطى مزيد من التحرر لإستثمار هذه الأموال خارج البلاد للحصول على أعلى عائد لكونها ستكون بالدولار او اليورو بالاضافة الى التوسع فى قيمة المحفظة التى تستثمرها الشركة بالأوراق المالية بالبورصة.

وأشار إلى أن رفع نسب الإستثمار والأموال الحرة في شركات التأمين -الأموال غير المخصصة لسداد الأخطار الناشئة عن التأمين- سيؤثر فقط مع شركات الحياة التى تستثمر فى الوثائق المرتبطة بوحدات إستثمارية والمعروفة بالـ”UNIT LINK” لانها ترتبط بشكل متنوع المخاطر.

ورأى ان الرقابة المالية اتخذت هذا القرار لضمان رفع مستوى الإقبال على الطروحات الحكومية الجديدة لـ20 شركة ببورصة الأوراق المالية وهو ما يجب أن تستغله شركات التأمين كافة والحياة خاصة لضمان رفع مستوى العوائد على استثماراتها من ناحية والتمرس في أنواع جديدة من الاستثمار ذات مخاطر أعلى وعائد أكبر.