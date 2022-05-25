شركات التأمين تسدد 7.5 مليار جنيه تعويضات خلال الربع الأول

ارتفع إجمالى تعويضات قطاع التأمين إلى 7.5 مليار جنيه خلال الربع الأول 2022 مقابل 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة %23.6.

وقفزت المطالبات المسددة فى نشاط تأمينات الحياة خلال الربع الأول (يناير – مارس) من العام الحالى 2022 بنسبة %63.4، لتبلغ قيمتها 5.1 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

تراجع تعويضات الممتلكات وقفزة كبيرة فى مطالبات الحياة

وكشف تقرير مارس عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن انخفاض التعويضات المسددة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الربع الأول بنسبة %18.8 لتبلغ قيمتها 2.4 مليار جنيه، مقارنة مع 2.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وسجل إجمالى الأقساط المحصلة من قبل شركات التأمين خلال الربع الأول حوالى 13.2 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. وبنسبة نمو %9.8، منها 5.5 مليار جنيه للممتلكات والمسئوليات مقارنة مع 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو %2.6.

فى حين حققت شركات التأمين على الحياة %15.5 نموا فى أقساطها المحصلة لتبلغ قيمتها 7.7 مليار جنيه مقارنة مع 6.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

أما على المستوى الشهرى، فقد ارتفعت التعويضات المسددة فى تأمينات الحياة خلال مارس الماضى منفردا بنسبة %50.3 إذ بلغت 2.1 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأظهر تقرير مارس انخفاضا كبيرا بنسبة %37.6 فى التعويضات المسددة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال مارس منفردا من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 920.1 مليون جنيه مقارنة مع 1.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ إجمالى التعويضات المسددة عن قطاع التأمين خلال مارس الماضى 3 مليارات جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وعلى صعيد الأقساط المحصلة فقد حدث نمو طفيف بنسبة %4.3 فى أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات خلال مارس 2022 وبلغت قيمتها 1.8 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021. وارتفعت قيمة الأقساط المحصلة فى نشاط التأمين على الحياة خلال مارس 2022 إلى 3 مليارات جنيه مقارنة مع 2.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة نمو %12.1، فيما ارتفع إجمالى أقساط قطاع التأمين إلى 4.8 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه نمو %12.1.