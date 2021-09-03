شركات التأمين تزيد الإنفاق على الأمن السيبرالي وخصوصية البيانات والحوسبة السحابية (جراف)

كشف استطلاع مركز ديلويت للخدمات المالية أن 79٪ من المستطلعين يعتقدون أن الوباء كشف أوجه القصور في قدرات شركاتهم الرقمية وخطط التحول الرقمى

تلعب التكنولوجيا الحديثة عاملاً أساسياً في مساعدة شركات التأمين فى عملية التحول إلى بيئات العمل عن بعد وفي ضمان حصول الموظفين على الأدوات اللازمة لإجراء ذلك العمل، مع البقاء على اتصال مع قنوات التوزيع والعملاء، ومع ذلك كشف استطلاع مركز ديلويت للخدمات المالية أن 79٪ من المستطلعين يعتقدون أن الوباء كشف أوجه القصور في قدرات شركاتهم الرقمية وخطط التحول الرقمى.

شركات التأمين تسرع عمليات التحول الرقمى

وأوضح الاستطلاع أن الأكثر تأثرا بالقصور الرقمى هم مسئولى التشغيل وذلك وفقا لحوالى 87٪ من المستطلعين ، ورداً على ذلك أكد 95٪ ممن شملهم الاستطلاع أنهم بالفعل قاموا بتسريع عملية التحول الرقمى أو ينوون ذلك من أجل الحفاظ على مستوى المرونة.

خطط شركات التأمين فى أوروبا لتعزيز القدرات الرقمية خلال 6-12 شهرًا القادمة للحفاظ على المرونة “النسبة مئوية %” (ملاحظة : قد يصل مجموع النسب المئوية إلى أكثر من 100٪ بسبب التقريب، المصدر: استطلاع التوقعات العالمية لمركز ديلويت للخدمات المالية لعام 2020).

خطط شركات التأمين فى أمريكا الشمالية لتعزيز القدرات الرقمية خلال 6-12 شهرًا القادمة للحفاظ على المرونة “النسبة مئوية %” (ملاحظة : قد يصل مجموع النسب المئوية إلى أكثر من 100٪ بسبب التقريب، المصدر: استطلاع التوقعات العالمية لمركز ديلويت للخدمات المالية لعام 2020). </iframe<p>خطط شركات التأمين فى آسيا والمحيط الهادى لتعزيز القدرات الرقمية خلال 6-12 شهرًا القادمة للحفاظ على المرونة “النسبة مئوية %” (ملاحظة : قد يصل مجموع النسب المئوية إلى أكثر من 100٪ بسبب التقريب، المصدر: استطلاع التوقعات العالمية لمركز ديلويت للخدمات المالية لعام 2020). <iframe loading="lazy" class="localfocusvisual" frameborder="0" style="width:100%;height:550px;overflow:hidden" src="https://localfocuswidgets.net/61328667c2063"> </iframe<p>خطط شركات التأمين فى آسيا والمحيط الهادى لتعزيز القدرات الرقمية خلال 6-12 شهرًا القادمة للحفاظ على المرونة “النسبة مئوية %” (ملاحظة : قد يصل مجموع النسب المئوية إلى أكثر من 100٪ بسبب التقريب، المصدر: استطلاع التوقعات العالمية لمركز ديلويت للخدمات المالية لعام 2020). <iframe class="localfocusvisual" frameborder="0" style="width:100%;height:550px;overflow:hidden" src="https://localfocuswidgets.net/61328667c2063">

وأعرب 59% من المستطلعين فى أوربا و55% من المستطلعين فى منطقة أمريكا الشمالية أنهم مضوا قدما فى تنفيذ خخط التحول الرقمى فى مقابل 41% فقط من المستطلعين فى منطقة آسيا والمحيط الهادى.

خطط الإنفاق على الأمن السيبرالى “النسبة مئوية %” (ملاحظة : قد يصل مجموع النسب المئوية إلى أكثر من 100٪ بسبب التقريب، المصدر: استطلاع التوقعات العالمية لمركز ديلويت للخدمات المالية لعام 2020).

خطط الإنفاق على الحوسبة السحابية والتخزين”النسبة مئوية %” (ملاحظة : قد يصل مجموع النسب المئوية إلى أكثر من 100٪ بسبب التقريب، المصدر: استطلاع التوقعات العالمية لمركز ديلويت للخدمات المالية لعام 2020).

وتخطط شركات التأمين لمضاعفة الأمن السيبراني وعندما تبدأ شركات التأمين في التركيز أكثر على مرحلة الازدهار ، فإن معظم مدراء تقنية المعلومات الذين شملهم الاستطلاع سيعيدون تخصيص التكنولوجيا والإنفاق عليها حيث يعيدون ترتيب أولوياتهم الجارية والمخطط لها، و يتصدر الأمن السيبراني القائمة بين الذين شملهم الاستطلاع من حيث الزيادة المتوقعة في الاستثمار والإنفاق عليها.

خطط الإنفاق على خصوصية البيانات النسبة مئوية %” (ملاحظة : قد يصل مجموع النسب المئوية إلى أكثر من 100٪ بسبب التقريب، المصدر: استطلاع التوقعات العالمية لمركز ديلويت للخدمات المالية لعام 2020).

خطط الإنفاق على القنوات الرقمية “النسبة مئوية %” (ملاحظة : قد يصل مجموع النسب المئوية إلى أكثر من 100٪ بسبب التقريب، المصدر: استطلاع التوقعات العالمية لمركز ديلويت للخدمات المالية لعام 2020).

ارتفاع الإنفاق على الأمن السيبرالى وخصوصية البيانات

ويتطلع ما يقرب من ثلثي المستجيبين في جميع المناطق إلى زيادة الإنفاق على الأمن السيبراني، مع عمل معظم الموظفين عن بُعد وانتقال المزيد من البيانات والتطبيقات خارج محيط الأمان التقليدي ، وتستمر مخاطر الهجمات الإلكترونية في الارتفاع لذا يجب على شركات التأمين النظر في تنفيذ مبادئ “الثقة الصفرية” من خلال فرض متطلبات التحقق على أي شخص يسعى للوصول إلى البيانات أو الأنظمة ، بغض النظر عن كونها داخلية أو خارجية ، مع اعتماد مبادئ “الأمان بالتصميم” أثناء تطوير التكنولوجيا.

خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعى “النسبة مئوية %” (ملاحظة : قد يصل مجموع النسب المئوية إلى أكثر من 100٪ بسبب التقريب، المصدر: استطلاع التوقعات العالمية لمركز ديلويت للخدمات المالية لعام 2020).

خطط الإنفاق على تقنية قنية Blockchain ودفتر الأستاذ الموزع “النسبة مئوية %” (ملاحظة : قد يصل مجموع النسب المئوية إلى أكثر من 100٪ بسبب التقريب، المصدر: استطلاع التوقعات العالمية لمركز ديلويت للخدمات المالية لعام 2020).

ويجب أن تنظر فرق الأمن السيبراني في تعزيزها والضوابط وتقنيات حماية نقطة النهاية إلى ممارسة سيطرة أكبر على أجهزة المستخدم النهائي، ويجب على الشركات أيضًا زيادة التدريب وأنشطة التوعية ، مع التركيز على المبادئ التوجيهية عن بعد وآداب العمل لبيئة العمل من المنزل، وقد تم تحديد الأمن السيبراني والسحابة وخصوصية البيانات والتحليلات كأولويات للاستثمار التكنولوجي.

زيادة الإنفاق على أتمتة على أتمتة العمليات الروبوتية “النسبة مئوية %” (ملاحظة : قد يصل مجموع النسب المئوية إلى أكثر من 100٪ بسبب التقريب، المصدر: استطلاع التوقعات العالمية لمركز ديلويت للخدمات المالية لعام 2020).