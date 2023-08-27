شركات التأمين ترحب بتغطيات أصول الحكومة بوثائق «تفصيل»

شهد يوم 5 أغسطس الجارى اندلاع حريق داخل مبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة، وانتقلت 12 سيارة إطفاء إلى مكان الحريق، للسيطرة على ألسنة اللهب المشتعلة وإخمادها، لمنع امتداده للأماكن والمبانى المجاورة.

يأتى ذلك فى و قت أكد فيه عدد من خبراء التأمين أن المنشآت الحكومية لا يتمتع معظمها بتغطيات ضد الحوادث، مثل الحريق أو الأعطال أو السطو، وغير ذلك، بينما يجزم آخرون بأن أصول الدولة لا يمكن أن تكون غير مؤمنة، فى حين توقف آخرون، مؤكدين أن أمر تأمين ممتلكات الجهاز الإدارى متروك لكل مؤسسة أو هيئة على حدة، ولها مطلق الحرية فى اتخاذ قرارها بإبرامه أو إهماله.

ومن واقع عمل الخبراء فإن القضية بالنسبة لهم لا تتمثل فى الهيئات التى تؤمن ممتلكاتها وأصولها، بينما الجزء الأهم يتركز حول أهمية أن تلتفت الوزارات والجهات الرسمية لذلك الأمر، و دقّ حريق «الأوقاف» ناقوس خطر للجهاز الإدارى العام، بعدما أكد خبير تأمينى أن الدولة لا تغطى مرافقها، مشيرا إلى أن مؤسسات بعينها هى من تفعل فقط.

«المال» تواصلت مع الخبراء، وتباينت آراؤهم حول تغطيات الجهاز الحكومى لأصوله، لكنهم اتقفوا على أهمية اتخاذ الخطوة وتدشين ذلك فى أسرع وقت، لا سيما بعد انتقال الحكومة بمؤسساتها إلى العاصمة الإدارية مؤخرا.

«اتحاد التأمين» يناقش تصورات تغطية ممتلكات الدولة

وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة» gig «للتأمين، إن دور الاتحاد يكمن فى تمثيل شركات القطاع فى تكتل قانونى يعتد به أمام الهيئة العامة للرقابة المالية التى تعد مشرفة على النشاط بأسره.

وأضاف أن الاتحاد يدعو القطاع الحكومى إلى التأمين على أصوله ضد الأخطار المختلفة، خاصة وأن ذلك من صميم الدور الذى يلعبه النشاط فى حفظ وحماية الممتلكات العامة، لا سيما وأن منها ما يمتد إلى أصول تاريخية.

وأوضح أن قطاع التأمين يملك دورا مهما فى تقديم حماية للممتلكات التابعة للدولة، بما لديه من خبرات وتغطيات ووثائق يمكن أن تشمل مختلف تلك الأصول الحكومية، مما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومى.

وأشار إلى عدم وجود معلومات دقيقة حول الوزارات التى تتجه نحو تغطية أصولها ضد مختلف الأخطار، مؤكدا أن المنتجات التأمينية تسع مختلف الممتلكات الحكومية، التى يمكن أن تقدم الحماية المطلوبة، حتى ولو باعتماد وثائق جديدة من «الرقابة المالية» تتماشى وطبيعة المرافق المملوكة للدولة.

وألمح إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين أجرى عددا من المناقشات منذ فترة للوصول إلى تصور نهائى شامل لتغطية أصول وممتلكات الدولة تأمينيا، لتعرضها الدائم للمخاطر، بينما يساعد القطاع الاقتصاد القومى فى التحاشى عن تكاليف الإصلاحات ومصاريف الاستبدال عند التلف التام أو تعويضات المدنيين لقاء الخسائر.

وأكد أن وثائق التأمين التى يمكن أن تغطى أصول الحكومة لا تتعدى البوالص التى تصدرها شركات القطاع، ومنها تغطيات الحريق والسطو وأعطال الماكينات والمعدات الإلكترونية والحوادث الشخصية للعاملين والموظفين ومسئوليات استخدام المصاعد والمسئولية العامة لرواد وزائرى تلك المؤسسات نتيجة الحوادث الطارئة والخزائن ومحتوياتها.

وتابع إن شركات التأمين لديها من الوثائق ما يغطى «جميع الأخطار» حال طلبتها المؤسسات الحكومية، والتى تحمل عن كاهل الأخيرة مختلف الخسائر، فضلا على إمكانية «تفصيل» بوالص مستحدثة لها وفق ما يناسبها، طبقا لما يعتريها من مستجدات تؤدى للخسارة.

وذكر أن وثائق التغطيات تحتوى دائما على خيارات سداد شركات التأمين مبالغ مالية عينية للجهات (العميل) عند وقوع الخطر المنصوص عليه بالبوليصة، فور انتهاء خبير تسوية الخسائر من تقريره عن الحادث.

وأفاد بأن شركات التأمين حينما ترى أن باستطاعتها إرجاع العين المملوكة إلى أصلها فإنها تعمل على إعادة الشىء إلى ما كان عليه قبل الحوادث، بتقديم المبالغ المالية أو ربما المشورة للعميل، طبقا لاستثناءات وشروط الوثائق.

وقرر أن مختلف وثائق التأمين تقضى بوجوب إجراء التغطيات بالقيم السوقية وليس الدفترية، لأن الأخيرة قد تُوقع الممتلكات المُغطاة تحت «شرط النسبية» بتطبيقه عليها عند اندلاع الخسائر، ومن ثم عدم حصول العميل أو الجهة المؤمنة على كامل مبلغ التعويض، نظرا لعدم استقرار أثمان الأعين المؤمن عليها، لقاء العوامل الاقتصادية وتحرير سعر الصرف والتضخم.

وقال إن حريق وزارة الأوقاف إنما هو ناقوس خطر يلفت أنظار شركات التأمين، لتدشين ذلك النوع من الوثائق، وينبّه الحكومة بأن تحرص على اقتناء تغطيات لمنشآتها، لانعدام التنبؤ بما يخبئه المستقبل وما قد يحدث من أزمات وأضرار قد تلحق بالممتلكات، من منطلق إدارة المخاطر، حيث الإدارة الناجحة تعمل على المبادرة بأخذ الاحتياطات الاستباقية قبل حدوث الخطر وليس كردة فعل بعد حدوثه.

ترتيبات التعامل مع الاستدامة لدعم الاقتصاد بإستراتيجية التأمين

وقال خالد سعيد؛ المتحدث الرسمى ورئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج بشركة طوكيو مارين مصر جنرال تكافل، إن مختلف شركات التأمين ترحب بخططها وأهدافها للنهوض بالاقتصاد عبر تغطيات أصول الحكومة من وزارات وهيئات ومؤسسات، بعد دراسة جميع المشكلات التى يمكن أن تواجهها بعد دقّ ناقوس الخطر، المتمثل فى حريق وزارة الأوقاف الهائل الذى التهم مبنى أثريا ومنشأة وسط المدينة باهظة الثمن.

وألقى الضوء على لعب التأمين دورا مساعدا فى مواجهة قضايا الحفاظ على الأصول الحكومية من الهلاك، عبر تعاونها مع الشركات ومحاولة رفع الوعى بالحلول التى يقدمها القطاع للمنشآت والأصول الأكثر تعرضا للمخاطر، لتعزيز قدرتها على الصمود.

واقترح على شركات التأمين إنشاء إدارات جديدة للمخاطر لدراسة الأصول الحكومية والواقع الحالى فى مختلف جوانبه، من تحديات خاصة وما يتبعها من أضرار وخسائر تنال جميع أركان الدولة.

وأشار إلى أن دراسة المخاطر تحفز شركات التأمين على التعاون مع القطاعات التى يمكن أن تنالها الأضرار التى أسفر عنها البحث مثل الهيئات المختلفة والوزات والمؤسسات والمرافق العامة والمنشآت تفاديا للمواجهة الفردية للأخطار من كل جهاز على حدة، وتمهيدا لاستيعاب تلك التغيرات الإدارية الحالية والوشيكة، مثل الانتقال الجزئى للعاصمة الإدارية، وتعزيزا لروح «التكافل الإداري» فى المجتمع.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية فيما هو آتٍ، إذ لم يعد مكان فى مختلف المؤسسات للأفكار القديمة التى ربما أخرّت قطاع التأمين، كما ساهمت فى بطء تقدم غيره من الجهات، مؤكدا أن ذلك يدفع جميع المؤسسات إلى دوام تدريب فرق العمل الخاصة بها مما ينعكس على القطاع بمزيد من النمو.

ودعا إلى اتخاذ القطاع مجموعة من الترتيبات للتعامل مع قضايا الاستدامة؛ بحثا عن دعم الاقتصاد، وربطها برؤية وإستراتيجية التأمين، مع وضع خريطة واضحة للطريق، بإشراك الجميع فى البحث عن الحلول وتحديد المقاييس والشفافية والمقارنة المرجعية، وتحسين أهداف المنشآت الحكومية والبيئة والمجتمع والحوكمة وتحديد المستوى المطلوب من الابتكار لسد الفجوة الحالية.

ودعا شركات التأمين إلى دراسة التغطيات اللازمة بالحكومة عبر منظور مشبّع بالحفاظ على البيئة ومواكبة التغيرات، داخل جميع الفروع بمختلف المحافظات، للخروج بتكييف للوثائق، وتحسين مستوى الخدمة، للحصول على أكبر شريحة تأمينية من الجهاز الإدارى للدولة.

لا بد للحكومة من خطة تأمينية تحوّطية

وقال محمد الغطريفى وسيط تأمين إن تغطية المنشآت العامة والحكومية تسهم فى تقليل الخسائر والتعويضات التى تسددها تلك الجهات عند وقوع كوارث بها، وينعكس على سرعة تلبية الظروف العاجلة للمتضررين، مع انعدام أى مجال للخطأ، وكذلك عدم اضطرارهم للجوء للمحاكم والدعاوى القضائية.

وأشار إلى أن تغطية المنشآت الحكومية، خاصة بعد انتقال مقار الوزارات للعاصمة الإدارية، تعد رؤية تحوطية تمنحها شركات التأمين لكل جهة يخشى أن تتحول أصولها وممتلكاتها إلى خسائر محتمة فى حال وقوع أى أزمات أو كوارث.

وأوضح أن الضرورة تستدعى وجود وعى لدى الحكومة لتغطية منشآتها وحمايتها من أى أخطار محتملة، لا سيما بعد حادث حريق ديوان وزارة الأوقاف بوسط البلد، ولتجنب حجم الخسائر التى تنوء بها الجهات الرسمية، بينما تتحملها بالتأكيد وثائق التأمين المختلفة لتعويض الضرر.

وأضاف أن التأمين يضمن فى حالة وزارة الأوقاف التعويض عن جميع الأضرار المادية التى تلحق بالممتلكات (المبنى أو المحتويات) أو أى جزء منها، من جراء هلاكها أو تلفها.

وذكر أن المؤسسات يمكن أن تُقصر تغطياتها على أخطار محدَّدة فقط، مثل الحروب، مشيرا إلى ضرورة توسيع الحكومة دائرة التأمين ضد المخاطر لديها، أسوة بالبنوك والمؤسسات والمصدرين والمطورين فى المشروعات الكبيرة لأعمال البنى التحتية وغيرها.

وخلص إلى القول بأن جميع المؤسسات الحكومية والوزارات، لا بد أن يكون لديها خطة تأمينية تحوّطية، مشيرا إلى أن التغطية تنطبق على الممتلكات الثابتة والمتنقلة والخسارة نتيجة الأضرار المحتملة، لافتا إلى أن البوالص يمكن أن تغطى الأضرار المادية وتوقف الأعمال وخسارة الإيجار أو الأرباح أو ما يلحق بأرواح وممتلكات الغير، فضلا عن إزالة الأنقاض، إضافة إلى النهب نتيجة أى خطر مغطى.

وأوضح أن التأمين لا بد أن يؤخذ فى الحسبان بعد حادث وزارة الأوقاف، حيث إن هناك حاجة ماسة للحصول على تغطيات للأضرار، مع امتدادها لتشمل الأعمال الإرهابية والتخريب والاضرابات وأعمال الشغب والعصيان المدنى أيضا.

وشدد على أن وزارة الاستثمار ومنشآتها، تعد الجهة الوحيدة التى تهتم بالتأمين على أصولها فقط، بينما تتكبد باقى الجهات الحكومية تعويض الأضرار وتحمل تكاليف إصلاحها أو إعادتها عند وقوع أى خسارة أو حادث.

ضرورة توعية الجهاز الحكومى بتغطيات وثائق التأمين

وقال أسامة منصور العضو المنتدب لشركة كابيتال للوساطة التأمينية، إن السوق تحرص على مواكبة التطورات الحديثة فى المخاطر، وتحاول أن تجد لها حلولا مناسبة، ولا بد من وجود تغطيات مناسبة لتعويض العملاء عن الخسائر التى يمكن أن تنشأ نتيجة أحداث أو كوارث.

وبيّن أن تغطيات المنشآت الحكومية يمكن أن تشمل أعمالا فوق الخسائر المعتادة مثل الحريق، الإرهاب والتخريب والشغب والاضرابات والاضطرابات المدنية والأضرار المتعمدة والعصيان المسلح والثورة أو التآمر والتمرد والانقلاب العسكرى والحرب، كما يمكن أن تمتد الوثيقة لتغطى الخسائر الناجمة عن توقف الأعمال الناتج عن أى حدث عنف سياسى.

وأكد ضرورة الحرص على توعية الجهاز الحكومى بالتغطيات التى تشملها وثائق التأمين، عبر وسائل الإعلام والإعلان والتواصل الاجتماعى المختلفة.

وألمح إلى أن الأسواق النامية تشكل فرصة كبيرة لنمو تغطيات المنشآت الحكومية، فخراب الأخيرة جراء الكوارث مثلا يمكن أن يتسبب فى انخفاض قيمة الأصول بشدة أو تدميرها أو مصادرتها وفقدان قيمتها تماما.

وبيّن أن وثائق التأمين التى يمكن أن تغطى الجهاز الحكومى، تتطلب غالبا ترتيبات مع معيدى التأمين فى داخل البلد أو الأسواق العالمية، فالشروط والأسعار تتغير طبقا لظروف المنطقة، فتغطية الأخطار يكون وفق خيارين؛ أولهما يشمل قيمة الخطر بالكامل، وثانيهما يغطى جزءا منه كما تفرضه الشركات.

ولفت إلى أن الجهاز الحكومى يدشن تعاملاته دائما مع شركة مصر للتأمين، إذ أنها المستحوذة على %46 من السوق، مشيرا إلى عدم اقتصار مؤسسات دون غيرها من الجهاز الإدارى بالدولة على تغطيات الأخطار بها.

وألمح إلى أن المؤكد فى خطة الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة أن تحيط كل منشآتها بالتأمين والحماية، وفق ما يتطلبه الزمان والمكان، نظرا لارتفاع تكاليف تلك الأصول الحكومية.

وأفادت بأن الحكومة بحاجة إلى تغطية الأخطار بشكل مستمر، مما يلقى على عاتق شركات القطاع والوسطاء كيفية نشر الوعى من ذلك الجانب، وإيضاح مدى أهميته وتسويقه للمؤسسات، فضلا عن أن الوقت الراهن يشهد توسع المشروعات المصرية من كل جانب، وبالتالى باتت محاطة بالأخطار التى تستلزم رعاية تأمينية حقيقية دائمة.

سوق تغطية الممتلكات الحكومية واعدة لشركات التأمين

وقال الدكتور محمد جودة رئيس قسم التأمين والدراسات الاكتوارية بكلية التجارة بجامعة القاهرة إن تأمين المنشآت الحكومية يغطى كذلك الأضرار المادية والتوقف عن العمل، وقد ترغب الوزارات فى شراء تغطيات إضافية ضد العنف السياسى مثل الحروب والتمرد والعصيان المسلح والانقلاب، وغيرها من الاضطرابات المدنية.

وأضاف أن وثائق التأمين يمكن أن تُصمم للاستجابة للمخاطر المتوقع حدوثها، ويساعد فى تجنب المنازعات حول ما إذا كان الحدث عملا إرهابيا أو عنفا سياسيا أو كارثة عادية.

وأوضح أن الخسائر المباشرة نتيجة التوقف عن العمل التى يمكن أن تتأثر بها المنشآت الحكومية أو القريبة منها غالبا ما تشهد انخفاض حركة السير بعد فترة طويلة من إزالة الأخطار، ومن ثم تتعرض قطاعات السياحة والتجزئة بشكل خاص للخسائر وفقد الإيرادات.

واقترح ضرورة أن تكون وثيقة التأمين الخاصة بالمنشآت الحكومية والعامة ذات صياغة متسقة، وأن تتمتع بطول الأمد، لتقدم التغطية لعدة سنوات، فضلا على شمولها للمخاطر النووية والبيولوجية والكيميائية والإشعاعية، حتى لو على نطاق ضيق وتكلفة محددة، مع تعويض خطر الانقطاع عن العمل وإن لم يصحبه ضرر مادى.

وذكر أن سوق تغطية الممتلكات الحكومية لا تزال واعدة لمعظم شركات التأمين، لا سيما بعد انتقال مقار الوزارات والهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية، مع انخفاض مطرد فى عدد حوادث ذلك الشِق مما يبرهن على تراجع تعويضات فروع أخطاره، مشيرا إلى أن المستقبل لا يضمن عدم ظهور تهديدات جديدة فيما هو آتٍ.

ويبقى أن الأخطار لا تزال تهدد المنشآت الحكومية، جراء عدد من العوامل، سواء من جانب أفراد أو جماعات، وتتطلب طبيعتها المتغيرة البقاء دائما على أهبة الاستعداد لمواجهة الخطر.

وعلى الجانب الآخر، لا بد أن تستمر شركات التأمين فى تطوير وتقديم حلول جديدة ومبتكرة لمديرى الأخطار الذين يواجهون الكثير من التحديات عند اعتماد إستراتيجيات جديدة لحماية الممتلكات الحكومية.

الزهيرى: «الاتحاد» ناقش تصورات للتعامل مع ممتلكات الدولة منذ فترة

سعيد: لا بد من تعاطي القطاع مع قضايا الاستدامة لدعم الاقتصاد

منصور: على الوسطاء الحرص على توعية الجهاز الحكومى بمختلف الأخطار

جودة: سوق الأملاك الحكومية واعدة بعد انتقالها للعاصمة الإدارية