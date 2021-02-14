شركات التأمين تعيد النظر في عمليات الدمج والاستحواذ بسبب جائحة كورونا (جراف)

يواصل المدراء الماليون فى شركات التأمين إعادة تقييم العمليات والاستثمارات، لتحسين المرونة والأصول والنمو خلال العام الجارى، بسبب جائحة كورونا، حين أن 25٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة ديلويت Deloitte للاستشارات المالية وافقوا على أن شركتهم لديها رؤية وخطة عمل واضحة للحفاظ على المرونة المالية خلال الوضع الصحي والاقتصادي المستمر فى ظل جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19” ، أشار معظمهم إلى أنهم على الأقل واثقون إلى حد ما من أنهم على الطريق الصحيح.

الشركات تواجه تحديا فى التخطيط والاستثمار

وفي الوقت نفسه ، وجد استطلاع توقعات مؤسسة ديلويت Deloitte للاستشارات المالية أيضًا أن 79 ٪ ممن شملهم استطلاع الرأى يوافقون على أن شركة التأمين الخاصة بهم قد واجهت تحديًا للتخطيط والاستثمار في المناطق المستهدفة حيث يمكن أن يكون لديهم ميزة تنافسية بعد جائحة كورونا COVID-19.

وأكد التقرير أنه ينتشر الاهتمام بأولويات الاستثمار لدعم الاستقرار المالي عبر مجموعة واسعة من الخيارات ويختلف إقليمياً منيجة جائحة كورونا ، ففي أمريكا الشمالية ، تم الاستشهاد بترشيد التعويضات وعدد الموظفين كأفضل استراتيجية يتبعها تبسيط وظائف الأعمال ، بينما في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ ، سيكون التركيز الأكبر للمجيبين فى استطلاع الرأى على تنفيذ التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة ، وفي أوروبا يبدو أن هذه الاستثمارات التقنية تركز بشكل أكبر على الاستراتيجيات قصيرة المدى ، حيث سيقوم 42٪ من المشاركين بإلغاء أو تأجيل المشاريع طويلة الأجل على الأقل .

الجراف التالى يوضح الاجراءات التى قامت بها شركات التأمين فى أمريكا الشمالية لتحقيق الاستقرار المالى .

وأشارت ديلويت أنه يعد الالتزام بالمواعيد النهائية لإعداد التقارير المالية في بيئة افتراضية أحد الاهتمامات الرئيسية، وجد استطلاع أجرته شركة Deloitte في الربيع الماضي حول كيفية استجابة إدارات تمويل شركات التأمين لأزمة جائحة كورونا أن معظمها ينتقل بشكل جيد إلى حد ما إلى عملية إغلاق اكتوارية ومالية افتراضية، في حين أن جميع شركات التأمين التي شملها الاستطلاع قد نظرت في إجراء تحسينات في الأتمتة القريبة و 57٪ ستقوم بترقية قدرات التعاون الأساسية والاتصالات للتبادلات الافتراضية ، أبلغ القليل منهم عن تأخيرات كبيرة في الإطار الزمني المعتاد للإغلاق.

بالنظر إلى المستقبل ، من المرجح أن تصبح التقارير المالية الأمريكية أكثر تعقيدًا في العامين المقبلين، فعلى سبيل المثال ستطلب إدارة الخدمات المالية في نيويورك من شركات التأمين تطوير نهج الإفصاح المالي الخاص بمخاطر المناخ بالإضافة إلى ذلك ، ستستمر شركات التأمين على الحياة والمعاش السنوي في الاستعداد للوفاء بقواعد الإبلاغ المحدثة لمجلس معايير المحاسبة المالية للعقود طويلة الأجل ، الأمر الذي سيغير بشكل جذري كيفية قيام شركات التأمين بقياس والتعرف والإفصاح عن التزامات التأمين وتكاليف الشراء المؤجلة.

تأجيل خطط الاندماج بسبب جائحة كورونا

كان نشاط الاندماج والاستحواذ (M&A) العالمي في النصف الأول من عام 2020 متسقًا مع نشاط النصف الأول من عام 2019 ، وكان هذا على الأرجح لأن معظم الصفقات التي أُغلقت في هذه الفترة كانت بالفعل في حالة تنفيذ قبل اندلاع جائحة كورونا “كوفيد-19” COVID-19 واسع النطاق، وبالإضافة إلى ذلك في حين كان من المتوقع أن يكون مستوى عدم اليقين من التحديات التجارية الطبية والسياسية والاقتصادية والعالمية هو العدو لعمليات الاندماج والاستحواذ ، تم الإعلان عن 25 صفقة لشركات التأمين في الولايات المتحدة وحدها في الجزء الأخير من الربع الثالث من عام 2020 ، مما يشير إلى عكس ذلك. الاتجاه قد يحدث .

بالنظر إلى المستقبل ، قال 31٪ من المجيبين أنه من المحتمل إلى حد ما أن تزيد شركة التأمين الخاصة بهم نشاط الاندماج والاستحواذ ، على الرغم من أن 4٪ فقط قالوا إن ذلك كان مرجحًا للغاية، وقال 37٪ آخرون إن زيادة النشاط غير مرجح إلى حد ما ، إلى جانب 4٪ يرون أن ذلك غير مرجح للغاية.

الجراف التالى يوضح الاجراءات التى قامت بها شركات التأمين فى أوربا لتحقيق الاستقرار المالى .

ستعكس الصفقات الجديدة الأولويات والاستراتيجيات المتغيرة لشركات التأمين وستختلف عبر المناطق وتم تصنيف مناطق الخروج خارج البلدان الأصلية بين الأهداف الثلاثة الأولى لأولئك الذين يفكرون في صفقات الاندماج والاستحواذ، وأحد الأمثلة على ذلك هو AXA SA التي تفكر في بيع أعمالها اليونانية إلى Generali SpA ، بالإضافة إلى وحدتها في سنغافورة .

الشركات تتوجه نحو الرقمنة

وأوضحت مؤسسة ديلويت أنه يبدو أن التركيز الأعلى يتمثل في إضافة قدرات تقنية جديدة ، على الأقل في أمريكا الشمالية، لذلك قد يكون الحصول على InsurTechs أكثر نضجًا جذابًا بشكل متزايد لشركات التأمين القديمة ، بشرط أن يكون لها تأثير على المدى القريب على العمليات، وعلى سبيل المثال أعلنت شركة Prudential Financial عن الاستحواذ على Assurance IQ للوصول إلى مجموعة سكانية جديدة باستخدام منصة الأعمال إلى العملاء الخاصة بـ InsurTech، وقد يتضمن بعض هذا النشاط توسيعًا لتعريف جانب الشراء / جانب البيع لاحتضان التحالفات والشراكات.

وفي الوقت نفسه ، من المرجح أن يتطلب التخطيط الضريبي في العام الجارى 2021 مراقبة دقيقة للتطورات التشريعية والاقتصادية على جبهات متعددة ، بالإضافة إلى الاستثمار في النمذجة الضريبية وهيكلة لتحديد أي تغييرات تتحقق والتكيف معها.

الجراف التالى يوضح الاجراءات التى قامت بها شركات التأمين فى منطقة آسيا والمحيط الهادى لتحقيق الاستقرار المالى .