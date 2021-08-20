شركات التأمين ترفع رصيد أقساطها لـ 24.5 مليار جنيه في ستة أشهر بنمو 32.4%

نجحت شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، – بتنوع أنشطتها سواء في الحياة او الممتلكات، وتعدد أنظمتها سواء التكافلية أو التجارية- في رفع رصيد أقساطها المُحصلة أو المُسددة من العملاء، لتتجاوز 24.5 مليار جنيه، في الستة أشهر الأولي من العام الحالي 2021 ، مقابل 18.5 مليار جنيه، تم تحصيلها في الشهور المقابلة من العام الماضي 2020، بنسبة نمو تصل الي 32.4%.

شركات الحياة تستحوذ علي 56.2% من الأقساط مقابل 43.8% للممتلكات

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، إستحوذت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، علي النصيب الأكبر من الأقساط المحصلة في الأشهر الستة الأولي من العام الحالي، بنسبة 56.2% تقريبًا، مقابل 43.8% هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

وبلغ نصيب شركات تأمين الحياة من الأقساط المحصلة، 13.8 مليار جنيه تقريبًا في الأشهر الستة الأولي من العام الحالي، مقابل 10.8 مليار جنيه، حصلتها نفس الشركات في الشهور المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو تصل الي 27.3%.

في المقابل، بلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من الأقساط المحصلة في الأشهر الستة الأولي من العام الحالي، 10.8 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 7.7 مليار جنيه، حصلت عليها نفس الشركات في النصف المقابل من العام الماضي، بنسبة نمو تصل الي 39.6%.

11.2 مليار جنيه تعويضات ومطالبات مُسددة للعملاء في ستة أشهر

في سياق متصل، سددت شركات التأمين، سواء العاملة في نشاط الحياة أو الممتلكات، تعويضات ومطالبات للعملاء، في الأشهر الستة الأولي من العام الحالي، 11.2 مليار جنيه، مقابل 9.5 مليار جنيه، مُسددة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة زيادة تصل الي 17.3%.

نصيب شركات الحياة والممتلكات من المطالبات والتعويضات المُسددة

وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات من التعويضات المُسددة، في الأشهر الستة الأولي من العام الحالي، 5.3 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 5.5 مليار جنيه، سددتها في الفترة المقابلة من العام الماضي، بإنخفاض نسبته 5.1%.

فيما بلغ نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من المطالبات المُسددة ، 5.9 مليار جنيه ، مقابل 4 مليارات جنيه، خلال فترتي المقارنة ، بنسبة إرتفاع تصل الي 48.4%.

ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء في حال تحقق الأخطار تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات او المزايا التأمينية، او المعاوضة.