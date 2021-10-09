شركات التأمين تغطي المخاطر الناتجة عن “السهو”

حين يغفل أحدا منا عن شيء أو ينسى شيء هام ، تتردد جملة “جل من لا يسهو” وتعني جلّ ، تقدس وتعظم من لا يسهو وهو الله عز وجل ، والتي تعني إثبات السهو لغير الله وأن الإنسان معذور في سهوه وتنزيه لله سبحانه من السهو ، لكن ما علاقة هذا بالتأمين؟ وهل شركات التأمين تغطي المخاطر الناتجة عن هذا السهو؟.

الإتحاد المصري لشركات التأمين، برئاسة علاء الزهيري، تطرق في نشرته الأسبوعية لهذا الخطر، أقصد السهو، وأكد أنه يغطي أية نتائج مترتبة عليه، عبر وثيقة تأمين المسئولية المهنية.

تأمين المسئولية المهنية، نوعا من التأمين ، مصمم لحماية الشركات والأفراد الذين يقدمون المشورة ، أو الأعمال المهنية ، أو الخبرة للأخرين ، و يعرفه البعض باسم تأمين التعويض المهني ، أو التأمين ضد الأخطاء والسهو (E&O) Errors and Omissions insurance.

وتشمل المسئولية بعض المهن مثل المحامين والأطباء والممارسين الطبيين ، بالإضافة الي المحاسبين والاستشاريين الإداريين ، ومصممي الديكور الداخلي ، والمهندسين المعماريين ومنهم سماسرة وسطاء التأمين. ، حتي أن العديد من الشركات في مجالات عديدة، تطلب الحصول على تأمين المسؤولية المهنية ، لحماية نفسها من المطالبات الناشئة عن الأخطاء المهنية مثل ، وكالات الدعاية والإعلان ، والاستشارات ، ووكالات التصميم ، ووكالات العلاقات العامة،

كما أن هذه التغطية تناسب الأفراد الذين يقدمون مشورة فنية مثلهم مثل الشركات والمؤسسات المهنية.

معني المسئولية المهنية

السؤال ، ماذا تعني المسئولية المهنية؟

الإتحاد المصري للتأمين، قال في مقدمة تعريفية أن تأمين المسئوليات أحد أهم فروع التأمينات العامة ، بل هو أحد فرعيه الأساسيين (الممتلكات والمسئوليات) ، وتقوم فكرة المسؤولية على الضرر، وبالتالي يمكن تلخيص مفهوم المسؤولية في ثلاث عناصر ، أوله وجود خطا والثاني ترتب ضرر علي هذا الخطأ، والعنصر الثالث هو العلاقة السببية بينهما ، و يتمثل الخطأ في عدم تنفيذ الشخص لالتزامه أو تنفيذه بشكل غير صحيح.

السؤال الذي قد يطرحه البعض، عن ماهية التغطيات التي توفرها وثيقة المسئولية المهنية؟

يمكن تلخيص الإجابة في أن تأمين المسئولية المهنية ، يغطي المسؤولية القانونية بسبب الخسارة المالية التي يتكبدها العميل نتيجة الإخلال بواجباته المهنية، بسبب تقديم مشورة وخدمات خاطئة أو غير كافية من قبل شركة أو فرد، كما أنه من الممكن أن يتم رفع دعاوى التعويض ضد الشركة او الفرد عن الأخطاء المهنية حتى لو كانت الخدمة أو المشورة تقدم مجانًا.

وتغطي وثائق تأمين المسئولية المهنية التكاليف والمصروفات المتكبدة في الدفاع عن المؤمن له والأضرار التي تصيب الطرف الآخر المؤمن عليه بالإضافة إلي جميع أشكال المسؤولية المدنية المذكورة في وثيقة التأمين

أنواع المخاطر التي تغطيها وثيقة المسئولية المهنية

وتوجد أنواع من المخاطر التي يمكن تغطيتها ، منها الإهمال المهني: إذا تم تقديم نصيحة غير صحيحة ، وكذا التشهير، إذا تم تقديم أو تدعيم بيانات تشهير عن العميل ، كما تغطي الأضرار الناتجة عن خرق الثقة ، في حالة ما إذا تم مشاركة معلومات حساسة دون إذن.

ومن أنواع المخاطر التي تغطيها المسئولية المهنية، خرق حقوق التأليف والنشر، إذا تم انتهاك حقوق النشر أو العلامات التجارية أو الملكية الفكرية ، بالإضافة إلي المستندات المفقودة أو التالفة ، في حالة فقد المستندات أو إتلافها أثناء وجودهم في رعاية المؤمن له ، وكذا تكاليف الدفاع القانوني عن المؤمن له.

شروط وثيقة المسئولية المهنية

وهناك شروط للتغطية ، حيث يتم تقديم تغطية المسؤولية المهنية على أساس إبلاغ المطالبة Claim Made Basis وليس على أساس وقوع الحادث Occurrence basis ، وبالتالي فإن الحدث الذي يحرك التعويض Trigger هو وجود مطالبة ضد المؤمن له.

وتقوم شركة التأمين بتوفير التغطية للدعاوى المرفوعة ضد المؤمن له خلال مدة الوثيقة ، وإذا تم رفع الدعوى بعد انتهاء صلاحية الوثيقة – حتى لو وقع الحادث أثناء وجود الوثيقة – فلن يتم تغطية لهذه المطالبة.

على سبيل المثال، إذا وقعت حادثة في عام 2011 عندما كانت الوثيقة سارية، لكن العميل رفع دعوى في عام 2012 – بعد انتهاء صلاحية الوثيقة – لن تقوم شركة التأمين بتغطية الفرد لهذه المطالبة.