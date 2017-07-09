شركات التأمين تغطى خسائرها من أرباح «فروق العملة»

❏ منع استخدام مكاسب التعويم فى زيادة رأس المال أو توزيعه على المساهمين ❏ الزهيرى: يجب إعادة النظر فى الآليات بشكل دورى وفقا لسعر الصرف ❏ لبيب: الهيئة تتبنى سياسة تحفظية والتعديلات الأخيرة تتسق مع نظريات المحاسبة ❏ الحسينى: دلالة على استقرار سعر الجنيه خلال الفترة المقبلةماهر أبوالفضل:أجاز

❏ منع استخدام مكاسب التعويم فى زيادة رأس المال أو توزيعه على المساهمين

❏ الزهيرى: يجب إعادة النظر فى الآليات بشكل دورى وفقا لسعر الصرف

❏ لبيب: الهيئة تتبنى سياسة تحفظية والتعديلات الأخيرة تتسق مع نظريات المحاسبة

❏ الحسينى: دلالة على استقرار سعر الجنيه خلال الفترة المقبلة ماهر أبوالفضل: أجازت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التأمين، استخدام الاحتياطى الخاص المكون من الأرباح المحققة من «فروق العملة» – عقب تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى- لتغطية الخسائر المرحلة بالشركات قبل قرار تحرير العملة.

واستثنت الهيئة فى قرارها – حصلت «المال» على نسخة منه – استخدام هذا الاحتياطى فى زيادة رأس المال أو توزيعه على المساهمين.

ونصت المادة الأولى من القرار الذى يحمل رقم 68 لسنة 2017 – بشأن ضوابط استخدام الاحتياطى الخاص المكون وفقا للملحق رقم 1 الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2017- على الأتى:

● يجوز لشركات التأمين التجارى وجمعيات التأمين التعاونى استخدام الاحتياطى الخاص المكون وفقا للملحق رقم (1) لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية، على قطاع التأمين الصادر بقرار الهيئة رقم 27 لسنة 2017 بعد أخذ موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى أوجه الاستخدام التالية:

أولا: إطفاء الخسائر المرحلة للشركة قبل تاريخ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.

ثانيا: تغطية الخسائر الناتجة من فروق أسعار عملات أجنبية فى حال تحقيق الشركة صافى خسائر خلال هذه الفترة.

ثالثا: فى أى حالات أخرى تطلبها الشركة(عدا زيادة رأس المال) وفى ضوء المبررات التى تبديها ،وفى جميع الأحوال لا يستخدم الاحتياطى الخاص المشار إليه فى توزيع أرباح على المساهمين.

فيما تضمنت المادة الثانية من القرار نفسه، السماح لشركات التأمين التكافلى استخدام الاحتياطى الخاص، بعد الحصول على موافقة مسبقة من «الرقابة المالية» فى أربعة أوجه للاستخدام أولها: مرتبط بالجزء الممول من الاحتياطى الخاص من فروق عملات أجنبية، تخص «المشتركين» فى استيفاء القرض الحسن إن وجد قبل تاريخ تحرير سعر الصرف.

وبالنسبة للجزء الممول من الاحتياطى الخاص بـ«المساهمين» فقد نص القرار، على استخدام هذا الجزء فى إطفاء الخسائر المرحلة قبل تحرير سعر الصرف، وتضمن الاستخدام الثالث للاحتياطى فى تغطية الخسائر الناتجة من فروق أسعار العملات فى حال تحقيق الشركة صافى خسائر خلال هذه الفترة، وأخيرا: أى حالات أخرى تطلبها الشركة (عدا زيادة رأس المال) وفى ضوء المبررات التى تبديها، مع عدم جواز استخدام هذا الاحتياطى فى توزيع أرباح على المساهمين.

و قال علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG»، إن قرار الهيئة ستستفيد منه الشركات التى لديها خسائر مرحلة، وفى الوقت نفسه نجحت فى تحقيق أرباح من فروق العملة بعد تحرير سعر الصرف، لافتا إلى وجود شركات لديها خسائر مرحلة، ولكن ليس لديها أى أرباح من فروق العملة وبالتالى فلن تستفيد من القرار.

وأشار إلى أن قرار تكوين احتياطى نسبته %80 من الأرباح المحققة من تحرير سعر الصرف، يجب إعادة النظر فيه سنويا ،خاصة وأنه اتخذ فى ظرف استثنائى، إذ حققت بعض الشركات أرباحا وأخرى تكبدت خسائر نتيجة تحرير العملة بلا أى منطق أو مسئولية مباشرة من الإدارة.

وأضاف أنه ليس من المقبول استمرار العمل بنفس آليات القرار فى حالة تغير أسعار الصرف ارتفاعا أو انخفاضا، وبالتالى يجب إعادة النظر فى الآليات والنسب وفقا لسعر الصرف فى نهاية كل عام مالى.

وأوضح عبد العزيز لبيب، نائب العضو المنتدب للشئون المالية والاستثمار بشركة «وثاق» للتأمين التكافلى، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تبنت سياسة تحفظية وأصدرت قرارها المرتبط بتكوين احتياطى من الأرباح المحققة من فروق العملة، بعد تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى.

وشدد على ضرورة إعادة النظر فى القرار بشكل دورى على الأقل نهاية كل عام مالى، مشيرا إلى أن أسعار الصرف قد تشهد استقرارا فى العام المالى الجارى، وبالتالى فليس من المقبول استمرار العمل بنفس الآليات المتبعة أثناء تذبذب سعر الصرف.

وأشار إلى أن هناك اختلافا بين المخصص الفنى والاحتياطى؛ فالأول التزام من الشركة بحكم القانون سواء حققت أرباحا أو تكبدت خسائر لأن الهدف من المخصصات الفنية، هو تلبية التعويضات تحت التسوية ولمواجهة الأخطار السارية، على عكس الاحتياطى الذى لايجب تكوينه إلا فى حال تحقيق أرباح بهدف دعم المركز المالى.

وأوضح أنه ليس من المقبول وفقا لنظريات المحاسبة تكوين احتياطيات، أيا كان موردها والشركة نفسها تواجه خسائر، مشيرا إلى أن قرار الهيئة باستخدام الاحتياطى المكون من الأرباح الناتجة عن فروق العملة يتسق مع المعايير المحاسبية.

وعبر الدكتور توفيق الحسينى، المدير المالى لشركة «المتحدة» للتأمين عن ارتياحه للقرار الجديد، مؤكدا أنه يدل على استقرار سعر العملة خلال الفترة المقبلة، وأنها لن تشهد تغييرا أو تذبذبا، كما فى الماضى.

وأشار إلى ان الشركات ستلجأ إلى الاحتياطى المكون من أرباح فروق العملة، لتغطية الخسائر المرحلة، مما سيدعم قدرتها على الاستمرارية وتحقيق فرص النمو، مؤكدا أن فلسفة القرار تميل إلى خدمة الشركات وتوظيف الاحتياطيات المكونة من الأرباح لتحقيق عوائد من تشغيلها.

كانت «الرقابة المالية» قد أصدرت ملحقا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين، بموجب القرار رقم 27 مطلع العام فى خطوة استباقية تستهدف معالجة فروق تقييم العملات الأجنبية الناتجة عن تحرير سعر الصرف.

وألزمت شركات التأمين بتكوين احتياطى خاص يتضمن %80 من الأرباح المحققة من فروق لأرصدة الأصول، والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية نتيجة تحرير سعر الصرف ،ومنعت توزيع هذا الاحتياطى أو التصرف فيه، إلا طبقا للضوابط التى تضعها الرقابة المالية فى هذا الشأن وبعد الرجوع إليها.

وتدرج النسبة المتبقية من الأرباح الناتجة عن تقييم أرصدة العملات الأجنبية بقائمة الدخل، أو قوائم الإيرادات والمصروفات حسب الأحوال باعتبارها تعبر عن التقلبات الطبيعية لسعر صرف العملات الأجنبية التى حدثت خلال الفترة من 1 يوليو 2016 وحتى اليوم السابق لتحرير سعر الصرف.