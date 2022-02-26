شركات التأمين تسدد إجمالي تعويضات تتجاوز 22 مليار جنيه خلال 2021

سددت شركات التأمين المصرية إجمالي تعويضات بقيمة 22.55 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 19.57 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو يصل تجاوز 15%

وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالي عن إجمالى تعويضات نشاط التأمينات العامة والممتلكات بالسوق المصرية من شهر يناير

حتى شهر ديسمبر والتى تجاوز قيمتها 10.32 مليار جنيه بنهاية مقابل 10.22 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

وسددت شركات تأمينات الحياة وتكوين الاموال والأشخاص تعويضات بقيمة 12.22 مليار جنيه خلال العام الماضى كله مقابل 9.35 مليار جنيه خلال العام السابق له بنمو قدره 30.7%.

تعويضات التامين التجارى تتجاوز 20 مليار جنيه

وبلغت التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري قيمتها 20.11 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 17.83 مليار جنيه خلال عام 2020، بزيادة 12.8%

وإرتفعت التعويضات التي سددتها شركات التأمين التكافلي خلال عام 2021 بنسبة 39.9% لتصل إلى 2.43 مليار جنيه، مقابل 1.74 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2020.

سددت شركات التأمين فى السوق المصرية تعويضات تخطت حاجز المليار جنيه خلال شهر ديمسبر الماضى منفردا العام الماضى

شركات التأمين تسدد تعويضات تتجاوز المليار جنيه خلال شهر ديسمبر الماضى منفردا

وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر اليوم أن شركات التأمين سددت إجمالى تعويضات فى خلال شهر ديسمبر 2021

1.86 مليار جنيه خلال ديسمبر الماضي مقابل حوالي 1.72 مليار جنيه من نفس الشهر بالعام السابق عليه بمعدل نمو 7.8%.

وسددت شركات التأمين على الممتلكات إجمالي تعويضات بقيمة 913.5 مليون جنيه خلال ديسمبر 2021 مقابل 844.9 مليون جنيه خلال ديسمبر 2020 بزيادة 8.1%

وإرتفعت التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الحياة –الأشخاص- إلى 949.7 مليون جنيه خلال ديسمبر الماضى مقابل 883.8 مليون جنيه خلال نفس فترة المقارنة بنمو نسبته 7.4 %

وسددت شركات التأمين التجاري تعويضات بقيمة 1.604 مليار جنيه خلال ديسمبر 2021 مقابل 1.498 مليار جنيه بشهر ديسمبر 2020 بزيادة تجاوزت 7%

فيما قفزت التعويضات المسددة بنشاط التأمين التكافلي لتصل قيمتها الى مايقرب 259 مليون جنيه مقابل 230.6 مليون جنيه بنمو قدره 12.3%.